„Sagt, wie es ist“: Wirbel um Tweet von SPD-Politiker Ott zu Ex-Merkel-Berater Vad

Köln -

Ein Tweet des Kölner SPD-Landtagsabgeordneten Jochen Ott zum Krieg in der Ukraine hat bei CDU und FDP für Unverständnis gesorgt. Ott hatte einer Einschätzung von Brigadegeneral a.D. Erich Vad im ZDF-Talk bei Maybrit Illner zugestimmt. In der Sendung hatte Vad erklärt, in dem Konflikt müsse ein möglichst schneller Waffenstillstand Priorität haben - und nicht die Frage, welche Seite den Krieg gewinne.

Dazu schrieb Ott beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Dieser Mann sagt es, wie es ist. Das ein deutscher General dem grün-liberalen Bürgertum einmal dazu raten wird, die Kriegsrhetorik zu verändern, hätte uns letztes Jahr niemand geglaubt.“

CDU und FDP deuten den Ott-Tweet jetzt als weiteres Indiz für das „Russland-Problem“ der SPD. Henning Höhne, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Landtag, sprach von einer „irren Aussage“. Nathanael Liminski, Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, der sich in Köln-Ehrenfeld wie Ott um ein Landtagsmandat bewirbt, erklärte: „Wir als CDU stehen fest an der seit der Ukraine. Das Russland-Problem der SPD scheint tiefe Wurzeln zu haben. Umso klarer sagen wir als CDU: Es ist nicht egal, wer den Krieg gewinnt.“

Ott erklärte auf Anfrage, mit Vad habe er in seinem Tweet einen Berater der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zitiert. „Ich habe große Sorge vor einer Eskalation des Krieges", sagte Ott. Und fügte hinzu: „Nichts anderes wollte ich zum Ausdruck bringen."