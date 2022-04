Wahl-O-Mat zur NRW-Landtagswahl: Finden Sie heraus, welche Partei zu Ihnen passt

Köln -

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Welche Partei passt inhaltlich am besten zu Ihrer Haltung? Der Wahl-O-Mat kann bei der Entscheidung helfen – bei uns können Sie ihn ausprobieren.

Den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gibt es seit 2002, er soll als Hilfestellung für Wahlen in Deutschland fungieren. Das Prinzip: Der User klickt sich durch 38 Aussagen und sagt jeweils, wie er dazu steht, am Ende werden die Aussagen gewichtet.

Sollte die Anwendung nicht richtig dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Das Tool hat sich bei vielen zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert, nach Angaben des bpb wurde es insgesamt bereits über 85 Millionen Mal genutzt.

Die Wahl im Mai entscheidet darüber, wie der Landtag zusammengesetzt ist, wer die Bürgerinnen und Bürger in der nächsten Legislaturperiode vertritt. Wahlberechtigt sind alle Menschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ihren Hauptwohnsitz mindestens 16 Tage vor der Wahl in NRW haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger” ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen.