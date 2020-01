Iran-Konflikt im Newsblog: Trump: Durch Tötung von Soleimani Anschlag verhindert

Teheran/Washington/Kiew -

Die Krise im Persischen Golf hat sich zu Beginn des Jahres dramatisch zugespitzt, nachdem die USA den iranischen Top-General Ghassem Soleimani in Bagdad gezielt getötet hatten. Der Iran reagierte mit einem Angriff auf zwei Militärbasen der USA im Irak. Der Iran hat inzwischen außerdem zugegeben, eine ukrainische Passagiermaschine aus Versehen abgeschossen zu haben. Alle 176 Insassen starben.

Alle Informationen zur Iran-Krise im Newsblog

13. Januar: Trump rechtfertigt die Tötung Soleimanis

​Angesichts wachsender Zweifel an seiner Begründung für die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani hat US-Präsident Donald Trump die umstrittene Operation erneut gerechtfertigt. Trump betonte am Montag auf Twitter, ein Angriff Soleimanis habe unmittelbar bevorgestanden. Er wies zugleich Spekulationen zurück, dass es in seiner Regierungsmannschaft Unstimmigkeiten bei dem Thema gebe. Trump schrieb, letztlich seien diese beiden Punkte angesichts der „schrecklichen Vergangenheit“ Soleimanis aber gar nicht wirklich wichtig. Trump kritisierte, die oppositionellen Demokraten und die Medien „versuchen, den Terroristen Soleimani zu einem wunderbaren Kerl zu machen, nur weil ich getan habe, was seit 20 Jahren hätte getan werden sollen“. Die „radikale Linke“ - gemeint sind die Demokraten - verachteten alles, was er mache.



Trump war zuvor wegen seiner Begründung für die Tötung Soleimanis in Erklärungsnot geraten. US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte am Sonntag im Sender CBS, er habe keine konkreten Beweise dafür gesehen, dass Soleimani Angriffe auf vier US-Botschaften geplant habe. Trump hatte dem Sender Fox News am vergangenen Freitag gesagt, dass „wahrscheinlich“ die Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad angegriffen werden sollte. Dann ergänzte er: „Ich kann verraten, dass ich glaube, dass es wahrscheinlich vier Botschaften gewesen wären.“

13. Januar: Schweden bestellt iranischen Botschafter ein

Nach dem vom Iran eingeräumten Abschuss eines Passagierflugzeugs bei Teheran hat das schwedische Außenministerium den iranischen Botschafter in Stockholm einbestellt. Schweden fordere sowohl Kooperation, Eile und Transparenz als auch, dass der Iran gegenüber den Angehörigen Verantwortung übernehme, twitterte Außenministerin Ann Linde am Montag nach der Unterredung, die schwedischen Medienberichten zufolge Kabinettssekretär Robert Rydberg mit Botschafter Sajed Rassul Mohadscher führte.

Linde erklärte, ein Mitarbeiterteam aus Schweden reise am Montag nach Teheran, um die schwedische Botschaft bei der konsularischen Arbeit zu verstärken.



13. Januar: Polizei in Theheran erhielt Befehl zur Zurückhaltung

Die Polizei in Teheran hat vor den jüngsten regierungskritischen Demonstrationen einen Befehl zur Zurückhaltung erhalten. Bei den Protesten gegen den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs am Sonntagabend habe die Polizei sich in „Geduld und Toleranz“ geübt, erklärte Polizeigeneral Hossein Rahimi am Montag.

Die Polizei habe „überhaupt nicht geschossen“, weil sie einen „Befehl zur Zurückhaltung“ bekommen habe. Am Samstag ging die Polizei gegen mehrere hundert Demonstranten an der Amir-Kabir-Universität in Teheran mit Tränengas vor. Bei der Kundgebung wurde der Rücktritt der Verantwortlichen für den Flugzeugabschuss gefordert

13. Januar: Mark Esper widerspricht Donald Trump

US-Präsident Donald Trump gerät wegen der Begründung für die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani in Erklärungsnot. US-Verteidigungsminister Mark Esper lagen nach eigenen Angaben keine konkreten Beweise dafür vor, dass Soleimani Angriffe auf vier US-Botschaften geplant habe. Beweise habe Trump nicht präsentiert, vielmehr habe er von einer Möglichkeit gesprochen, sagte Esper dem US-Sender CBS am Sonntag (Ortszeit).

Der Pentagon-Chef betonte aber, dass er die Einschätzung des Präsidenten teile. „Meine Erwartung war, dass sie es auf unsere Botschaften abgesehen haben“, sagte Esper. „Wir hatten Informationen, dass es innerhalb weniger Tage einen Angriff geben würde, der ein breites Ausmaß haben würde, mit anderen Worten: mehr als ein Land.“

13. Januar: Maas hofft im Atomstreit auf Moskau

Im Konflikt um die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran setzt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auch auf Russland. „Wir wollen, dass Moskau in den jetzt anstehenden Gesprächen hilft, Iran wieder zur Einhaltung der Spielregeln zu bewegen“, sagte Maas der „Saarbrücker Zeitung“ am Montag. Das Atomabkommen sei ein „Stabilitätsfaktor für die Region“.

Neben den USA, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatte auch Russland die Nuklearvereinbarung ausgehandelt. Sie soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern, gesteht ihm aber ein ziviles Atomprogramm zu. Im Gegenzug sollten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen. Die USA stiegen jedoch einseitig aus dem Abkommen aus und verhängten neue, harte Sanktionen gegen den Iran. Deshalb begann Teheran mit einem Jahr Verzögerung, sich ebenfalls schrittweise aus dem Abkommen zurückzuziehen, um die anderen Vertragsparteien zum Umgehen der US-Sanktionen zu bewegen.

