Ukrainerin schreibt Tagebuch: „Geht ihr oder wartet ihr, bis ihr bombardiert werdet?“

Die Ukrainerin Solomia K. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) erlebt den Krieg jeden Tag. Sie lebt in der mehr als 700.000 Einwohner fassenden Stadt Lwiw (Deutsch: Lemberg) im Westen der Ukraine. Seit drei Wochen harrt sie aus und dokumentiert ihre Erlebnisse.



Am Sonntag, 13. März, wurde ein militärischer Flughafen nur rund 30 Kilometer von Lwiw vom russischen Militär attackiert, seitdem kam es immer wieder zu Angriffen auch in ihrer Nähe. Am Samstag, 19. März hat sie ihren Freund Michael geheiratet, trotz des Kriegs und russischen Raketenangegriffen in ihrer Stadt am Tag zuvor. Im Kriegstagebuch schildert Solomia K. ihre Eindrücke und Gedanken von Tag zu Tag.

Donnerstag, 24. März

„Geht ihr oder wartet ihr, bis ihr bombardiert werdet?“

Ein Monat seit Beginn des Krieges. Manchmal kommt es einem wie eine Ewigkeit vor, manchmal wie gestern. Die Russen haben bisher nur eine nennenswerte Stadt eingenommen: Cherson, und dort ist der Widerstand stark. Und eine andere fast dem Erdboden gleich gemacht: Mariupol.



Keine Sirenen. Ich habe mir drei Tage Urlaub genommen, um zu heiraten, habe aber die meiste Zeit des Tages gearbeitet, um bei Verstand zu bleiben. Und nicht ständig die Nachrichten zu verfolgen.



Ich habe erfahren, dass meine Freundin, die kurz vor dem Krieg die Ukraine in Richtung Wien verlassen hatte, um ihren Bruder zu besuchen, zurückgekehrt ist. Ich war sicher, dass sie sich dort niederlassen würde, zumindest bis der Krieg vorbei ist. „Natürlich, Solomia, es ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Es ist sehr unangenehm, sich wie eine Zwangsumgesiedelte zu fühlen. Ich bin keine Wandererin. Scheiß drauf, ich bin nach Hause gekommen.“



Michael (Anmerkung: Seit kurzer Zeit ihr Ehemann) ist der gleichen Meinung. Er ist hier in Lwiw definitiv ruhiger als in Polen oder Großbritannien. Draußen zu sein, macht ihm mehr Sorgen als drinnen.

Bild des Alltags: Sandsäcke schützen wichtige Architektur Solomia K Foto:

Er hat wieder angefangen, online zu unterrichten, und in seinen Lektionen klingt er so lässig und fröhlich wie immer. Obwohl ich weiß, dass er sich selbst bis an die Grenzen treibt, um diese Rolle zu spielen. Seine scheinbar ruhige Haltung muntert die Leute auf und hilft uns, weiterzumachen.



Die Belarussen (die in der Ukraine wegen ihrer großen Kartoffelernte als Kartoffeln bekannt sind) haben noch nicht angegriffen. Aber wahrscheinlich werden sie es tun. Das sollte nicht allzu besorgniserregend sein, da das Land im Norden sumpfig ist und selbst alte Damen in den Wäldern Partisanen sein werden. Außerdem haben die Belarussen keine militärische Erfahrung. Die Ukrainer haben bereits das so genannte „Zweite-Welt-Militär“ in die Schranken gewiesen. Einige wenig enthusiastische Belarussen (die meisten wollen nicht kämpfen) werden uns keine Probleme bereiten. (Anmerkung: Dies ist Solomias subjektive Schilderung, es gibt keine unabhängigen Belege für ihre Eindrücke)



In Lwiw hat ein Café wieder geöffnet, ein Stück Normalität Solomia K Foto:

Wir sind ins Stadtzentrum gegangen, um unsere Heiratsurkunde übersetzen zu lassen. Nur für den Fall der Fälle. Die Cafés und Geschäfte waren geöffnet und florierten. Der Geruch von frischem Kaffee und leckeren Köstlichkeiten lag in der Luft. Außerhalb des Stadtzentrums sind die Straßen ungewöhnlich staubig, weil die Stadtverwaltung andere Prioritäten hat, oder ist der Krieg nur eine Ausrede? Die städtische Hotline auf Facebook, wo man Beschwerden über Infrastrukturprobleme hochladen kann, war in den ersten Wochen still, aber jetzt melden sich die Leute wieder. Die Stadt muss weiter arbeiten und putzen.



Die Supermärkte arbeiten und sind voll mit Waren. Aber irgendetwas fühlte sich falsch an, und anfangs konnte ich es nicht begreifen. Optisch gibt es keine wirkliche Veränderung, die Regale sind voll, aber bei näherer Betrachtung sind sie voll mit demselben Zeug: zwei Reihen waren voll mit Waffelkeksen und eine andere ganze Reihe war voll mit. Marzipan aus deutscher Produktion. Eine andere war voll mit Katzenfutter, aber nur zwei billige Marken (mein wählerischer Junge mag mehr Premium).



Die Supermarktregale in Lwiw sind voll, doch es sind vielfach dieselben Produkte, die die Regale füllen. Solomia K Foto:

Offensichtlich funktionieren die Versorgungsleitungen, aber mit Unterbrechungen. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Situation in den Städten weiter östlich aussehen muss.



Meine Mutter hat mit einer Süßwarenladenbesitzerin gesprochen. Sie sagte, dass niemand etwas kauft. Die Leute müssen weiter kaufen, um die Wirtschaft in Gang zu halten. So konnte ich auch rechtfertige, so viel Marzipan zu kaufen (tatsächlich war auch der Preis reduziert).

