„Ist vertretbar“: Viele Schwarzfahrer müssen nach Corona-Schonzeit wieder ins Gefängnis

Köln -

Die Haftanstalten in NRW werden in den nächsten Wochen wieder voller: Die Justiz nimmt die wegen der Pandemie unterbrochene Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen und kurzen Freiheitsstrafen wieder auf. Das kündigte NRW-Justizminister Peter Biesenbach am Freitag im Justizausschuss des Landtags an.