Weitere Opfer nicht ausgeschlossen: Tote bei Brand in Krefeld – Haus einsturzgefährdet

Krefeld -

Bei einem Wohnhausbrand in Krefeld sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben Menschen seien über Drehleitern und Sprungkissen aus dem brennenden Haus gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit.

Drei Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. In dem Haus sind den Angaben zufolge 20 Menschen gemeldet, weitere Tote könnten nach Angaben eines Sprechers nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt seien 35 Menschen durch die Rettungsdienste betreut worden.

Feuer erst gegen 8 Uhr unter Kontrolle

Gegen 8.00 Uhr am Morgen hatten die Einsatzkräfte den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Das Feuer sei vom Treppenhaus und vom Dachstuhl auf das ganze Haus übergegangen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Auch zu den Toten waren vorerst keine Details bekannt. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach etwaigen Brandnestern gestalte sich schwierig, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei, hieß es weiter. Insgesamt seien 70 Rettungskräfte aus Krefeld und Nachbargemeinden im Einsatz gewesen. Wegen der Rauchentwicklung während des Brandes wurden anliegende Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Krefeld ist der zweite Brand eines Mehrfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen innerhalb von drei Tagen. Am Dienstag waren in Gelsenkirchen bei einem Wohnhausbrand sieben Kinder, darunter ein Säugling, schwer verletzt worden. Zwei Erwachsene wurden lebensgefährlich verletzt. Auch in Gelsenkirchen ist das Wohnhaus einsturzgefährdet. (dpa)