Schauspieler, Musiker: Diese prominenten Menschen sind 2022 gestorben

Das Jahr 2022 scheint gerade erst begonnen zu haben, und dennoch mussten wir bereits von zahlreichen bekannten Gesichtern Abschied nehmen. Beliebte Schauspieler, mehrere Musiker und ein Moderator sind gestorben.

Claus Seibel

Claus Seibel dpa Foto:

Der langjährige Moderator der ZDF-Nachrichtensendung „heute“ starb am 1. März im Alter von 85 Jahren. Seibel hatte „heute“ 34 Jahre lang moderiert - von 1971 bis 2005. Der 1936 in Gießen geborene Seibel hatte den Angaben zufolge nach einem Studium der Germanistik und Geschichte in Marburg sowie der Publizistik und Theaterwissenschaften in Berlin beim Hörfunk des Hessischen Rundfunks volontiert. Dort arbeitete er ab 1963 bis zu seinem Wechsel zum ZDF im Jahr 1971.



Mit seiner mehr als 30 Jahre langen Tätigkeit in der „heute“-Sendung wurde Seibel laut ZDF „zum dienstältesten Nachrichten-Präsentator im deutschen Fernsehen“.

Mark Lanegan

Mark Lanegan dpa Foto:

Der US-amerikanische Sänger und Grunge-Pionier starb am 22. Februar im Alter von 57 Jahren in seinem Haus im irischen Killarney. Seine Karriere hatte der 1964 im US-Bundesstaat Washington geborene Lanegan in den 1980er Jahren als Frontmann der Hardrock- und Grunge-Band Screaming Trees begonnen. Später stand er auch mit Queens Of The Stone Age und The Gutter Twins auf der Bühne. Zeitgleich hatte Lanegan eine erfolgreiche Solokarriere in der Indie- und Bluesrock-Szene. Sein Markenzeichen war eine sehr tiefe, kratzige Stimme.

Wie andere Größen des Genres machte Lanegan kein Geheimnis aus seiner Alkohol- und Heroinsucht. In seinen 2020 veröffentlichten Memoiren schilderte er, dass er deswegen zeitweise obdachlos gewesen sei. In seinen letzten Lebensjahrzehnten war Lanegan nach eigenen Angaben aber clean. Im März 2021 wäre der Sänger nach eigenen Angaben beinahe an einer Corona-Infektion gestorben, nachdem er zuvor eine Zeit lang an Verschwörungstheorien geglaubt hatte. Schließlich sprach er sich jedoch ebenfalls für Impfungen aus.

Ivan Reitman

Ivan Reitman ap Foto:

Der Regisseur starb am 12. Februar im Alter von 75 Jahren. Neben den beiden ersten „Ghostbusters“-Filmen gehen weitere Komödien-Klassiker wie „Twins“, „Kindergarten Cop“ und „Sechs Tage, sieben Nächte“ auf das Regie-Konto des im slowakischen Ort Komárno geborenen Kanadiers.

Im vergangenen Jahr hatte Reitmans Sohn, der ebenfalls Regie führende Jason Reitman mit „Ghostbusters: Legacy“ eine weitere Fortsetzung der Blockbuster-Reihe ins Kino gebracht.

Götz Werner

Götz Werner dpa Foto:

Der Gründer der Drogeriemarktkette dm starb am 8. Februar im Alter von 78 Jahren. Der gelernte Drogist, deutsche Jugendmeister im Rudern und Vorkämpfer für ein bedingungsloses Grundeinkommen schuf mit dm eine Drogeriemarktkette, die heute in 14 europäischen Ländern aktiv ist. Mehr als 66.000 Menschen arbeiten für dm. Der Umsatz beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf 12,3 Milliarden Euro.

Seit Anfang der 1990er Jahre und verstärkt nach seinem Abschied aus der operativen Verantwortung der Firma im Jahr 2008 widmete Werner seine Zeit dem Projekt bedingungsloses Grundeinkommen. Er warb für die Idee in Vorträgen und Diskussionsbeiträgen. Auch in der akademischen Welt fasste Werner Fuß. Die Universität Karlsruhe beauftragte ihn im Mai 2005 mit der Leitung des Instituts für Entrepreneurship und verlieh ihm den Professoren-Titel.

Dieter Mann

Dieter Mann dpa Foto:

Der Schauspieler starb am 3. Februar im Alter von 80 Jahren. Mann war mehrere Jahre Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Jahrzehnte stand er auf Theaterbühnen, mitgespielt hat er auch in Filmen wie dem Kriegsdrama „Der Untergang“. Der Bundesverband Schauspiel hatte ihn 2020 für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Geboren wurde Mann am 20. Juni 1941 in Berlin. Anfang der 1960er Jahre studierte er im Ostteil der Stadt an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch». Noch während seines Studiums wurde er am Deutschen Theater verpflichtet. Von 1984 bis 1991 führte er das Theater dann schließlich als Intendant. Er holte Regisseure wie Frank Castorf und Heiner Müller ans Haus. Später konzentrierte er sich wieder auf das Schauspielen, bis 2006 blieb er Ensemblemitglied am Deutschen Theater. Als vielgelobter Sprecher nahm Mann auch zahlreiche Hörbücher auf.

Thierry Mugler

Thierry Mugler dpa Foto:

Der französische Modeschöpfer starb am 23. Januar im Alter von 73 Jahren. Mugler gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier. Der Modedesigner hatte in den 1970er Jahren seine Marke gegründet und hatte vor allem in den 80er Jahren die Mode stark beeinflusst. Mugler arbeitete auch als Regisseur, Autor und Designer, unter anderem für den Cirque du Soleil. Seine Kleider trugen auch Stars wie Beyoncé, Lady Gaga und David Bowie. Mugler hatte auch Erfolg mit Parfüms.

Meat Loaf

Meat Loaf picture alliance / dpa Foto:

Der US-Rocksänger mit dem bürgerlichen Namen Marvin Lee Aday starb am 20. Januar im Alter von 74 Jahren. Seine Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, in denen er weltweit über 100 Millionen Alben verkauft habe und in über 65 Filmen mitwirkte. Darunter sind „Fight Club“, „Rocky Horror Picture Show“ und „Wayne's World“.

Nach seinem internationalen Durchbruch mit „Bat Out Of Hell“ 1977 kam für Meat Loaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, der Absturz: Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und kämpfte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolge-Alben. Mit „Bat Out of Hell II: Back into Hell“ (1993) und „Bat Out of Hell III: The Monster is Loose“ (2006) schaffte er Comebacks. Zu einem seiner bekanntesten Lieder gehörte sein Welthit „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)“.