13. Januar: Iran: Flugzeug-Abschuss wurde nicht vertuscht

Der Iran hat bestritten, die Fakten zum Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs vertuscht zu haben. „Der Regierung wurden Vertuschung und Lügen vorgeworfen, aber dies war wirklich nicht der Fall“, sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag.



Der Iran hatte den versehentlichen Abschuss der Maschine am Samstag eingeräumt, nachdem die Behörden in den Tagen zuvor von einem technischen Defekt gesprochen hatten.



Die erste Presseerklärung, in der von einem technischen Fehler die Rede war, sei direkt nach der Bestätigung des Absturzes veröffentlicht worden, sagte der Sprecher. Selbst Präsident Hassan Ruhani habe erst zwei Tage nach dem Vorfall vom Sicherheitsrat die entsprechenden Fakten zum Abschuss mitgeteilt bekommen, sagte Rabiei und bedauerte den Tod der Passagiere sowie verloren gegangenes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Staat und Regierung.

12. Januar: Raketen treffen von US-Soldaten genutzten Stützpunkt im Irak

Auf der von US-Truppen genutzten Luftwaffenbasis Balad im Irak sind am Sonntag neun Mörsergranaten eingeschlagen. Dabei seien drei irakische Soldaten verletzt worden, die das Eingangstor der Basis bewacht hätten, teilte die Polizei in der Provinz Salah al-Din mit. Zunächst war von vier Verletzten die Rede. Die Geschütze hätten das Rollfeld sowie den Eingangsbereich getroffen. Wer hinter dem Angriff steckt, war zunächst unklar. Der Stützpunkt liegt rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad.



In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, an denen US-Truppen stationiert sind. Davon war auch Balad getroffen. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der US-Truppen aus dem Land erreichen.

12. Januar: Maas reist zu Krisentreffen nach Paris und Amman

Bundesaußenminister Heiko Maas ist für ein Krisengespräch nach Paris aufgebrochen. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien, Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab, sowie dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell will der SPD-Politiker dazu beitragen, die Spannungen im Nahen Osten nach dem Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran abzubauen. „Die unmittelbare Kriegsgefahr in Nah- und Mittelost scheint gebannt“, sagte Maas am Sonntagabend vor dem Abflug in Berlin.



Die Spannungen in der Region würden wohl noch eine Weile andauern, fügte Maas hinzu. Er sei besorgt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak neuen Spielraum gewinnen könnte. Zweites Reiseziel des Außenministers ist Jordanien, wo er am Montag eintreffen und auch deutsche Soldaten treffen wird.

12. Januar: Irans Außenminister bestellt britischen Botschafter ein

Das iranische Außenministerium hat den britischen Botschafter in Teheran wegen dessen Beteiligung an einer Kundgebung für die Opfer der abgeschossenen ukrainischen Passagiermaschine einbestellt. Rob Macaire wurde dabei am Sonntag mitgeteilt, dass seine Teilnahme an einer „illegalen Kundgebung“ gegen die diplomatischen Vorschriften verstoßen habe.

Die Teilnahme habe nichts mit seinen Verpflichtungen als Vertreter seines Landes zu tun gehabt, wie das Außenministerium nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA dem Diplomaten weiter bekanntgab.

12. Januar: Botschafter dementiert Teilnahme an Protesten in Teheran

Nach seiner kurzzeitigen Festnahme in Teheran hat der britische Botschafter Rob Macaire einen Bericht über seine Teilnahme an Protestkundgebungen gegen die iranische Regierung zurückgewiesen. Er habe sich an „keinen Demonstrationen“ beteiligt, erklärte Macaire am Sonntag auf Twitter.

Vielmehr sei er zu einer „Veranstaltung gegangen, die als Trauerwache für die Opfer der Tragödie von Flug PS752 angekündigt war“, fügte er hinzu. Seine Festnahme bezeichnete er als illegal.

12. Januar: Abgeordneter fordert Ausweisung des britischen Botschafters aus dem Iran

Ein iranischer Abgeordneter fordert die Ausweisung des britischen Botschafters aus dem Iran wegen dessen Teilnahme an einer Protestkundgebung. „Als Botschafter sollte man die Gesetze und Vorschriften eines Landes kennen und die diplomatischen Kriterien respektieren“, sagte Alaeddin Borudscherdi am Sonntag.

Ein Diplomat, der an Protestkundgebungen teilnehme, die innere Angelegenheiten des Iran betreffen, habe „im Iran nichts zu suchen“. Daher sollte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif den Botschafter ausweisen, sagte der Abgeordnete und ehemalige Vizeaußenminister nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim.

12. Januar: Trump warnt Iran vor Niederschlagung der Proteste

US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor der Niederschlagung von Protesten gewarnt. „Die Regierung des Iran muss es Menschenrechtsorganisationen erlauben, zu beobachten und über die Fakten vor Ort bei den anhaltenden Protesten des iranischen Volkes zu berichten“, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.



In Teheran hatte es am Samstag regierungskritische Proteste gegeben: Nach dem Bekenntnis des Iran zum versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs, bei dem alle 176 Insassen getötet wurden, versammelten sich mehrere hundert Menschen an der Amir-Kabir-Universität, um der Opfer zu gedenken.



Aus dem Gedenken wurde ein wütender Protest: Die Demonstranten bezeichneten die iranische Regierung als „Lügner“ und forderten die Verantwortlichen für den Abschuss und für die tagelange Leugnung zum Rücktritt auf.

12. Januar: Außenminister empört wegen Botschafter-Festnahme

Nach der vorübergehenden Festnahme des britischen Botschafters in Teheran hat Großbritannien empört reagiert. „Die grundlose und unbegründete Festnahme unsere Botschafters in Teheran ist eine ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts“, erklärte der britische Außenminister Dominic Raab am Samstagabend.