Blog zur Wahl in Köln: Lange Schlangen vor Wahllokalen – 30 Prozent haben gewählt

Am Sonntag werden ein neuer Stadtrat, ein neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin sowie neun Bezirksvertretungen und ein neuer Integrationsrat gewählt.

Nachdem auf Landesebene entschieden wurde, dass die Amtszeit der Oberbürgermeister in NRW wieder genauso lang wie die der Stadt- und Gemeinderäte sein soll, wird der Wähler mit gleich drei Stimmzetteln konfrontiert.

Wir klären die wichtigsten Fragen und begleiten die Kommunalwahl 2020 in Köln.

Köln -

Der Wahlsonntag in Köln wird aufgrund der Corona-Pandemie für die Wähler als auch für die Wahlhelfer deutlich anders ablaufen als gewohnt. Wie ist der Zeitplan, was gilt es zu beachten und wie beeinflusst das Hygiene- und Schutzkonzept den Ablauf der Wahl? Wir begleiten den Tag in diesem Blog.

29,6 % Wahlbeteiligung bis 14 Uhr

29,6 Prozent der 825.497 wahlberechtigten Kölnerinnen und Kölner haben bis 14 Uhr ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Stadt Köln mit. Nicht eingerechnet sind dabei Stimmabgaben via Briefwahl. Die Stadt Köln macht in sozialen Netzwerken darauf aufmerksam, dass auch ohne Wahlbenachrichtigung gewählt werden kann. Es wird lediglich der Personalausweis, Führerschein oder Reisepass benötigt.

Was verdienen Kölner Politiker?

Kommunalpolitiker sein ist in Köln kein Beruf, sondern ein zeitaufwendiges Hobby, das mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt wird. Doch wie hoch ist diese? Wir haben die unterschiedlichen Gehälter, Entschädigungen und Vergütungen aufgelistet.

Viele Wählerinnen und Wähler halten sich an Corona-Maßnahmen

Die Stimmung am Wahltag ist weit weniger angespannt, als man es von der ersten großen Wahl während der Corona-Pandemie hätte erwarten können. Die Appelle im Vorfeld zeigen offenbar Wirkung: Viele Leute bringen ihre eigenen Stifte mit, das Tragen der Maske im Gebäude vergisst niemand. Auch Sicherheitsabstände scheinen für fast alle inzwischen Normalität zu sein. Deshalb fühlt sich die Kommunalwahl fast an wie jede andere Wahl, nur eben mit rot-weißem Absperrband vor der Wahlkabine.

23,8 % Wahlbeteiligung bis 13 Uhr

23,8 Prozent der 825.497 wahlberechtigten Kölnerinnen und Kölner haben bis 13 Uhr ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Stadt Köln mit. Nicht eingerechnet sind dabei Stimmabgaben via Briefwahl.

Teilweise lange Schlangen vor Kölner Wahllokalen

Vor den Kölner Wahllokalen haben sich teilweise lange Warteschlangen gebildet. Grund dafür sind wohl unter anderem die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Wählerinnen und Wähler werden aufgefordert, einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten, eine Maske sowie einen eigenen Kugelschreiber neben den Wahlunterlagen und Ausweis mitzubringen.

Beispielsweise vor dem Leonardo-da-Vinci-Gymnasium in Nippes, in dem sich mehrere Wahllokale befinden, hat sich gegen 13 Uhr eine Menschenschlange gebildet. Drei Dutzend Bürgerinnen und Bürger warten vor dem Gebäude am Leipziger Platz geduldig darauf, ihre Stimme abzugeben. Ob die langen Warteschlangen auch auf eine hohe Wahlbeteiligung schließen lassen, ist noch unklar.

Wer ist Henriette Reker?

Henriette Reker (parteilos) ist Kölns amtierende Oberbürgermeisterin und steht auch 2020 wieder zur Wahl. Doch wer ist sie eigentlich? Lesen Sie hier das Portrait.