Meine Mutter begann fast darauf zu bestehen, dass wir abreisen. Sie sagte: „Geht ihr jetzt oder wartet ihr, bis ihr bombardiert werdet? Oder einen Gasangriff erleidet? Wenn ihr euch nicht um eure eigene Sicherheit sorgt, denkt an Michael. Sie sollten die Sicherheit von Ausländern nicht gefährden.“



Ich erwiderte: „Hier wird das nicht passieren, zumindest jetzt noch nicht: Sie müssen sich erst um Mariupol, Dnipro, Charkiw, Kiew, Riwne, Paltawa usw. kümmern.“



108 Vögel abgeschossen. Wie ein Sonntags-Taubenschießen für unsere Jungs. Sicherlich gewinnen sie. (Anmerkung: Angaben des ukrainischen Militärs, wie viele russische Jets abgeschossen wurden. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.)

Mittwoch, 23. März

Minen werden nach dem Krieg ein riesiges Problem sein

Wir sind zur Datsche gefahren, um bei der Arbeit nicht von Alarmen gestört zu werden. Doch es gab gar keine. Wir haben im ganzen Wald lange Gräben gesehen – die sind aber zu flach, um Panzer aufzuhalten. Vielleicht sind sie für die Partisanen? Oder für Minen? Minen werden nach dem Krieg ein weiteres riesiges Problem sein. Wir werden nicht mehr unbehelligt herumlaufen können.



Ich habe überraschend schnell mein Online-Visum für Großbritannien bekommen. Es gibt immer weniger Ausreden, die Ukraine nicht zu verlassen. Der Hauptgrund es nicht zu tun ist momentan, dass wir auf eine Schlafcouch warten, die wir schon im Januar bestellt hatten.



Die Fabrik hat geschlossen, als der Krieg ausgebrochen ist, obwohl sie in dem sicheren Gebiet nördlich von Lwiw liegt. Die Regierung drängt Unternehmen dazu, den Betrieb wieder aufzunehmen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Außerdem glaube ich, dass wir mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen in der Westukraine sicherlich mehr Schlafsäcke, Betten und Co. brauchen.



101 Flugzeuge abgeschossen, wir haben es geschafft. Das Blatt in diesem Krieg wendet sich, aber es ist noch ein langer Weg, bevor wir diese Pest los sind (Anmerkung: Die Angabe des ukrainischen Militärs, wie viele russische Flugzeuge bereits abgeschossen wurden, lässt sich nicht unabhängig überprüfen).

Dienstag, 22. März

Flucht vor den Sirenen in die Datsche

Temperaturen von bis zu 17 Grad werden würde. Wegen der langen Luftangriff-Alarme in der letzten Zeit entschieden wir uns dazu, tagsüber zu unserer Datsche zu fahren und dort im Garten zu arbeiten, ohne von den Sirenen abgelenkt zu werden. Das war eine gute Wahl, denn es gab an diesem Tag fünf Alarme.

Eindruck aus dem Schutzraum unter Lwiw Solomia K Foto:

Angeblich hat Lukaschenko (Anm. d. Red.: gemeint ist Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus) Putin versprochen, bis zum 22. März seine Truppen in die Ukraine zu schicken. Bis jetzt ist aber nichts passiert.



99 Flugzeuge abgeschossen. Fast geschafft. Es fühlt sich definitiv so an, als würden wir gewinnen. (Anm. d. Red.: Die Angabe des ukrainischen Militärs, wie viele russische Flugzeuge bereits abgeschossen wurden, lässt sich nicht unabhängig überprüfen).

Montag, 21. März

Zum Kämpfen muss man nicht unbedingt eine AK47 in der Hand halten

Wenn die Sirenen heulen, dauert es meist nicht länger als eine Stunde. Die gleiche Zeit, die eine russische Rakete braucht, um ihr mögliches weitestes Ziel in der Ukraine zu erreichen.



Langer Alarm bedeutet, dass die Raketen noch in der Luft sind. Unsere Truppen scheinen jetzt ein Auge darauf zu haben und schießen viel mehr Raketen ab als früher. Das einzige Problem ist, dass eine Rakete, selbst wenn sie abgeschossen wird, immer noch irgendwo abstürzen muss. Das ist neulich in Kiew passiert - ein Mensch ist gestorben. Das sind zwar weniger Opfer, als wenn sie explodiert wäre, aber jedes verlorene Leben ist ein unverzeihliches Verbrechen.



Ein Freund von Solomia entwickelt eine App, die jeden Alarm vor Luftangriffen anzeigt. Solomia K Foto:

Die Broschüre ist endlich fertig. Jetzt muss es nur noch gedruckt und in die richtigen Hände gebracht werden. (Anmerkung: Solomia hat eine Broschüre für Flüchtende geschrieben, viele Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen über Lwiw etwa nach Polen)



Aus Neugier habe ich beschlossen, die Gesamtdauer der Alarme heute zu berechnen.



1.33 bis 2.46 Uhr, 6.53 bis 7.43 Uhr, 10.40 bis 11 Uhr, 11.17 bis 11.45 Uhr.



Und dann noch 16.17 bis 19.02 Uhr. In dieser Zeit habe ich einen Freund besucht, der in der Nähe meines Büros wohnt. Als ich ihn traf, arbeitete er gerade an einer App. Sie zeigt eine Karte der Ukraine – und wo gerade Luftangriffsalarm herrscht, in Echtzeit. So oft leisten die Menschen jetzt ihren ganz persönlichen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen. Zum Kämpfen muss man nicht unbedingt eine AK47 in der Hand halten - auch ein kluger Kopf hinter einer Tastatur ist ein unschätzbarer Kämpfer.



5 Stunden, 32 Minuten.



Mit diesen Raketen frisst Russland unsere Stunden der Produktivität. Wie die russischen Jungs vor dem Krieg, die stolz am Kreml vorbeimarschierten, um sich inspizieren zu lassen, marschieren wir „Ukies“ jetzt zu den Bunkern und wieder heraus. Vielleicht nicht stolz oder prunkvoll, aber bestimmt entschlossen, trotz dieser lästigen Einmischung in unser ansonsten ruhiges Leben weiterzumachen.



