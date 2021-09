Wahl-Blog: Laschet gratuliert Scholz per Brief – FDP will mit Union und SPD sprechen

Berlin/Köln -

Nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag stehen in dieser Woche Beratungen innerhalb der Parteien und Fraktionen auf dem Programm. Erste Sondierungsgespräche zwischen Wahlsieger SPD, den Grünen und der FDP über eine mögliche Ampel-Koalition sollen noch in dieser Woche aufgenommen werden.

Die Union, die am Wahlsonntag ein historisches Debakel erlebt hatte, spekuliert weiterhin mit einer möglichen Jamaika-Koalition. Der Druck auf CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet nimmt derweil zu: Erste Stimmen aus den eigenen Reihen fordern seine Rücktritt.