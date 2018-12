Rekordfund in Hamburg: 100 Kilo Kokain unter Bananen versteckt – Spur führt nach Bonn

Hamburg/Bonn -

Erfolgreicher Schlag im Kampf gegen den Drogenschmuggel: Ermittler haben rund 100 Kilo Kokain am Hamburger Hafen beschlagnahmt. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger wurde dabei vor gut zwei Wochen auf frischer Tat ertappt – und festgenommen. Die Spur der Ermittler führt unterdessen nach Bonn.

Das Rauschgift war in Bananenkisten auf einem aus Ecuador kommenden Frachtschiff versteckt, wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und der Zoll in Stuttgart am Freitag mitteilten. Das Kokain hat demnach einen Marktwert von etwa sechs Millionen Euro.

38-Jähriger festgenommen

Weitere Lieferungen der international agierenden Täter sollten offenbar folgen. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger wurde vor gut zwei Wochen festgenommen, als er im Begriff war, das Kokain zu übernehmen. Außerdem gab es Durchsuchungen im Raum Bonn und Hamburg am Wohnsitz und an der Arbeitsstelle des Mannes. Dabei wurden Beweismittel wie Mobiltelefone, ein Notebook und schriftliche Unterlagen beschlagnahmt.

Die Ermittlungen laufen bereits seit April und konzentrieren sich den Angaben zufolge jetzt auf die Identifizierung von Mittätern und Hintermännern sowie auf den Bestimmungsort des Kokains.

608 Tonnen Koks bis November konfisziert

Zuletzt waren den Behörden in Hamburg mehrfach große Kokainsendungen in die Hände gefallen. Nach NDR-Informationen geht das Bundeskriminalamt davon aus, dass im Jahr 2018 möglicherweise erneut weltweit eine Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt wird. Bis November lag die konfiszierte Menge bei 608 Tonnen.

Im Vorjahr war weltweit die bisherige Rekordmenge von 632 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. (red)

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hamburger Morgenpost“.