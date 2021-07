Zum wiederholten Male: Tankstellenräuber bricht bei Tat in Hamm zusammen

Hamm -

Ein mutmaßlicher Täter (23) ist beim Überfall auf eine Tankstelle in Hamm bewusstlos geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ihm genau das in einer anderen Tankstelle vor knapp zwei Wochen schon einmal passiert. Nun werde die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie geprüft.

Im aktuellen Fall hatte der 23-Jährige am Montagabend den Mann an der Kasse mit einem Messer bedroht. Während das Opfer Geld zusammensuchte, brach der Räuber zusammen. Der Mitarbeiter nahm ihm daraufhin das Messer weg und informierte Rettungsdienst und Polizei.

Am 22. Juni war laut der Ermittler das Gleiche geschehen. Damals hatte der Mann sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen. Wie viele Tage zwischen seiner Entlassung und der neuen Tat lagen, blieb zunächst unklar. (red)