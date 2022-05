Antrag, Stimmzettel, Post: So funktioniert die Briefwahl in Köln bei der Landtagswahl

Köln/Düsseldorf -

Am Sonntag, den 15. Mai 2022 findet die 18. Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Rund 13,2 Millionen Menschen in NRW dürfen dann ihre Stimme abgeben. Die Wahlbenachrichtigung kommt zwischen dem 9. und 24. April per Post und enthält alle wichtigen Informationen. Darin enthalten ist auch der Wahlscheinantrag zur Briefwahl. Darüber hinaus können die Unterlagen zur Briefwahl auch

online (nur möglich bis Mittwoch, 11. Mai 2022, circa 12 Uhr)

per Mail

per formlosen Brief an das Wahlamt der Stadt Köln, Dillenburger Str. 68-70, 51105 Köln

per Fax an 221-21922

über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung

beantragt werden. Letzter Zeitpunkt für die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist Freitag, 13. Mai 2022, 18 Uhr. Die Stadt Köln empfiehlt in der letzten Woche vor der Wahl die Möglichkeiten der Direkt- und Urnenwahl zu nutzen, um mögliche Fristversäumnisse zu vermeiden. Sollten Sie plötzlich erkranken und dies nachweisen können, ist eine Beantragung der Briefwahl in Ausnahmefällen auch noch am Wahltag (15. Mai 2022) bis 15 Uhr möglich.

Das Wahlamt der Stadt Köln empfiehlt die Unterlagen frühzeitig zu beantragen und Postlaufzeiten zu berücksichtigen. Die Stimmenabgabe per Briefwahl muss spätestens am Wahltag bis 18 Uhr beim Wahlamt der Stadt Köln eingegangen sein.

Ausschließlicham Wahltag selber können Briefwahl-Stimmzettel auch von 12 bis 18 Uhr im Briefwahlzentrum in der Köln-Messe abgegeben werden.Die roten Wahlbriefe können jedoch nicht in einem Wahlraum der Urnenwahl abgegeben werden.