Newsblog zur CDU: Friedrich Merz will als Vorsitzender antreten

Am 10. Februar hat Annegret Kramp-Karrenbauer verkündet, sich vom CDU-Parteivorsitz zurückziehen zu wollen und auch 2021 nicht als Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen.

Ihr Rückzug steht im Zusammenhang mit den Verwerfungen rund um die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen.

Als Nachfolger beim Parteivorsitz werden Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet diskutiert.

Wer wird Nachfolger der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer? Mit Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet sind drei Kandidaten, die alle aus Nordrhein-Westfalen kommen, derzeit im Rennen.



Noch ist unklar, wann über den Parteivorsitz entschieden wird. Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, im Sommer einen Kanzlerkandidaten zu finden und diesen dann auf dem regulären Parteitag im Dezember zum CDU-Vorsitzenden zu wählen. Das dauert vielen aber zu lange.

Die Entwicklungen im Newsblog:

Donnerstag, 13. Februar: Kuban stellt CDU-Mitgliedschaft von Werteunion-Chef in Frage

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat kein Verständnis dafür, dass der Chef der ultrakonservativen Werteunion Alexander Mitsch an die AfD gespendet hat. Es sei eine Situation, in der Werte der Union zwar gemimt würden, aber am Ende Geld an die AfD des Rechtsaußen-Politikers Björn Höcke gespendet werde. „Dieses Verhalten kann man nicht tolerieren, und von daher muss sich Herr Mitsch fragen, ob er seinen Platz noch in der CDU hat.“ Wer Mitsch jetzt noch decke oder unterstütze, mache sich mit der AfD gemein.



Mitsch hatte selbst bekanntgemacht, dass er 2014 an die AfD 20 Euro gespendet hatte, damals noch unter dem Euro-Kritiker Bernd Lucke auf dem Parteivorsitz, und 2016, nach dessen Austritt, noch einmal 100 Euro.

Mittwoch, 12. Februar: Friedrich Merz will CDU-Chef werden

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will Parteivorsitzender werden. Der 64-Jährige werde sich um den Parteivorsitz bewerben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus seinem engsten Umfeld. Merz sei entschlossen, zu kandidieren, wisse die Parteibasis hinter sich und fühle sich durch aktuelle Umfragen ermutigt, hieß es. Offen blieb zunächst, ob Merz sich damit auch um die Kanzlerkandidatur bewirbt.

Merz hatte sich bereits im Herbst 2018 um den Parteivorsitz beworben, war auf dem Parteitag im Dezember 2018 Kramp-Karrenbauer aber knapp unterlegen. Aus dem Umfeld von Merz hieß es weiter, Spekulationen darüber, er sei bereit, unter einem möglichen Parteichef und Kanzler Armin Laschet Wirtschaftsminister zu werden, seien ein theoretisches Szenario,

Mittwoch, 12. Februar: Jens Spahn bereit, „Verantwortung“ zu übernehmen

Jens Spahn hat seine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung erklärt. „Ich habe immer gesagt – das habe ich, denke ich, auch dokumentiert in den letzten eineinhalb, zwei Jahren “, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Spahn in Berlin.

Spahn mahnte zugleich zur Gelassenheit: „In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen. Wir müssen es doch alle einmal schaffen, sowohl wir wie Sie, dass das mal alles ein paar Tage dauern darf, damit man einfach in Ruhe die Dinge besprechen kann.“

Dienstag, 11. Februar: Armin Laschet legt sich nicht fest

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet lässt offen, ob er als Kanzlerkandidat und möglicher neuer CDU-Bundesparteichef zur Verfügung steht. Weder zu seinen eigenen Ambitionen noch zum Zeitplan der CDU wollte er sich am Dienstag äußern.



„Müssen wir alles noch besprechen“, sagte er vor der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Derzeit gebe es dazu nichts Neues. (dpa, afp, red)