Michael Bertrams war Präsident des Verfassungsgerichtshofs NRW.

Er spricht über aktuelle Streitfälle sowie rechtspolitische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Eine Verfassungsbeschwerde gegen das Kontaktverbot in Pflegeheimen hätte seiner Einschätzung nach hohe Erfolgsaussichten.

Herr Bertrams, meine Kollegin Alexandra Ringendahl hat in der Dienstag-Ausgabe am Beispiel ihres Vaters, der schwer krank in einem Pflegeheim lebt und jetzt von seiner Frau nicht mehr besucht werden darf, die Gefahr beschrieben, dass Menschen zwar nicht am Coronavirus sterben, aber dafür an Einsamkeit. Sehen Sie hier Grundrechtsfragen wie die Menschenwürde und das Recht auf Leben berührt?