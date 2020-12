Es ist ein Jahr her, dass ich Ihnen an dieser Stelle die Sätze schrieb: „Auch »Anno Domini« – im Jahre des Herrn – 2020 bleibt die Erde ein verletzlicher, bedrohter Ort. Aber dieser Ort ist auch im Jahr 2020 nicht gottverlassen!“ Dieser Ausblick lässt sich gerade jetzt mit guten Gründen fortschreiben. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die im Rückblick auf das vergangene, von Corona so gebeutelte Jahr das Ausrufezeichen am Ende lieber durch ein Fragezeichen ersetzen würden. 2020 – was für ein Jahr!? Im Laufe des Jahres 2020 sind in Deutschland inzwischen mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, auch 1,1 Millionen genesen, aber mehr als 27.000 verstorben. Hinter diesen Zahlen stehen Schicksale, betroffene Familien.

Hat nicht gerade die Pandemie wieder gezeigt, was für ein gottverlassener Ort diese Erde ist? Menschen sterben unter quälenden Umständen und zum Teil einsam. Wirtschaftliche Existenzen werden durch die Folgen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens gefährdet oder zerstört. Und uns allen, vor allem aber den Kindern und Jugendlichen, wird die selbstvergessene Unbeschwertheit genommen, die doch für eine positive Haltung zum Leben so unverzichtbar ist.

Vermutlich wünschen wir uns alle eine baldige Rückkehr zur Alltagsnormalität. Denn nur sie sichert die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen. Demgegenüber wirkt das, was ich vermisse, eher zweitrangig: das Treffen mit Freunden, Familienfeiern, den Besuch von Konzerten, Theatern und Fußballspielen ebenso wie Gottesdienste mit Gesang und persönlichem Kontakt. Neun Monate eingeschränkte Lebensqualität und für viele sogar eine Zeit mit ganz elementaren Sorgen und Nöten liegen hinter uns. Aber mit vielen anderen hoffe ich darauf, dass 2021 endlich die Wende zum Guten bringen wird.

Mich beschäftigt aber an diesem Jahreswechsel im Rückblick auf das Jahr 2020 noch etwas anderes: In diesem ungewöhnlichen Jahr haben manche Themen kaum Beachtung gefunden, bei denen viel auf dem Spiel steht. Ich denke zum Beispiel an den Klimawandel, die existenziellen Nöte von Menschen, die in anderen Teilen der Erde leben und keine Lebensperspektive haben. Ich denke an die Menschenrechte, die in vielen Ländern der Erde mit Füßen getreten werden. Auf der Strecke bleibt die Menschlichkeit. Weiter so? Niemals! Doch wie könnte es anders gehen?

Weihnachten, das wir vor einer Woche gefeiert haben, ist auch die Einladung Gottes zum Neuanfang. Gott macht sich für uns ganz klein, so klein wie ein Kind, um mit uns neu zu beginnen. Wir haben die Chance, vieles hinter uns zu lassen, was unser zwischenmenschliches Leben gefährdet: den Hass, den Ärger, die Angst. Wir können gnädig und menschenfreundlich auf uns und unsere Umwelt blicken, weil Gott selbst menschenfreundlich ist.

Gottes Kind Jesus Christus zeigt in seinem Handeln, wie Leben und Zusammenleben gelingen können: Als ein reicher Mann zu Jesus kommt, fordert er ihn auf, sein Geld den Armen zu geben. Jesu Herz schlägt für die Benachteiligten, für die, die zu kurz kommen. Denn er glaubt an Gottes Reich der Gerechtigkeit. Jesus stellt die Kinder, die zu seiner Zeit wenig Beachtung finden, in den Mittelpunkt und macht sie sogar zu einem Vorbild. Für die Kinder schlägt sein Herz. Denn er glaubt, dass es in Gottes Reich keine Einlassbedingungen gibt. Einer Frau, die den moralischen Maßstäben der Zeit nicht entspricht, wendet er sich zu. Er achtet und beachtet sie. Für die Menschen am Rand schlägt sein Herz. Denn er glaubt, dass Gott jedem Menschen eine zweite Chance gibt.

Mir gefällt ein Propheten-Wort aus der Bibel, in dem es heißt: „Kehrt um und bleibt am Leben!“ Also kein „weiter so“. Sondern lasst euch auf den ein, der das Leben liebt und die Liebe lebt! Umkehr im christlichen Sinne meint nicht die 180-Grad-Wende zurück in die Vergangenheit. Sie meint die Hinwendung zum Leben und zu dem, was dem Leben dient. „Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten“, heißt es in der Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums. Weil der christliche Glaube Jesu Leben als Gottes Versprechen versteht, uns verlässlich nahe zu sein, haben wir allen Grund zur Hoffnung. Und wer hofft, gibt dem Leben eine Chance. Wer hofft, nimmt Rücksicht auf die Gefährdung anderer. Wer hofft, trägt seinen Teil dazu bei, dem Klimawandel entgegenzutreten. Wer hofft, dem sind Krieg, Hunger und Flucht in der Ferne nicht gleichgültig.

Zum Jahreswechsel erscheint uns vieles möglich. Das neue Jahr liegt wie ein neues Heft mit unbeschriebenen Seiten vor uns. Aber wir haben im alten Jahr vielleicht auch stärker als sonst üblich gespürt: Unser Leben ist gefährdet. Vieles im Leben bleibt unplanbar und unverfügbar. Was es aber gibt, ist das in der Bibel seit Jahrtausenden hinterlegte und im Weihnachtsgeschehen bekräftigte Versprechen Gottes, uns nicht uns selbst zu überlassen. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie behütet und Gott befohlen!