Russland-Expertin zum Ukraine-Krieg: „Putin will den Westen zerstören“

Köln -

Mit Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sprechen Wolfgang Bosbach und Christian Rach in ihrer aktuellen Podcast-Folge über die Kosten für Putins Krieg. Fratzscher: „Ich rechne in diesem Jahr mit Inflationsraten um 6 bis 7 Prozent. Wenn Putin den Gashahn zudreht, sind Inflationsraten von bis zu 10 Prozent wahrscheinlich.“ Fratzscher ist überzeugt: „Die Politik muss den Menschen reinen Wein einschenken. Wenn es zu einem Embargo kommt und es keine Öl- und Gaslieferungen mehr gibt, helfen uns auch keine drei Katars und Vereinigte Arabische Emirate. Dann müssen wir den Gürtel enger schnallen. Also weniger Auto fahren und beim Heizen sparen.“

Zweiter Gast ist die intimeRussland-Kennerin Katja Gloger, die Wladimir Putin als erste westliche Journalistin begleiten durfte. Ihre Prognose: „Der Krieg in der Ukraine wird lange dauern, denn Putin kann das lange durchhalten.“ Gloger ist Autorin des Buches „Putins Welt“. Ihre Einschätzung: „Putin versteht Krieg als Teil seiner Politik. Er will den Westen zerstören.“

