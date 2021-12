„Stadt mit K – News für Köln“: Der tägliche KStA-Podcast für die Stadt startet

Der Kölner Stadt-Anzeiger startet den ersten täglichen Nachrichten-Podcast für Köln.

Unser Moderatorenteam um Christian Mack und Annika Müller informiert ab dem 1. September an jedem Nachmittag in „Stadt mit K – News für Köln“ über die Themen, die in der Stadt und der Umgebung relevant sind. Es ist der neueste Weg, das Informationsangebot des Kölner Stadt-Anzeiger nutzen zu können – und Schwesterprodukt des Morgen-Newsletters „Stadt mit K“.

Informativ, sachlich, aber auch unterhaltend, das ist „Stadt mit K – News für Köln“. In zehn Minuten erhalten Sie jeden Tag den Überblick aus der Redaktion des Kölner Stadt-Anzeiger zu den Themen des Tages. Wir bieten Schlagzeilen und tiefergehende Informationen, direkt aus den Redaktionsräumen in Köln.

Gespräche mit Redakteurinnen und Redakteuren

Hören Sie unsere Redakteurinnen und Redakteure in Gesprächen zu den Themen, die sie teilweise seit Jahren bereits begleiten – von U-Bahn-Bau über Corona-Pandemie bis Kriminalität. So erhalten Sie qualitative Informationen auf einem neuen Weg.

„Stadt mit K – News für Köln“ ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt – bei Spotfiy, Apple Podcasts, Google Podcasts und anderen Plattformen. Und natürlich hier, auf ksta.de.

Podcast-Familie wächst

Der tägliche Podcast ist neues Mitglied in der Podcast-Familie des Kölner Stadt-Anzeiger:

Jede Woche erscheint „Talk mit K“, der Gesprächspodcast der stellvertretenden Chefredakteurin Sarah Brasack, in dem sie mit interessanten Persönlichkeiten aus Köln spricht. „Ekonomy mit K“ ist der Wirtschafts-Podcast, in dem Martin Dowideit jede Woche mit Wirtschaftspersönlichkeiten aus der Stadt spricht. Im „Schul-Check“ informiert Hendrik Geisler alle zwei Wochen, wie Schulen digitaler und moderner werden.