Menschen suchen Deckung in Schutzräumen – und gehen trotz der Raketenangriffe ihren Berufen nach. Solomia K Foto:

Vergangenen Dienstag hat das Vereinigte Königreich die Online-Beantragung von britischen Visa für Ukrainer freigegeben. Ich hab meinen Visumsantrag eingereicht. Nur für den Notfall, falls ich doch das Land verlassen muss. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon 27.000 Anträge. Da die Briten etwa 100 Anträge pro Tag schaffen, werde ich rund 270 Tage auf eine Antwort warten müssen. Es gibt keine Möglichkeit, den Antrag online zu verfolgen. Ich hoffe, dass ich das Visum nicht brauchen werde und der Krieg bis dahin vorbei ist.



97 Flieger abgeschossen. Noch 3. Schönen Tag noch. (Anmerkung: Angaben des ukrainischen Militärs über die russischen Verluste. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.)

Sonntag, 20. März

Die ältere Generation scheint den Krieg gelassener zu nehmen

Der erste Alarm des Tages war von 5.28-6.35 Uhr. Wir sind nicht in den offiziellen Schutzraum gegangen, sondern saßen auf Kissen im Flur unserer Wohnung. Im Internet habe ich gelesen, dass die Schutzräume nicht wirklich zu empfehlen sind, da sie nie als Schutzräume entworfen wurden. Keine Fluchtwege, keine verstärkten Decken, keine Notstromversorgung. Sie wurden willkürlich umgebaut. Besser ist es, zwischen den großen Betonwänden im Korridor der Wohnung zu sitzen. Dazu haben auch wir uns heute Morgen entschieden.



Gartenarbeiten in Zeiten des Krieges Solomia K Foto:

Wir waren heute in unserem Garten auf dem Land. Es war eine Oase der Ruhe in dieser nervösen Zeit. Der Frühling ist im Anmarsch. Die Blumenzwiebeln stecken ihre ersten Köpfe heraus, die Bäume treiben Knospen und das Gras wird grün (obwohl es schon eine Weile nicht mehr richtig geregnet hat).



Normalerweise würde meine Mutter nicht erlauben, an einem Sonntag zu graben oder zu sägen, aber selbst sie sagte: Es ist in Ordnung, während des Krieges ein wenig zu sägen. Natürlich hat Gott wichtigere Dinge, um die er sich kümmern muss.



In Kriegszeiten „erlaubt“ Solomias Mutter auch Gartenarbeit am Sonntag. Solomia K Foto:

Später habe ich mich bei der Freundin meiner Mutter erkundigt. Ihr Telefon funktionierte ein paar Tage lang nicht. Es geht ihr gut, sie hatte nur ein paar Tage lang keinen Empfang. Sie war viel ruhiger, als ich erwartet hatte. Tatsächlich scheint die ältere Generation diesen Krieg und die unsichere Situation oft gelassener zu nehmen. Vielleicht liegt es daran, dass sie alle den Zusammenbruch der UdSSR miterlebt haben.

96 Vögel abgeschossen. Noch 4. Es war ein guter Tag. (Anmerkung: Angaben des ukrainischen Militärs über die russischen Verluste. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.)

Samstag, 19. März

Hochzeit im Krieg: „Wir haben keinen Plan zum Feiern“

Keine Sirenen in der Nacht. Das ist ein gutes Zeichen und ein großartiges Geschenk.



Wir haben unseren Freunden nichts von der Hochzeit gesagt, weil wir uns nicht sicher waren, ob sie überhaupt stattfinden kann. Und erst am Tag davor habe ich meine Freundin angerufen und sie vorsichtig gefragt, ob sie meine Brautjungfer sein möchte. Sie hatte ein Online-Bewerbungsgespräch, doch sie versprach, dass sie es schaffen würde, wenn das Gespräch kurz ist. Währenddessen lud Michael seinen besten Freund und den Sohn meines Patenonkels ein. Leider war der beschäftigt. Er würde die freiwilligen Helfer mit den Flüchtlingen unterstützen, die aus anderen Städten kommen.

Ich fragte einen weiteren Freund, ob er am Samstagmorgen Zeit hätte: „Ja, wenn die Nacht ruhig wird.“ Die Nacht war tatsächlich ruhig und erst als er im Auto fragte, wo wir hinfahren, lüfteten wir unser „kleines Geheimnis“.



Eine Frau organisiert einen Hochzeitsstrauß für Solomia Solomia K Foto:

Eine Stunde und zwanzig Minuten um den Trauzeugen abzuholen, zum Markt zu gehen und ein besticktes Hochzeitstuch zu kaufen, die Brautjungfer und ihren Sohn abzuholen, Blumen zu kaufen, zu unserer Wohnung zu gehen und ein Hemd und Schuhe für Michael abzuholen und Wein aus dem Kühlschrank für eine kleine Party nach der Trauung zu entkorken. Wir konnten keinen Champagner kaufen, weil Kriegsrecht herrscht – kein Alkohol.

Wir schafften es, alles in anderthalb Stunden zu erledigen.

Warum diese Vorbereitungen in letzter Minute? Wir waren uns unsicher, ob die Hochzeit stattfinden kann und wollten uns keine unnötigen Hoffnungen machen. Beim Standesamt ging eine Woche lang niemand ans Telefon und am Tag zuvor, als wir persönlich hingingen, stand dort nur ein Wachmann, der mit einem wissenden Lächeln sagte:



„Haben Sie einen Termin?“



„Ja“, sagten wir, „für morgen.“



„Alles klar, kommen Sie morgen und wir verheiraten Sie.“



„Gibt es eine komplette Trauungszeremonie oder eine verkürzte?“



„Verkürzt.“



„Wie schade, hätten wir das gewusst, hätten wir auch nur für eine verkürzte Trauung bezahlt“, versuchte ich zu scherzen.



