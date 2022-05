„Sozialer Skandal“: Kölner Politologe fordert Milliarden-Hilfen gegen Verelendung

Der Kölner Politologe Christoph Butterwegge hat ein neues Buch geschrieben.

In „Die polarisierende Pandemie. Deutschland nach Corona“ beklagt er eine Tendenz zur Verelendung – und fordert Milliarden gegen soziale Spaltung.

Lesen Sie hier das ausführliche Interview.

Herr Professor Butterwegge, als die Pandemie vor zwei Jahren noch relativ frisch war, prognostizierten einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Deutschland werde als Gesellschaft gestärkt daraus hervorgehen. Wie lautet Ihr Fazit?



Christoph Butterwegge: Wäre Deutschland gestärkt aus der Pandemie hervorgegangen, müsste es zumindest auch denen besser gehen, die schon vorher am Boden waren, zum Beispiel Wohnungs- und Obdachlosen. Für diese Menschen ist vom Staat aber so gut wie nichts getan worden, was bei ihnen eine Tendenz zur Verelendung begünstigte. Im Gegensatz dazu ist das Vermögen von Lidl- und Kaufland-Inhaber Dieter Schwarz laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ während der Pandemie um 7,5 Milliarden Dollar auf 45,5 Milliarden gestiegen.