Kölner Band OK KID: „Wir werden noch viel mehr Naturkatastrophen aushalten müssen“

Köln -

Die Kölner Band OK Kid hat mit „Drei“ ein neues, sehr hörenswertes Album herausgebracht, in dem es um Themen wie den Klimawandel, toxische Männlichkeit und Kriege geht. „Wir werden in Zukunft noch sehr viel mehr Naturkatastrophen aushalten müssen“, sagt Sänger Jonas Schubert, der nach der Flutkatastrophe im Ahrtal als freiwilliger Helfer wochenlang mit aufgeräumt hat. Im Podcast „Talk mit K“ spricht die Band ausführlich über ihre neuen Songs, ihre wegen Corona verschobenen Konzerttermine und über ihr Guerilla-Konzert auf dem Brüsseler Platz, das ihnen ein fette Anzeige der Stadt Köln einbringen könnte.



Wo muss es in Köln vorangehen – und was an dieser Stadt ist liebenswert? Wie ist es für die Band, sich von Label, Management und Booking-Agentur getrennt zu haben und jetzt alles selbst machen zu müssen? Warum klingen OK Kid auf ihrem Album politischer denn je? Auf diese und andere Fragen gibt die Band im Podcast Antworten.

Neue Folge jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge „Talk mit K“, dem Talkformat des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie können ihn entweder hier oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer hören. Suchen Sie dort nach „Talk mit K“ oder „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wenn Sie dem Podcast folgen, verpassen Sie keins der künftigen Gespräche. Eine Übersicht aller Podcasts des Kölner Stadt-Anzeiger gibt es hier.