Til Schweiger spricht erstmals über seine neue Freundin

Dass Til Schweiger eine neue Frau an seiner Seite haben soll, berichten Boulevardmedien bereits seit Längerem. Bestätigt hatte der Schauspieler das allerdings nie. Nun spricht er in einem „Playboy“-Interview erstmals über seine neue Freundin - jedoch ohne Details zu nennen.

In dem „Playboy“-Gespräch rekapituliert Schweiger eine Unterhaltung, die er mit seiner Lebensgefährtin vor Kurzem auf seiner Finca auf Mallorca geführt habe. „Meine Freundin hat neulich zu mir gesagt: 'Ist dir eigentlich bewusst, wie schön das hier alles ist, das du erschaffen hast? Dass du das in deinem Leben ohne Hilfe ganz allein aufgebaut hast? Du müsstest doch jeden Tag über dein Grundstück laufen und dich da drüber freuen.'“ Inzwischen, so Schweiger, tue er das manchmal.

Der Schauspieler und Regisseur (“Manta Manta“, „Keinohrhasen“) war von 1995 bis 2014 mit der US-Amerikanerin Dana Carlsen verheiratet, die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Der Name von Schweigers neuer Partnerin ist offiziell nicht bekannt.

Ohrfeige am Set: Schweiger bezieht Stellung

In dem „Playboy“-Interview spricht der 62-Jährige auch über sein Verhältnis zum Alkohol. Seit 1. Februar, so Schweiger, habe er nichts mehr getrunken. Seinen Alkoholkonsum lediglich zu begrenzen, habe zuvor nicht funktioniert. „Von meiner Persönlichkeit her bin ich sicher eine Suchtperson“, sagte Schweiger in dem Interview. „Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und mehr als einmal zu viel. Ich wusste, ich muss das ändern.“

Auch zu den Vorgängen am Set von „Manta Manta - Zwoter Teil“ im Jahr 2023 nahm Schweiger Stellung. Bei den Dreharbeiten zu der Fortsetzung des Kultfilms hatte Schweiger einem Produktionsmitarbeiter eine Ohrfeige gegeben. Der Vorgang wurde später öffentlich bekannt. Im „Playboy“ sagte Schweiger nun, er habe sich noch am selben Tag für die Ohrfeige entschuldigt. Für ihn sei zudem klar: „Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert.“ Heute sei er „in einem Stadium von innerer Ruhe, in der ich mein ganzes Leben nicht war“. (tsch)