Als wir gerade wegfahren wollten, winkte er, um uns zurückzuhalten. „Wenn Sie für die komplette Trauung bezahlt haben, werden Sie auch eine bekommen. Mit Frauen, die singen und die Bandura (Anmerkung: ein ukrainisches Lauteninstrument) spielen und so weiter.“



Solomia und ihr Mann Michael bei der Hochzeit während des Kriegs. Solomia K Foto:

Am Tag der Hochzeit, als wir den Papierkram erledigten, gingen die Sirenen los und Gäste und Angestellte mussten widerwillig in den Keller. Eine der Angestellten hatte Geburtstag und die anderen sangen ihr direkt dort ein Lied. Ein weiteres Paar machte seine Hochzeitsfotos vor dem Hintergrund der weißen Kellerwand. Wir machten auch einige Selfies, um diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen. Für uns gab es Luftalarm-Sirenen anstatt Hochzeitsglocken.

Zum Glück war der Alarm nur kurz und die Trauung konnte weitergehen.



Eine Flasche Wein zur Hochzeit: Wegen des Kriegsrechts ist der Alkoholverkauf ausgesetzt. Solomia K Foto:

Es gab keinen Plan zum Feiern, abgesehen von einem Schluck billigen Vorkriegs-Wein aus Plastikbechern draußen vor dem Standesamt, aber irgendwie landeten wir am Ende in einem gemütlichen Restaurant mit atemberaubendem Ausblick über die Stadt, das überraschenderweise offen hatte. Es war leer. Trotzdem fühlten die Dinge sich plötzlich wieder normal an und wir genossen den Ausblick, der bald verschwunden sein könnte.



Am Nachmittag gingen wir in unseren Garten. Weil er wusste, dass es vielleicht so bald keine Gelegenheit mehr dafür geben würde, benutzte Michael seine Kettensäge, um ein paar Zweige von einem kürzlich gefällten Baum zu schneiden.

95 Flugzeuge abgeschossen, noch fünf übrig.



Freitag, 18. März

Raketenangriffe in Lwiw: „Putin heißt dich willkommen“

Bumm… es brachte die Fensterscheiben zum vibrieren, die Alarmanlagen von Autos sprangen an, doch es gab keine Anzeichen einer Panik. Wir hatten die Sirenen nicht gehört und schliefen nach Michaels (Anmerkung: Ihrem Freund, den sie am Tag darauf heiratete) Ankunft am späten Abend friedlich. Das ist das erste Mal, dass wir Raketenangriffe in Lwiw hatten, seit Michael die Stadt vor drei Wochen verlassen hat. Unsere Verschlafenheit brachte uns dazu, uns unter der Bettdecke zu verkriechen und das Chaos um uns herum zu ignorieren.

Die zweite Explosion folgte kurz nach der ersten. Ich sah Michael an und sagte: „Putin heißt dich in Lwiw willkommen.“ Nach der dritten Explosion eilten wir in den Flur, um das Ende des Alarms abzuwarten. Natürlich stand nicht sofort in den Nachrichten, was passiert war, um den Russen nicht zu helfen.

Als wir wieder im Bett lagen, versuchten wir die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass das Ziel der Angriffe der Bahnhof, der Flughafen oder die Panzerwerkstatt war (letztere ist anscheinend seit ein paar Jahren außer Betrieb, aber sie könnte immer noch zum Ziel werden, weil die Russen in diesem Krieg oft veraltete Karten und Informationen benutzen). Schließlich haben wir erfahren, dass es eine Werkstatt für Flugzeuge (von der ich gar nicht wusste, dass wir sie in Lwiw haben) neben dem neuen Flughafen war.



Sandsäcke sollen wichtige Bauten in Lwiw vor den russischen Angriffen schützen. Solomia K Foto:

Sechs Marschflugkörper wurden vom Schwarzen Meer aus abgefeuert: zwei wurden von unseren unermüdlichen Luftabwehr abgeschossen, aber vier fanden leider ihr Ziel. Der Angriff begann um 6.08 Uhr und um 6.25 Uhr waren drei Explosionen zu hören (die vierte hörten wir nicht, vielleicht ist sie nicht detoniert – die Russen benutzen alte Ausrüstung, die manchmal Gott sei Dank nicht hochgeht).



Wir haben den Tag in unserer Wohnung verbracht. Es war wunderbar, mit Michael nach Hause zu gehen, doch es wurde auch von der Traurigkeit getrübt, dass wir nicht länger dort bleiben konnten. Michael hat den Freund getroffen, der momentan in unserer Wohnung lebt. Sie haben sich gut verstanden und Michael hofft, dass sie Freunde werden, wenn wir alle diese Zeit überleben.



Eine Aufgabe für heute war, die Koffer zu packen um schnell verschwinden zu können, falls es nötig ist. Wir haben diese schreckliche Aufgabe so lange es geht aufgeschoben, und sie selbst dann nur halbherzig und lustlos erledigt. Wie entscheidet man, was man mitnimmt? Nehme ich mein Familienarchiv mit, oder die Sammlung sowjetischen Glasgeschirrs und das Teeservice, oder Kleidung? Welche Bücher sollte ich mitnehmen? Zuerst packte ich hunderte Familienfotos und alte Briefe ein, dann einige Kameraobjektive und zuletzt einige wenige Kleider und Schuhe. Das hat gezeigt, was wirklich wertvoll ist. Es sind Erinnerungen, keine alten Klamotten.

Aus unerklärlichen Gründen packte Michael alle seine Socken, aber keine Pullis ein, bis ich ihn darauf hinwies. Wir haben herzlich darüber gelacht. Er wollte seine Werkzeuge mitnehmen. Logisch betrachtet wissen wir natürlich, dass das Unsinn ist. Wir können neue Kleider kaufen, Sägen können ersetzt werden und selbst Bücher können neu gekauft und wieder gelesen werden. Aber es sind unsere Sachen.



