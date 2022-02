Wegen mehrfachen Mordes gesucht: FBI schnappt einen der 10 meistgesuchten Verbrecher

Das FBI hat nach mehr als 15 Jahren den mutmaßlichen Doppelmörder Octaviano Juarez-Corro festgenommen. Dem 48 Jahre alten Mann wird zweifacher Mord in Zusammenhang mit mehrfachem versuchten Mord vorgeworfen. Juarez-Corro stand seit September auf der Liste der zehn meistgesuchte Verbrecher des FBI, der „Ten Most Wanted Fugitive“-Liste.

Juarez-Corro wird vorgeworfen, 2006 im Streit um das Sorgerecht seiner Tochter seine Ex-Frau und eine weitere Person erschossen zu haben. Juarez-Corro wollte bei einem Wochenend-Picknick dabei sein, um seine Tochter zu sehen, wurde von seiner Frau aber darum gebeten, zuhause zu bleiben.

Octaviano Juarez-Corro in Mexiko festgenommen

Nach einem Streit soll Juarez-Corro dann um sich geschossen und fünf Personen getroffen haben, zwei davon tödlich. Am 1. Juni 2006 wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, Juarez-Corro ist seitdem auf der Flucht. FBI-Ermittler fanden heraus, dass sich der heute 48-Jährige am Tag nach der Tat wohl mit einem Flieger nach Mexiko abgesetzt hatte.

Wie das FBI in einer Stellungnahme weiter mitteilte, sei Juarez-Corro in Mexiko in Gewahrsam genommen worden. Nun würden die Sicherheitsbehörden beider Länder über eine mögliche Auslieferung sprechen und weitere Details in den kommenden Wochen bekanntgeben. Für Hinweise, die Ergreifung des 48-Jährigen führen, war zuletzt eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt.

FBI Ten Most Wanted Fugitives: Osama Bin Laden und Drogenboss des Guadalajara-Kartells

Auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI befanden sich in den vergangenen Jahrzehnten bekannte Namen, darunter auch der ehemalige Al-Qaida-Führer Osama bin Laden oder der irischstämmige Mafia-Boss James „Whitey“ Bulger, der nach 16 Jahren auf der flucht verhaftet werden konnte.

Bekanntester Verbrecher auf der Liste ist derzeit der ehemalige Drogenboss Rafael Caro Quintero, der Teil des Guadalajara-Kartells war. Nach einem Deal mit den mexikanischen Behörden ist er auf freiem Fuß, die USA suchen ihn wegen des Mordes an einem Agenten der Drogenschutzpolizei DEA.