Rockband reagiert: Ukrainer spielt Bon-Jovi-Song beim Sandsackfüllen in Odessa

Der Durchhaltewillen der Ukrainer beeindruckt Menschen weltweit. Seit mehr als drei Wochen führt Russland einen Angriffskrieg gegen das Land, doch bisher kann die Ukraine viele der russischen Angriffe abwehren. Während Städte wie Mariupol heftig umkämpft sind und man sich in Kiew für einen Einmarsch rüstet, blieb die Hafenstadt Odessa von größeren Angriffen verschont. Dennoch bereiten sich die Bewohner bereits jetzt auf das vor, was noch kommen könnte.

Schlagzeuger spielt passend zum Song

Doch selbst bei den Vorbereitungen auf einen Angriff auf ihre Heimatstadt lassen sich die Ukrainer nicht jeden Spaß vermiesen. Während der Sand des Strandes genutzt wurde, um Sandsäcke aufzufüllen, die als Deckung dienen können, ließ es sich ein Ukrainer nicht nehmen mit seinem Schlagzeug für musikalische Begleitung bei der Arbeit zu sorgen. Während aus den aufgestellten Boxen „It’s my life“ von Bon Jovi tönte, spielte der Schlagzeuger passend zum Song und sorgte so für Ablenkung bei den Helfern.

Die Aktion blieb auch bei der amerikanischen Rockband nicht unbemerkt. Am Dienstag landete der Clip offenbar bei Frontsänger Jon Bon Jovi und seinen Kollegen und die Band reagierte bei Twitter.

Bon Jovi: „Das ist für diejenigen, die sich behauptet haben“

„Das ist für diejenigen, die sich behauptet haben“, schrieb die Band in ihrem Tweet zum Video der Aktion und spielte damit auf den Songtext von „It’s my life“ an, in dem genau diese Zeile vorkommt. „Für Tommy und Gina, die nie nachgegeben haben“, lautet der Text des Songs weiter. „Morgen wird es härter, mach keinen Fehler“, singt die Band ebenfalls, bevor der weltbekannte Refrain folgt: „Es ist mein Leben und es ist jetzt oder nie. Ich werde nicht ewig leben. Ich will nur leben, solange ich am Leben bin. Es ist mein Leben.“ Für die Bewohner Odessas dürfte es derzeit kaum einen besser passenden Soundtrack für ihr Leben geben. (das)