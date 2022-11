Spektakulärer „Blutmond“: Wo Sie die totale Mondfinsternis am Dienstag sehen können

Köln -

Mit der totalen Mondfinsternis wartet am Dienstag (8. November) nur wenige Wochen nach der partiellen Sonnenfinsternis das nächste spektakuläre Ereignis am Himmel. Der sogenannte „Blutmond“ wird in der Nacht vom 8. auf den 9. November 2022 am Nachthimmel zu sehen sein.

Es ist bereits die zweite totale Mondfinsternis im Jahr 2022, bereits am 16. Mai hatte sich der Mond ebenfalls rötlich gefärbt. Grund dafür ist die Erdatmosphäre. Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne, sodass nur noch rötliches Licht auf den Mond scheint. Dieser trägt deswegen auch den Beinamen „Blutmond“.

Totale Mondfinsternis am 8. November 2022: Wo Sie den „Blutmond“ sehen können

Eine partielle oder totale Mondfinsternis tritt rund alle sechs Monate auf, ist aber aufgrund von Wetterverhältnissen und Zeitpunkt der Sonne-Erde-Mond-Konstellation nicht überall auf der Welt zu sehen. So auch am 8. November, wo sich die drei Himmelskörper gegen 12 Uhr deutscher Zeit voreinander schieben.

Da die Sonne am Dienstag in Deutschland erst um 16.59 Uhr untergeht, dürften nur Ausläufer der totalen Mondfinsternis zu sehen sein. Zudem braucht es etwas Glück: Meteorologen prognostizieren für den Dienstagabend überwiegend Wolken über Köln und dem Westen Deutschlands, sodass der Vollmond kaum zu sehen sein dürfte.

Gute Chancen, die totale Mondfinsternis zu sehen, gibt es laut Experten aber vor allem im Norden Europas, beispielsweise in Finnland und Russland. Auch in Nord- und Südamerika, sowie in Asien und Afrika wird der in rotes Licht getauchte Mond deutlich zu sehen sein.

Totale Mondfinsternis über Köln: Nächster „Blutmond“ im Jahr 2025

Nachdem es im Jahr 2022 gleich zweimal eine totale Mondfinsternis gegeben hat, wird es diese besondere Konstellation das nächste Mal erst im Jahr 2025 geben. Am 7. September soll die totale Mondfinsternis, bei der neben der richtigen Himmelskörper-Konstellation auch Vollmond herrschen muss, aber auch in Deutschland zu sehen sein.

Die nächste partielle Mondfinsternis steht dagegen bereits im kommenden Jahr an. Astrologen gehen davon aus, dass diese am 5. Mai 2023 in den frühen Morgenstunden auch über Deutschland zu sehen sein wird. (shh)