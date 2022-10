Akshata Murthy: Die Frau des neuen Premiers ist reicher als König Charles

London -

Rishi Sunak ist neuer Premierminister in Großbritannien. Nach dem Rücktritt von Boris Johnson und der sehr kurzen Amtszeit von Liz Truss soll er wieder Kontinuität in die Downing Street bringen. Sunak der bisher jüngste Regierungschef des Landes und darüber hinaus der erste indischstämmige Politiker und gläubige Hindu, der in die Downing Street einzieht.

Mit gerade einmal 42 Jahren steht der 1980 als Sohn indischer Eltern in Southampton geborene Sunak unter besonderer Beobachtung. Gleiches gilt auch für seine Ehefrau Akshata Murthy, die Sunak während seines Master-Studiums der Business Administration an der Stanford University kennenlernte. Denn Murthy ist keine gewöhnliche First Lady.



Akshata Murthy ist laut britischen Medien die vermögendste Frau, die je in die Downing Street gezogen ist. Ihr Reichtum übertreffe sogar den finanziellen Mitteln des neuen Königs Charles III., dessen Privatvermögen auf umgerechnet 690 Millionen Euro geschätzt wird.

Akshata ist die Tochter von indischem Milliardär NR Narayana Murthy

Die ebenfalls 42-Jährige ist die Tochter des indischen Milliardärs NR Narayana Murthy. Dieser gründete 1981 das Softwareunternehmen Infosys Technologies, blieb bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Firma und wurde durch den Erfolg des Unternehmens zu einem der reichsten Inder überhaupt.



Der oft als „Bill Gates of India“ bezeichnete Mann soll seiner Tochter Berichten des englischen „Guardian“ zufolge einen Firmenanteil (die Rede ist von 0,91 Prozent) überschrieben haben, geschätzt wird ein Wert von etwa 700 Millionen Pfund.

Akshata Murthy: Modeimperium und Finanzexpertin

Das Vermögen von Akshata Murthy geht aber darüber hinaus. Denn Murthy hat sich nach ihrem Studium (Wirtschaftswissenschaften und Französisch) am privaten Claremont McKenna College und einem Diplom an einer renommierten Modeschule mehrere eigene Standbeine aufgebaut.



Sie betreibt ihr eigenes Modelabel „Akshata Designs“ und bringt ihre Expertise darüber hinaus in der Finanzbranche als Direktorin einer 2010 von ihrem Vater gegründeten Risikokapitalfirma ein. Zudem wird sie als Direktorin der Kapital- und Private-Equity-Firma Catamaran Ventures geführt.



Ihr Wohlstand wird in Großbritannien kontrovers diskutiert. Im April wurde bekannt, dass Murthy in Großbritannien den Status einer „nicht ansässigen Person“ beansprucht, um so mutmaßlich Steuerzahlungen auf ihre internationalen Einkünfte zu vermeiden.



Akshata Murthy ist reicher als Prinz Charles

Nach einem öffentlichen Aufschrei hatte ihre Sprecherin daraufhin angekündigt, dass Murthy ab sofort britische Steuern auf ihre Einkünfte im Ausland zahlen würde, um den politischen Druck auf ihren Ehemann zu verringern. Dieser ist nun angesichts seines neuen Amtes ohnehin schon hoch genug.



Die damit verbundene Gehaltserhöhung für Sunak dürfte angesichts des Wohlstands der Familie allerdings nicht ins Gewicht fallen. Berichten des „Guardian“ zufolge sollen die Sunaks vier Grundstücke besitzen, unter anderem ein denkmalgeschütztes in seinem Wahlkreis Richmond sowie ein Stadthaus mit fünf Schlafzimmern in London, das laut Aufzeichnungen 2010 für 4,5 Millionen den Besitzer wechselte. Das Paar soll darüber hinaus eine Wohnung in South Kensington und eine Penthouse-Wohnung mit Blick auf den Pazifischen Ozean in Santa Monica, Kalifornien besitzen.



Das seit 2009 verheiratete Paar schaffte es im Mai 2022 zum ersten Mal mit einem Gesamtvermögen von rund 841 Millionen Euro auf die Reichenliste der „Sunday Times“ – damit war Sunak der erste Politiker, der seit Beginn der Liste im Jahr 1989 auf der Liste stand.