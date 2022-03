Washington -

Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot. Sie sei im Alter von 84 Jahren infolge eines Krebsleiden gestorben, teilte ihre Familie am Mittwoch in einer Erklärung mit. Albright war unter Präsident Bill Clinton von den Demokraten von 1997 bis 2001 die erste Frau an der Spitze des US-Außenministeriums. (AFP)