Der interne Streit über die Kandidaten der Partei für die NRW-Wahl geht in die nächste Runde.
Machtkampf in NRWAfD-Delegierte fechten eigene Liste zur Landtagswahl an
Von Lena Heising
5 min
Nun ist es offiziell: Eine Gruppe AfD-Delegierter aus dem Rechtsaußen-Lager greift die Kandidatenliste der Landespartei in Nordrhein-Westfalen für die Landtagswahl 2027 an. Damit will sie eine Neuwahl der Liste erwirken, nachdem der Nominierungsparteitag im Juli wegen eines eskalierten Machtkampfes im Chaos versunken war. Über die Anfechtung entscheidet zunächst das parteiinterne Landesschiedsgericht.
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