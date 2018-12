Seine eigenen Kinder?: Leichen im Garten von Supermarkt-Weihnachtsmann entdeckt

Washington -

In den USA ist ein Supermarkt-Weihnachtsmann festgenommen worden, nachdem in seinem Garten die mutmaßlichen Leichen seines Sohns und seiner Tochter entdeckt worden waren.



Elwyn C., der an Weihnachten 49 Jahre alt wurde, wurde ebenso wie drei weitere Mitglieder der Familie festgenommen, wie das Sheriff-Büro des Bezirks Effingham nahe Savannah im Bundesstaat Georgia mitteilte. Ihnen wurde zunächst die Verschleierung von Todesfällen sowie Grausamkeit gegen Minderjährige zur Last gelegt.



Widersprüchliche Aussagen zur verschwundenen Tochter

Der Fall war ins Rollen gekommen, als ein Nachbar vor einer Woche der Polizei gemeldet hatte, dass C.s Tochter Mary seit Wochen verschwunden sei. C. und seine Angehörigen sagten aus, das Mädchen sei zu seiner Mutter in South Carolina gezogen, verwickelten sich dabei aber in Widersprüche. Die Polizei durchsuchte daher das Anwesen der Familie und entdeckte die Leichen von zwei Jugendlichen.



Forensische Untersuchungen sollen nun klären, ob es sich um die Leichen der 14-jährigen Mary und ihres Bruders Elwyn handelt. Dieser war im November 2016 verschwunden, damals war er ebenfalls 14 Jahre alt. Keines der beiden Kinder war offiziell als vermisst gemeldet worden.



Vater der Kinder arbeitete als Supermarkt-Weihnachtsmann

Der Vater der Kinder hatte örtlichen Medien zufolge unlängst noch als Weihnachtsmann in einem Walmart-Supermarkt gearbeitet.



Mit ihm wurden seine 33-jährige Frau und Stiefmutter der vermissten Kinder sowie seine 50-jährige Schwiegermutter festgenommen. Tags darauf wurde auch der Lebensgefährte der Schwiegermutter in Gewahrsam genommen.



Aus der Untersuchung der Leichen könnten sich weitere Vorwürfe gegen die drei Beschuldigten ergeben. (afp)