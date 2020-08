Zum Schulbeginn führt NRW eine Maskenpflicht für Schüler ein und ist damit Vorreiter in Deutschland.

Dieser Schritt ist völlig richtig. Doch er reicht nicht aus.

Es wirkt so, als wäre es der Landesregierung zu teuer, auch Schüler breit angelegt zu testen. Ein Kommentar

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer führt zum Unterrichtsbeginn in NRW eine Maskenpflicht an den Schulen ein. Nur die Grundschüler sollen im Unterricht davon befreit werden, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Da ist eine strenge Regelung, die es so konkret bislang in keinem anderen Bundesland gibt.