Ukrainerinnen und Ukrainer sichern kulturelle Schätze und Lwiws Architektur. Solomia K Foto:

Die Russen haben kein Recht, Menschen in diese Situationen zu bringen. Ich weiß, dass viele meiner Landsleute es viel schlechter haben als ich und dass sie mich wegen meines Händeringens über sowjetisches Geschirr auslachen würden. Aber ich glaube, dass wir zum großen Teil von dem „Zeug“ ausgemacht werden, mit dem wir uns umgeben. Versetzt euch in die Lage der Ukraine – welche eurer Sachen würdet ihr in ein paar wenigen Koffern mitnehmen, wenn ihr dazu gezwungen wärt?



Auf der Arbeit habe ich mit Kollegen darüber gesprochen, dass nach dem Krieg Bauarbeiter die neuen IT-Arbeiter sein werden: sie werden die am meisten gefragte Berufsgruppe darstellen.

Ich gehe einen Tag nach dem anderen an und denke nie viel über den nächsten Tag nach. Mache keine Pläne. Aber für morgen habe ich einen Plan. Michael und ich werden heiraten. Unser kleiner Sieg über Putin.



93 Flugzeuge abgeschossen, noch sieben übrig – ein weiterer Sieg bahnt sich an. (Anmerkung: Das ukrainische Militär gibt regelmäßig Informationen über die Verluste und Treffer. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.



Donnerstag, 17. März

Zum ersten Mal seit drei Wochen fühlte ich mich für einen Moment von der Last des Stresses befreit

Nur ein Luftalarm in der letzten Nacht, und der ging nicht mal eine Stunde. Keine Raketeneinschläge. Das sehen wir als angenehm langweilige Nacht.



Am Nachmittag bin ich ins Stadtzentrum gefahren, letzter Besuch beim Zahnarzt. Es war schön zu sehen, wie die Stadt wieder zum Leben erwachte, Straßenmusiker, geöffnete Cafés, Souvenirverkäufe und junge Leute, die sich vergnügten. Die Menschen wirkten entspannt, trotz der Krankenwagen und Militärfahrzeuge, die zielstrebig an ihnen vorbeifuhren.



Stände in Lwiw: Viele Geflüchtete erkunden die Stadt und schauen sich Sehenswürdigkeiten an, schreibt Solomia K. Es ist einer der seltenen frohen Momente im Krieg. Solomia K Foto:

Zahlreiche Geflüchtete bewundern die Architektur Lwiws. Man könnte sie fast mit Touristen verwechseln, die mit gezückten Kameras die Sehenswürdigkeiten fotografieren. Noch vor ein paar Tage, als ich das Stadtzentrum besucht hatte, ist man misstrauisch gegenüber allen Personen gewesen, die Fotos gemacht haben. Denkt dran, was mir passiert ist. (Anmerkung: Auch Solomia K wurde von Sicherheitskräften angesprochen, als sie Fotos für das Kriegstagebuch machte. Sie wurde gefragt, ob sie eine russische Spionin sei.) Möge es lange so bleiben.



Schutz kultureller Schätze: Museen und wichtige Orte werden mit Sandsäcken verbarrikadiert. Solomia K Foto:

Das einzige Problem für diese unerwarteten Touristen ist, dass viele der Skulpturen und berühmten Kunstwerke zu ihrem Schutz mit Metallbarrikaden versehen wurden. Ich habe viele meiner früheren Kollegen erkannt, als ich noch als Reiseführerin gearbeitet hab. Nun zeigen sie den Geflüchteten die Stadt. Ein Reiseführer ist nicht einfach nur ein menschlicher Aufzeichner von Fakten. Diesen Menschen liegt ihre Stadt so sehr am Herzen, dass sie sich aktiv um den Schutz ihrer kulturell wertvollen Artefakte kümmern. Zum ersten Mal seit drei Wochen fühlte ich mich für einen Moment von der Last des Stresses befreit. Nur die Schlangen vor dem Waffenladen erinnerten mich an den Ernst der Lage.



Stände mit Waren in Lwiw, ukrainische Flaggen sind hoch im Kurs. Solomia K Foto:

Michael kommt zurück.



Er hat im Kloster meines Cousins in Wroclaw, Polen, übernachtet. Es könnte sein, dass wir doch noch heiraten werden. Meine Großeltern haben 1944 während des Zweiten Weltkriegs geheiratet. Ich dachte: „Wie albern, während eines Krieges zu heiraten“. Und jetzt bin ich hier. So dreht sich das Rad der Geschichte.

86 Flugzeuge, 14 fehlen noch. (Anmerkung: Angaben des ukrainischen Militärs, wie viele russische Flugzeuge bereits zerstört wurden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.)

Mittwoch, 16. März

Kein Kaffee mehr, bis der Krieg vorbei ist – Alle sind gerade sehr misstrauisch

Die meisten Beschränkungen fühlen sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie normal an. Und trotzdem können manche scheinbar kleinen Unannehmlichkeiten eine innere Rebellion auslösen.

Heute hatte ich das Verlangen nach einer Tasse Kaffee und ging zu der Kaffeemaschine im Büro. Sie war ausgestöpselt. Ich suchte die Reinigungskraft auf, und sie sagte, dass die Maschine nicht laufen würde, wenn nicht alle Zutaten eingefüllt sind. Dem Büro ist die heiße Schokolade ausgegangen, die normalerweise aus der Ostukraine kommt. Jetzt ist die Lieferkette unterbrochen worden – kein Kaffee mehr, bis der Krieg vorbei ist…

Als ich nach Hause ging, entdeckte ich jemanden mit einer Schaufel in der Mitte der Straße. Natürlich wurde ich misstrauisch und hielt mein Handy bereit, um die Polizei rufen zu können. Als ich näherkam, erkannte ich einen Mann, der Kies in ein Schlagloch schaufelte.

