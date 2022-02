Demos gegen Corona-Politik: Polizei stoppt Querdenker vor Uniklinik

Leipzig -

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik ist es in Leipzig am Samstagnachmittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Demo-Teilnehmerinnen und -teilnehmer versuchten, sich über den Zugang zur Leipziger Universitätsklinik einem Polizeikessel zu entziehen, bestätigte eine Sprecherin der Leipziger Polizei dieser Zeitung. Die Szene wurde bei Twitter vielfach geteilt.

Leipzig: Polizei und Corona-Leugner geraten an Uniklinik aneinander

Die Leipziger Polizei hatte den Protestzug am Samstagnachmittag an der Philipp-Rosenthal-Straße, an der auch die Uniklinik liegt, gestoppt. Die Beamten wollten feststellen, wer der Anmelder der Demonstration und ob diese zugelassen sei, so die Polizeisprecherin.

Als die Polizisten den Demo-Zug stoppten, versuchten sich einige Protestler aus dem Polizeikessel zu befreien. Laut Polizei versuchten sie über den Eingang zu der Uniklinik zu entkommen. Die Polizei stellte sich den Demonstranten in den Weg und blockierte nach kurzen körperlichen Auseinandersetzungen das Zufahrtstor.

Hinweise auf einen Sturm auf die Uniklinik, wie in sozialen Medien spekuliert wurde, liegen der Leipziger Polizei derzeit nicht vor, so die Sprecherin. Die Beamten stellten bei mehreren Dutzend Personen die Identitäten fest.

Insgesamt sei die Demonstration in Leipzig laut Polizei „ruhig verlaufen“. Rund 100 Personen waren zum Gegenprotest gekommen.

Corona-Demos: 4500 Teilnehmende in Freiburg

Am Samstag gab es auch in einigen anderen deutschen Städten Proteste gegen die Corona-Politik. Allein in Freiburg (Baden-Württemberg) beteiligten sich nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 4500 Menschen an einer Demonstration, um gegen eine Impfpflicht und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren.



Polizisten und Demonstranten beim Protest in Osnabrück

Der Veranstalter hatten mit rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Es habe keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Gegendemonstranten hätten aber versucht, mit Fahrrädern die Strecke der Demo zu blockieren.



Polizei löst Demonstration in Havel auf

In Brandenburg an der Havel löste die Polizei eine nicht angemeldete Demonstration gegen die Corona-Politik auf. Vor der Versammlung am Samstag war bekanntgeworden, dass erneut zu einem „Spaziergang“ aufgerufen worden war, ohne diesen bei der Versammlungsbehörde anzumelden, wie die Polizeidirektion West mitteilte.



Es seien die Identitäten von Teilnehmern festgestellt worden, um Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten zu erstellen. Diese betrafen etwa die Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung und Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen, wenn etwa die Maskenpflicht missachtet wurde.

In Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) demonstrierten am Samstag mehrere Hundert Menschen gegen Corona-Beschränkungen. In der Spitze nahmen rund 900 Menschen an der Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen teil, wie die Polizei mitteilte. (mit dpa)