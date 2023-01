Köln – NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper hat über Facebook seinen Abschied bekannt gegeben. Über die Social-Media-Plattform erklärte er, er wolle „in dieser neuen Wahlperiode nicht mehr für eine Führungsfunktion in der Regierung oder in der Fraktion zur Verfügung zu stehen“, er habe Ministerpräsident Wüst informiert. Lesen Sie hier in Kürze weitere Informationen. (lani)