Podcast „Talk mit K“: Das kompakte politische Update zur NRW-Landtagswahl 2022

Köln -

Die „Mallorca“-Affäre hat den NRW-Wahlkampf in den vergangenen Wochen dominiert. Dabei sind für die Zukunft des Landes NRW ganz andere Themen wichtig: Schule, Klima, Wohnungsbau oder Verkehr etwa. Wofür stehen die Spitzenkandidatinnen und -Kandidaten der großen Parteien? Und welche politischen Konstellation sind nach der Wahl wahrscheinlich? In diesem „Talk mit K“-Podcast-Spezial spricht Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai mit dem Landtagskorrespondent Gerhard Voogt.



Gerhard Voogt hat den Wahlkampf – inklusive Mallorca-Affäre – in den vergangenen Wochen und Monaten genau verfolgt. Er hat die Spitzenkandidatinnen und -Kandidaten interviewt und bei Wahlkampfterminen begleitet. In dem rund halbstündigen Gespräch fasst er seine Eindrücke aus dem Wahlkampf kompakt zusammen und gibt einen Überblick über die politische Lage in NRW.

Neue Folge jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge „Talk mit K“, dem Talkformat des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie können ihn entweder hier oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer hören. Suchen Sie dort nach „Talk mit K“ oder „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wenn Sie dem Podcast folgen, verpassen Sie keins der künftigen Gespräche. Eine Übersicht aller Podcasts des Kölner Stadt-Anzeiger gibt es hier.