Henriette Reker und Andreas Kossiski geben ihre Stimmen ab

Henriette Reker gab ihre Stimme im Wahllokal im Pfarrheim St. Maria-Königin ab. Matthias Heinekamp Foto:

Die amtierende Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Herausforderer der SPD Andreas Kossiski haben ihre Stimme abgegeben. Reker will ihr Amt verteidigen, Kossiski gerne neuer Oberbürgermeister Kölns werden.

SPD-Kandidat Andreas Kossiski an der Wahlurne Alexander Roll Foto:

Im Rede-Duell des „Kölner Stadt-Anzeiger“ machten die beiden Kandidaten ihre Wahlkampf-Positionen klar. Schauen Sie hier noch einmal die ganze Diskussion im Video.

17,8 Prozent Wahlbeteiligung bis 12 Uhr

17,8 Prozent der 825.497 wahlberechtigten Kölnerinnen und Kölner haben bis 12 Uhr bereits ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Stadt Köln mit. Nicht eingerechnet sind Stimmabgaben via Briefwahl. Die Stadt mobilisiert seit Wochen Kölnerinnen und Kölner, um eine hohe Wahlbeteiligung zu erzielen. In sozialen Netzwerken hat sie dafür etwa das Hashtag #wählejonn etabliert. Bei der Kommunalwahl 2014 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 49,7 Prozent, 2009 bei 49,1 Prozent.

Briefwahl-Unterlagen noch nicht abgeschickt – und nun?

Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis spätestens 16 Uhr beim Wahlamt der Stadt Köln, Dillenburger Straße 68 - 70, 51105 Köln eingegangen sein.

Ausschließlich am Wahltag können die Briefwahlunterlagen zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auch im Briefwahlzentrum abgegeben werden.

Wichtig: Rote Wahlbriefe können jedoch nicht in einem Wahlraum der Urnenwahl abgegeben werden.

Schutzmaßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt ein besonderes Hygiene- und Schutzkonzept entwickelt, um alle Beteiligten so gut wie möglich zu schützen. So müssen die Wähler in den Wahllokalen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen – die Wahlhelfer werden hingegen mit Face-Shield genannten Gesichtsvisieren ausgestattet. Für weitere Sicherheit sorgen bei der Direktwahl und im Briefwahlzentrum Plexiglasscheiben.

Kölner müssen drei Kreuzchen machen

Die Wahl des Stadtrates, der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters sowie der neun Bezirksvertretungen ist das wichtigste Mitwirkungsrecht der Kölner Bürger. Nachdem auf Landesebene entschieden wurde, dass die Amtszeit der Oberbürgermeister in NRW wieder genauso lang wie die der Stadt- und Gemeinderäte sein soll, wird der Wähler mit gleich drei Stimmzetteln konfrontiert. Bei der OB-Wahl ist das Verfahren ganz einfach: 13 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel(hier lesen Sie mehr), auf dem man sein Kreuzchen machen kann.

8 Uhr: Wahllokale öffnen – Wähler sollen Stifte mitbringen

Die Stadt Köln hat sich auf die Kommunalwahl am 13. September unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Alexander Roll Foto:

In den Wahllokalen in Köln kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Um 18 Uhr veröffentlicht der WDR eine Prognose. Eine erste Hochrechnung zu der OB-Wahl soll es zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr geben. Ergebnisse werden zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr erwartet.

Die erste Hochrechnung für den Stadtrat wird aller Voraussicht nach gegen 19.30 Uhr geben, Ergebnisse erst gegen Mitternacht.

Wähler in Köln sollen Stifte mitbringen

Die Stadt weist die Wähler darauf hin, dass sie eigene Kugelschreiber von zu Hause mitbringen sollen, um auf dem Stimmzettel ihre Kreuze zu machen. Sollte jemand seinen eigenen Stift vergessen, stehen allerdings auch frisch desinfizierte Stifte zur Verfügung.

In jedem Wahllokal wird die Stadt Handdesinfektionsmittel bereitstellen und dafür sorgen, dass die Flächen regelmäßig desinfiziert werden. Alle Räume sollen gut durchlüftet sein. An den Eingängen wird es eine Kontrolle geben, um sicherzustellen, dass die maximal zugelassene Personenzahl im Wahllokal nicht überschritten wird.