„Was tun Sie hier?“, fragte ich. „Sie tragen keine Warnweste und können auf dieser vielbefahrenen Straße leicht von einem Auto erwischt werden.“

„Straßenreparatur“, lachte der Mann. „Verdächtigen Sie mich? Glauben Sie, ich würde Markierungen für die Russen machen? Ich lebe direkt hier – das ist mein Haus. Ich habe vierzig Jahre Erfahrung im Straßenverkehr, mir wird schon nichts passieren.“



Ein Mann macht Straßenarbeiten in Lwiw. Solomia K Foto:

„Natürlich, im Frühling schmilzt der Schnee und die Straße schmilzt gleich mit“, dachte ich und antwortete: „Nee, das ist nicht mehr angesagt, genauso wenig wie die Leute zu melden, die ein violettes Licht in ihren Fenstern haben.“ (Anm. d. Red.: Vor kurzem ging auch in den sozialen Medien das Gerücht um, dass violette Lampen in Fenstern als Markierungen genutzt würden, um russische Luftangriffe zu erleichtern.)

„Ich sag Ihnen mal was“, fuhr der alte Mann fort, „gestern Abend kam ein Auto mit Kiewer Kennzeichen vorbei. Die Leute haben mich gefragt, wo sie den Anlasser des Autos reparieren lassen könnten. Ich antwortete ihnen, dass die Straße runter neben dem Hotel eine Werkstatt sei, die aber schon geschlossen hat. Und plötzlich fragten sie mich, wo das Militärübungsgelände ist! Am Vortag ist ja der Militärstützpunkt in Jaworiw mit Marschflugkörpern angegriffen worden. Also antwortete ich: ‚Oh Leute, ihr fahrt in die falsche Richtung. Dreht um, fahrt zurück über die Brücke und dann durch die Innenstadt‘. Natürlich habe ich ihnen damit nicht den richtigen Weg verraten und sie falsch gelotst. Und denk dir nur, sie sind tatsächlich umgekehrt und zurückgefahren.“

Wir sind gerade alle sehr misstrauisch. Heute Morgen hat eine Kollegin zugegeben, dass sie ein violettes Licht gemeldet hatte, als wir vor zwei Wochen dazu angehalten wurden. Die Polizei kam, um sich die Sache anzuschauen und es stellte sich heraus, dass es sich um eine Pflanzenlampe handelte, die Orchideen beim Wachsen hilft.

Mariupol wurde angegriffen, damit noch mehr Druck aufgebaut wird und wir aufgeben. Aber über diesen Punkt sind wir hinaus. Niemand, der belagert wird, wird jemals aufgeben.



84 Flugzeuge abgeschossen. Noch 16 übrig. (Anm. d. Red. Diese Angabe lässt sich nicht unabhängig überprüfen) Noch immer ein guter Tag.

Dienstag, 15. März

Drei Luftangriff-Alarme am Tag – Gedanken über das (Über-)Leben nach dem Krieg

Ein Freund hat diese Zeit das „Leben zwischen den Luftangriff-Alarmen“ getauft. Heute gab es am Morgen, am Abend und nachts einen Alarm. Ich habe meinen früheren Projektleiter getroffen, der die Ausbildung und die Einstellung eines Philosophen hat. Wir haben im weitgehend leeren Büro eine Tasse Tee getrunken und haben über kleine und große Dinge gegrübelt. Seine ruhige und zuversichtliche Art hat auch mich beruhigt.



Als wir über den Krieg sprachen, sagte er:



„Falls du dich dazu entscheidest, nach dem Krieg den Beruf zu wechseln, denk darüber nach, Psychotherapeutin zu werden. Wir werden nach dem Krieg jede Menge davon brauchen… Denk an die Hunderttausenden, die jetzt Waffen erhalten haben. Viele haben das Schießen beigebracht bekommen, aber viele auch nicht. Unter den jetzigen Umständen ist eine Person mental dazu bereit, zu töten, sobald sie eine Waffe erhält.



Sie müssen sich überwinden und daran glauben, dass es richtig ist, zu töten. Glaub mir, das ist nicht so einfach. Selbst wenn sie niemanden umbringen, wird ihre frühere mentale Bereitschaft, jemandes Leben zu nehmen, sie für immer verfolgen. Sie werden sich schuldig fühlen.



Jetzt kann das Gehirn nicht rational funktionieren, aber wenn der Krieg vorbei ist, sind sie aufgeschmissen und können sich nicht gut an die neuen Gegebenheiten anpassen. Dasselbe wird für die Frauen und Kinder gelten, die überlebt haben. Sie werden sich schuldig fühlen, „Überlebensschuld-Syndrom“ nennt man das.“

81 Flugzeuge abgeschossen, noch 19 übrig. (Anmerkung: Die Angaben des ukrainischen Militärs, wie viele russische Flugzeuge bereits abgeschossen wurden, können nicht unabhängig überprüft werden). Heute war ein guter Tag.



Montag, 14. März

Mehr Freiwillige als Munition – Wir wünschen uns jetzt immer gegenseitig eine „langweilige Nacht“



Die Sirenen heulen seit 2.19 Uhr – bis 7.49 Uhr. Nach den Angriffen gestern sind die meisten nun schnell in die Schutzräume geeilt. Ich nicht.



Ein Kollege hat in unseren Chat geschrieben: „Hi zusammen! Das Team in Lwiw hat heute einen Flugalarm erlebt, wir haben die ganze Nacht im Bunker verbracht, ohne Schlaf. Wir starten heute ein bisschen später, verpassen die Meetings am Morgen.“ Vor einem Monat hätte das komplett surreal geklungen.



