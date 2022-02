Angela Merkel im Ruhestand: So viel Rente bekommt die ehemalige Bundeskanzlerin

Berlin -

Olaf Scholz hat am 8. Dezember 2021 die Kanzlerschaft von Angela Merkel übernommen. Der SPD-Politiker tritt in die Fußstapfen der CDU-Politikerin, die das Amt 16 Jahre innehatte. Während Merkel ein recht großes Geheimnis daraus macht, was sie nun im Ruhestand tun wird, wurde errechnet, welche Altersbezüge sie bekommt.

Rente für Abgeordnete orientiert sich an Gehalt für oberste Richter

Die Rente, die bei den Abgeordneten Altersentschädigung heißt und über das Abgeordnetengesetz geregelt ist, bemisst sich am monatlichen Gehalt der Politiker. Natürlich hat auch dies einen besonderen Namen: Abgeordnetenentschädigung. Und dieses Gehalt „orientiert sich an den Bezügen eines Richters an einem obersten Gerichtshof des Bundes “, heißt es im Abgeordnetengesetz. Aktuell sind das 10.083,47 Euro monatlich.

Hinzukommen aber diverse weitere Faktoren, etwa die Zeit, die die Politikerinnen und Politiker im Amt und Teil des Bundestags sind. So hat der Bund der Steuerzahler im August errechnet, das Angela Merkel rund 15.000 Euro brutto an Altersbezügen erhält.

Wie auch „t-online“ berichtet, war Merkel 31 Jahre im Amt, davon 16 Jahre als Bundeskanzlerin, und ihr stünde der Höchstsatz zu. Das wären 65 Prozent der Abgeordnetenentschädigung. Da aber einige Beiträge verrechnet werden, kommen am Ende für Merkel rund 15.000 Euro zusammen.

Für welche Freizeitbeschäftigung oder Aktivität sich die 67-Jährige nun auch entscheidet, mit der Rente dürfte sie klarkommen und sich ihre Wünsche erfüllen. (mab/dpa)