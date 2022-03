Überraschung vor Gericht: Deutsche Prinzen streiten sich um Schloss Marienburg

Hannover -

Eigentlich gehörte das Schloss Ernst August Prinz von Hannover. Marienburg heißt das große und prächtige Gebäude in der Nähe der Stadt Hannover. Doch vor einigen Jahren schenkte der Prinz es seinem Sohn, der übrigens den gleichen langen Namen trägt. Jedoch freute der sich nicht lange über das Geschenk. Denn die Marienburg ist alt. Sie braucht teure Reparaturen. Deshalb wollte der junge Prinz das Schloss verkaufen, für nur einen Euro.

Das sorgte für großen Streit zwischen Vater und Sohn. Der Vater wollte sein Geschenk inzwischen zurück haben, er fand, der Sohn sei undankbar. Die Lage ist also ziemlich verzwickt. Am Donnerstag begann deshalb in der Stadt Hannover in dem Streit sogar ein Gerichtsprozess. Es ging darum, ob der Sohn das geschenkte Schloss wieder abgeben muss oder nicht. Aber dann gab es eine Überraschung: Der Vater zog kurz vor Beginn seine Klage zurück. Ob damit der Streit ausgestanden ist, ist trotzdem nicht sicher. (dpa)