Eindrücke aus einem Schutzraum unter dem ukrainischen Lwiw Solomia K Foto:

Unser ukrainisches Team ist sichtlich gestresst heute. Sie machen Witze über die Vorteile eines eleganten Todes. Lieber in einem Bett mit Lavendelduft statt kurz vor dem Verdursten in einem dreckigen Bunker zu sterben. Ein anderer Kollege, der vor einer Woche aus Odessa nach Lwiw gezogen ist, hat nach Neuigkeiten gefragt. Er schafft es beneidenswerter Weise, nur einmal am Tag nach Nachrichten zu gucken. Der Typ hat einen starken Willen.

Ein Kollege, der in einem Dorf nahe Lwiw wohnt und wie ungefähr fünf bis zehn andere Personen regelmäßig in die Stadt kommt, sagt, er habe eine riesige Stromrechnung bekommen. Eine riiiiesige. „Natürlich habe ich nicht gezahlt. Die müsste ich mit all meinen Habseligkeiten bezahlen.“



Ich war verblüfft: Welche Rechnung? Warum sollte das wichtig sein? Er kann es sich doch sicher leisten, seine Rechnungen zu bezahlen. Die IT ist die lukrativste Branche.



Er fuhr fort: „Ich bin eine der Schlüsselfiguren des Projekts, und die Weitergabe von Wissen würde viel Zeit in Anspruch nehmen, die wir nicht haben. Ich habe keine Angst vor dem Tod, um das Vaterland zu schützen. Aber ich habe auch eine Frau und zwei Kinder zu ernähren und die Hälfte meiner Familie, die nicht aus der Zentralukraine geflohen ist.“



Ahh, er ist eingezogen worden, endlich habe ich es verstanden. Er muss zum Militärkommissariat.



„Ich verlasse mein Haus gegen fünf Uhr morgens und komme gegen 20 Uhr zurück. Einestages stand ein Auto vor meiner Tür und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Ich habe mich bekreuzigt und war bereit, mich meinem Schicksal zu stellen. Ich habe das Tor geöffnet und ging los. Aber dieses Mal hatte ich Glück. Sie sind nicht gekommen, um mich abzuholen.“



Freiwillige ukrainische Helferinnen und Helfer knüpfen Tarnnetze. Solomia K Foto:

Er sollte sich keine Sorgen machen. Es gibt mehr Freiwillige, die sich zur Armee melden, als es Munition gibt.

77 Flugzeuge. 23 müssen noch abgeschossen werden, um den Wendepunkt zu erreichen. (Anmerkung: Das ukrainische Militär hat am 14. März über die Nachrichtenagentur Ukrinform gemeldet, bereits 77 russische Flugzeuge abgeschossen zu haben. Die Angabe konnte nicht unabhängig überprüft werden.)



Wir wünschen uns jetzt immer gegenseitig eine „langweilige Nacht“. Eine „langweilige Nacht“ also für uns. Ok, ein paar Flugzeuge mehr, aber sonst eine langweilige Nacht.

Sonntag, 13. März

Warum fühlen wir uns unter einer Bettdecke so sicher wie im Atombunker?

Schon die zweite Nacht in Folge, in der sich die Katze weigert, mit mir einzuschlafen. Ich bin gegen 3 Uhr morgens aufgewacht und begann wie üblich, durch die Nachrichten zu scrollen. In den letzten zwei Stunden war nichts Großes passiert. Dann heulten plötzlich die Sirenen.



In den ersten Tagen ging ich immer in voller Montur ins Bett und eilte in den Schutzraum, sobald die Sirenen ertönten. Jetzt ziehe ich mir einen Schlafanzug an - wie in den guten alten Zeiten. Und ich habe keine Lust, nach draußen zu gehen, wenn die Luftschutzsirenen ihr unheilvolles Crescendo anstimmen.



Schutt und Dreck im Schutzraum unter Lwiw Solomia K Foto:

Irgendwann hörte ich eine Explosion, dann noch eine. „Sie bombardieren den Flughafen“, dachte ich, aber ich fühlte mich zu erschüttert, um mich anzuziehen. Also schnappte ich mir die mürrische Katze und steckte sie unter die Bettdecke.

Warum fühlen wir uns unter einer Bettdecke so sicher wie im Atombunker?



Dann schlief ich ein, nur um von der miauenden und kratzenden zerquetschten Katze geweckt zu werden. Eine weitere Explosion. Freunde posteten erste Facebook-Beiträge: „Habt ihr die Explosionen gehört?“ Andere fingen an, sie zu kritisieren, indem sie behaupteten, solche Informationen könnten Artillerie-Spotter helfen. Andere verneinten: „Da es keine direkten Koordinaten oder Fotos gibt, wird diese allgemeine Frage nicht weiterhelfen“.

Eindrücke aus einem Schutzraum unter Lwiw Solomia K Foto:

Einige Stunden später erschien die offizielle Information. Etwa 30 Marschflugkörper sind auf das Internationale Friedens- und Sicherheitszentrum in Jaworiw abgeschossen worden. Es ist etwa 30 Kilometer von Lwiw und 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.



35 Tote, 135 Verletzte.



Russland meldete, 180 ausländische Kämpfer getötet zu haben. Sie testen ihre Grenzen aus, überschreiten rote Linien. Ihre „Friedensmission“ scheint gescheitert zu sein.

Ich habe die zweite Luftangriffswarnung ignoriert. Mir wurde übel und ich verbrachte die meiste Zeit des Tages im Bett.

Schlechter Tag.



Samstag, 12. März

Die junge Architektin träumt davon, Charkiw und Mariupol wieder aufzubauen

Besichtigung der Stadt mit drei Reportern aus Hongkong, die jetzt im Vereinigten Königreich und in den USA leben: Ein Professor, ein Geistlicher und ein Geschäftsmann, die Lwiw besuchten, um Berichte zu schreiben, für den Frieden in der Ukraine zu beten und junge Hongkongern zu inspirieren, für ihre Freiheit zu kämpfen.

