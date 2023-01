Die Wachsfigur von Rihanna im Madame Tussauds Berlin hat allerlei Reaktionen in den Sozialen Medien ausgelöst.

Madame Tussauds Museen sind seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass sie einflussreiche Persönlichkeiten in Wachs verewigen. Das Wachsfigurenkabinett in Berlin hat neulich einige weihnachtliche Änderungen am Outfit der Figur von Sängerin Rihanna (33) vorgenommen, die viele Fans verwirrt haben.

Da die Weihnachtszeit vor der Tür steht, beschloss das Museum, der R&B und Pop-Queen aus Barbados einen weihnachtlichen Look zu verpassen. Zumindest der weihnachtliche Aspekt ist gut gelungen.

Rihannas Wachsfigur im Berliner Madame Tussauds wurde erstmals im August 2011 enthüllt. Die Präsentation des Weihnachtsoutfits ging unter anderem auf Twitter viral. Einige Fans sind der Ansicht, die Figur stimme überhaupt nicht mit dem tatsächlichen Aussehen von Rihanna überein, vor allem nicht das Gesicht. (red)