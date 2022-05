Sturzbetrunken in Moskau: Russischer Oberst verliert Laptop mit Geheim-Informationen

Moskau -

Ein hochrangiger russischer Oberst hat nach einem Bar-Besuch in der Hauptstadt Moskau offenbar einen Laptop mit wichtigen Informationen zum Ukraine-Krieg verloren. Das berichten mehrere russische Medien übereinstimmend. Oberst Alexandr Kuzivanov wurde von Passanten offenbar am Roten Platz sturzbetrunken aufgefunden. Auch der US-Verteidigungsexperte Rob Lee teilte den Beitrag.

Kuzivanov habe zuvor gemeinsam mit einem anderen russischen Offizier in der Bar „Biber und Enten“ seinen 70. Geburtstag gefeiert. Beide seien am Abend des 18. Mai zusammengekommen und hätten sich in dem Lokal „einen schönen Abend“ gemacht.

Ukraine-Krieg: Russischer Oberst verliert Laptop am Roten Platz

Kuzivanov ist Leiter des ESIMO-Zentrums im zentralen Forschungsinstitut für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie im Bereich der russischen Verteidigung und Sicherheit. Das ESIMO-Zentrum beschäftigt sich vor allem mit der Erforschung der Ozeane und der Nutzung ziviler Schiffe für militärische Zwecke.

Nach dem Besuch des „Biber und Enten“ sei Kuzivanov am Roten Platz, unmittelbar vor dem Amtssitz von Wladimir Putin, übel geworden. Der Oberst habe sich übergeben müssen, Passanten riefen ihm einen Krankenwagen. Erst zuhause war ihm offenbar aufgefallen, dass der wichtige Laptop verschwunden war.

Wladimir Putin zeigt sich unzufrieden über Ukraine-Krieg

Welche sensiblen Informationen auf dem Laptop gespeichert waren, lässt sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht nachvollziehen. Allerdings soll es sich laut Medienberichten um Informationen zum Ukraine-Krieg handeln, der aus russischer Sicht bisher schleppend verläuft. In den vergangenen Tagen war es ukrainischen Truppen teilweise gelungen, die russische Armee bis zur Landesgrenze zurückzudrängen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in den vergangenen Wochen nach militärischen Fehlschlägen immer wieder Generäle und weiteres militärisches Personal entlassen. Der russische Präsident soll mit dem Angriff auf die Ukraine überhaupt nicht zufrieden sein. In der Öffentlichkeit hält sich Putin aber merklich mit Kritik zurück. (shh)