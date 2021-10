NRW-Schulen: Maskenpflicht soll ab 2. November entfallen

Düsseldorf -

Die Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ab dem 2. November in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Schulmail des Schulministeriums.

Mehrere Lehrerverbände hatten im Vorfeld der Entscheidung vor einem Schnellschuss und übereilten Lockerungen gewarnt. „Der Verzicht auf die Masken im Unterricht würde eine große Erleichterung darstellen, aber es muss auch darum gehen, einen möglichst kontinuierlichen Schulbetrieb zu gewährleisten, der nicht durch Quarantänemaßnahmen durchbrochen wird“, sagte der Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung, Stefan Belau. „Dies gilt es abzuwägen, deswegen erscheint es richtig und sinnvoll, zumindest im direkten Wiederbeginn nach den Ferien noch vorsichtig zu agieren.“

Lehrerverband: Infektionszahlen nach den Schulferien beobachten

Einen zeitlichen Puffer bis zu einer möglichen Lockerung bei der Maskenpflicht hatte auch der Philologenverband eingefordert. Es dürfe keine „Experimente kurz vor und nach den Herbstferien geben, wie etwa durch den Fall der Maskenpflicht“, forderte die Vorsitzende des Lehrerverbands für die Gymnasien, Sabine Mistler. Man müsse zunächst mittels Corona-Testungen genau beobachten, wie sich die Infektionszahlen nach Rückkehr aus dem Urlaub in den Schulen entwickeln. Dann werde sich zeigen, ob die Masken fallen könnten.



Einige Bundesländer haben die Maskenpflicht im Unterricht bereits gelockert, diese ganz aufgehoben oder planen entsprechende Schritte. Die bisherige Corona-Betreuungsverordnung des Landes läuft an diesem Freitag aus, also praktisch zeitgleich mit dem Beginn der Herbstferien in NRW. (dpa)