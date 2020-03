LIVE-Talk: Warum das Kölner Kontaktverbot bundesweit gilt und Merkel in Quarantäne muss

Köln -

Keine Ausgangssperre, dafür aber ein bundesweites Kontaktverbot: Das ist das Ergebnis der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jetzt gilt zur Eindämmung der Corona-Krise also in ganz Deutschland, was in Köln bereits am Samstag in Kraft trat. Gegen Regelbrecher kündigt Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, „eine Null-Toleranz-Politik an."

Live-Talk: Entwicklungen und Hintergründe

JETZT LIVE:



Warum Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weiter über die Ausgangssperre streiten und ob das Kontaktverbot jetzt ausreicht - darüber sprechen „Kölner Stadt-Anzeiger“-Chefredakteur Carsten Fiedler und Chefkorrespondent Joachim Frank mit Moderatorin Laura Wenzel.

„Stadt mit K“ – Der Newsletter

In Zeiten des Coronavirus ist es besonders wichtig, immer auf dem aktuellen Stand der Ereignisse zu sein. Unser neuer Newsletter „Stadt mit K“ bietet Ihnen genau das – in nicht mal fünf Minuten Lesezeit. Bis 7 Uhr liefern wir Ihnen von Montag bis Samstag alle Infos für den Tag und erzählen Ihnen außerdem, was in Köln wichtig ist und was über den Tag wichtig wird. Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Infos und Geschichten. Hier geht's zur Anmeldung!



Der Newsletter ist kostenlos und mit nur einem Klick bestellbar. (ksta)