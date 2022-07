Ärger um neue Grundsteuer in NRW: Finanzämter treiben Eigentümer zur Verzweiflung

Düsseldorf -

In NRW gibt es laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW 9,15 Millionen Wohnungen. Den Eigentümern flattern derzeit Briefe der Finanzämter ins Haus. Sie werden aufgefordert, Angaben zu machen, die als Grundlage zur Berechnung der künftigen Grundsteuer dienen. Die Daten sollen allerdings in einem komplizierten elektronischen Verfahren am PC übermittelt werden. Der Vorgang sorgt für Ärger und Protest bei den Grundbesitzern.