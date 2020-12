Tourismus-Ansturm: Winterberg erneut überlastet – Appell an Tagesausflügler

Winterberg -

Der Ansturm auf Winterberg im Sauerland nimmt kein Ende. Auch am dritten Tag in Folge überfluten Tagesausflügler vor allem aus dem Ruhrgebiet die Stadt mitten im Corona-Lockdown.



Neben den Wintersport-Gebieten wie der Stadt Winterberg appelliert nun auch das Landesgesundheitsministerium in Baden-Württemberg, die überfüllten Regionen zu meiden.

„Bitte überlege, ob eine Anreise wirklich erforderlich ist“

„Bitte überlege, ob eine Anreise wirklich erforderlich ist“, schrieb der beliebte Wintersportort im Sauerland am Dienstagmorgen auf seiner Internetseite. „Aufgrund der hohen Nachfrage ist mit kilometerlangen Staus zu rechnen.“ Beim Besuch der Seite werden Interessierte mit den Worten „Weiterhin Pause. Wir bleiben auf Standby“ begrüßt.

Das Gebot des Tages heiße Kontaktvermeidung. „Wir lieben unsere Berge. Ihr auch. Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau und zu Menschenaufläufen“, erklärte die Stadt weiter.



„Verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon! Tu Dir das doch nicht an.“ Die Stadt wies darauf hin, dass es keine Einkehr- oder Aufwärmmöglichkeiten gebe. In der Stadtmitte seien nur die öffentlichen Toiletten geöffnet.

Alle Parkplätze überfüllt, kilometerlange Staus

Zahlreiche Tagesausflügler hatten schon am Wochenende und am Montag für ein Verkehrschaos mit überfüllten Parkplätzen und kilometerlangen Staus rund um die 13.000-Einwohner-Stadt gesorgt.



Bereits am Montag riet die Stadt den Tagesausflüglern, den Ort nicht mehr anzufahren. „Liebe Gäste, die Verkehrssituation spitzt sich derzeit bereits wieder extrem zu“, hieß es in einem Facebook-Beitrag.

Unmut in sozialen Netzwerken

In sozialen Medien reagierten viele Nutzer angesichts des Corona-Lockdowns auf den Besucheransturm verständnislos – und auch die Polizei appellierte bei Twitter indirekt an Autofahrer, nicht mehr dorthin zu fahren.

„Die Straßen rund um Winterberg sind überfüllt. Es kommt zu erheblichen Staus und sehr langen Wartezeiten“, twitterte die zuständige Kreispolizeibehörde am Montag. „Rechtlich dürfen Sie die Skigebiete besuchen. Ob es richtig und sinnvoll ist in der jetzigen Zeit, müssen Sie selber entscheiden“, hieß es weiter.

Viele Familien unter den Besuchern

Unter den Besuchern waren viele Familien, die zum Schlittenfahren gekommen waren. Am Dienstagnachmittag wollte die Stadt Maßnahmen gegen das Verkehrschaos vorstellen, die ab Mittwoch greifen sollen.



Chaos auch in Österreich

Auch auf die Skigebiete in Österreich gab es am Wochenende einen Riesenandrang. Bei strahlendem Sonnenschein gab es teils so große Verkehrsstaus, dass einige die Notbremse zogen und den Zutritt sperrten.(mbr/dpa)