Vater tot, Töchter schwer verletzt: Deutsche Familie stürzt mit Flugzeug in Alpen ab

Pinzgau -

Schrecklicher Flugzeugabsturz in den Alpen: Eine Familie aus Deutschland ist mit einem Kleinflugzeug im österreichischen Fusch, im Bezirk Zell am See, abgestürzt.

Der Pilot und Vater zweier Kinder ist bei dem Absturz am Samstagnachmittag ums Leben gekommen. Seine beiden Töchter befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks mit in der Maschine. Wie durch ein Wunder überlebten die Neunjährige und die Elfjährige den tragischen Absturz. Beide Kinder wurden allerdings schwer verletzt.

Dramatischer Rettungseinsatz an Absturzstelle

Der Rettungseinsatz gestaltete sich dramatisch. Die Absturzstelle befindet sich in 1500 Metern Höhe und ist für die Einsatzkräfte nur schwer zu erreichen.

Wie „Salzburg.orf“ berichtet, soll ein Zeuge das Unglück beobachtet haben. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte. Der schnellen Reaktion ist es wohl zu verdanken, dass die verletzten Mädchen lebend geborgen werden konnten.

Rettungshubschrauber konnten zunächst nicht in dem Waldstück landen, wo die Maschine abgestürzt war. Zu dicht stehen die Bäume, zu unwegsam das Gelände. Zudem hing Nebel in den Bergen und es gab Schneeregen.

Die Bergrettung musste ausrücken und konnte die Verletzten schließlich aus dem Flugzeugwrack befreien. Die beiden verletzten Kinder wurden eine Klinik gebracht, wo sie weiter behandelt werden müssen. Für den Vater der beiden Kinder kam jede Hilfe zu spät. (red)