Der Presseausweis und das eindeutig ausländische Aussehen haben gereicht - es gab keine verdächtigen Blicke, und wir bekamen eine Führung durch das Freiwilligenzentrum auf dem Marktplatz und sprachen mit Einheimischen. Das Fotografieren wurde uns nur vom Polizeipräsidium verweigert.



Drei Menschen aus Hong Kong besuchen Solomia in Lwiw, sie haben Banner mit Sprüchen mitgebracht. Solomia K Foto:

Im Stadtzentrum wimmelte es von jungen Leuten aus der ganzen Ukraine. Es war fast wie ein normaler sonniger Tag für Touristen. Unsere Führerin im Freiwilligenzentrum war Sofia, eine 19-jährige Architekturstudentin aus Charkiw. Ihr Traum ist es, die Städte Charkiw und Mariupol wieder aufzubauen, wenn der Krieg vorbei ist und die Ukraine siegreich ist - was sie sicherlich sein wird!

Am Abend bot ich ihr an, meine Wohnung zu besuchen. Die Idee wurde begeistert aufgenommen, wir besorgten Vorräte aus dem Supermarkt und der 72-jährige Politikprofessor kochte eine Mahlzeit.



Budmo - Hey! Budmo - Hey! Budmo Budmo Budmo - Hey Hey Hey! (Anmerkung: Populärer ukrainischer Trinkspruch, der häufig auch gesungen wird)



Ich fühlte mich schuldig, als wir ziemlich laut "Prost" auf Ukrainisch sagten, während wir mit Kahor, dem Kirchenwein für das Heilige Abendmahl, aus der Vorkriegszeit auf unseren baldigen Sieg und den Frieden auf Erden anstießen.



Freiwillige knüpfen Tarnnetze, an Fischernetze kommt man nicht mehr. Solomia K Foto:

Ich hatte ein kurzes Telefonat mit Michael (Anmerkung: ihr Freund, den sie bald heiraten will), der sagte: „Ich weine fast, wenn ich sehe, dass unser schönes Haus immer noch benutzt wird!“ Wir haben beide so viel Mühe in die Renovierung unserer Wohnung gesteckt. Der Gedanke, dass es zerstört werden könnte, wie so viele andere Häuser, macht uns Angst.

Auf der Rückfahrt fassten wir den fröhlichen Entschluss, dass nach dem Ende des Krieges ausländische Investoren hier angesichts der reichhaltigen natürlichen Ressourcen und der fleißigen Menschen reichlich Möglichkeiten haben werden.

Vielleicht wird sich sogar die NATO uns anschließen wollen.

11. März

„Keep calm, and be ukrainian“



Die Sirenen ertönten bis 4.45 Uhr, etwa zwei Stunden zuvor hatten sie eingesetzt. Ich habe sie verschlafen, nur um später herauszufinden, dass die Russen sich daran erinnerten, dass man in der Westukraine schon lange keine Explosionen mehr gehört hatte. Sie nahmen Iwano-Frankiwsk, Lutsk und Dnipro (Anmerkung: Ukrainische Städte) ins Visier. In Dnipro wurde eine Schuhfabrik zerstört - diese Bastion des Nazi-Militarismus wurde erfolgreich entmilitarisiert.

11. März: Menschen suchen Schutz in Parkhäusern und Schutzräumen unter Lwiw, wenn die Sirenen heulen. Solomia K Foto:

Der zweite Alarm kam um 11.20 Uhr. Ich war im Büro und konnte deutlich sehen, dass die Kollegen gezögert haben, nach unten zu gehen. Sie hätten es wahrscheinlich auch nicht getan, wenn es nicht den Druck der Kollegen gegeben hätte. Der Parkplatz des Bürozentrums wurde zu einem Schutzraum umfunktioniert.



Eindrücke von Schutzräumen unter Lwiw Solomia K Foto:

Das Ganze wirkt surreal: Während eines Telefonats entschuldigen sich ukrainische Teammitglieder und gehen in die Bunker. Es ist erstaunlich, vielleicht sogar beruhigend, wie schnell sich Menschen an neue Umstände anpassen. Ich frage mich, ob Stoizismus im Angesicht eines solchen Grauens eine der besten Formen des Widerstands ist. Gemeinsam, als Stadt, als Nation, als Volk, bleiben wir ruhig und machen weiter. Man könnte ein modisches T-Shirt mit der Aufschrift „Keep Calm, and be Ukrainian' machen.

Heute schien der Sieg nicht so unmittelbar bevorzustehen. Dies war einer der schlechten Tage.

Donnerstag, 10. März

Heute war ein guter Tag. Wenn es gute Tage im Krieg geben kann.



Frühmorgens kriege ich einen Anruf von einer Frau, die auf dem Land lebt. Sie will uns mit Eiern und Hähnen versorgen: „Ich bin auf dem Markt, mein Schwiegersohn hat einen jungen Hahn geschlachtet. Soll ich ihn für Sie abgeben?“. 20 Minuten später sind der magere Hahn und zehn große Eier in meiner Tasche. Ich komme nicht mehr zu anderen Bauern in der Nähe, da die meisten Vorortbusse gestrichen wurden. Ich hoffe, sie kommen wieder, wenn der Krieg vorbei ist, denn es geht nichts über frische Lebensmittel vom Bauern.



Menschen befreien die Straßen Lwiws von Schutt und Staub. Viele nutzen die Stadt im West der Ukraine zur Durchreise. Solomia K Foto:

In den letzten Tagen ist es am besten, überall zu Fuß hinzugehen. Es gibt nur wenige öffentliche Verkehrsmittel, die Straßen sind verstopft, und etwa 50 Prozent aller Nummernschilder sind von außerhalb des Bezirks Lwiw. Einige fliehen nach Lwiw, andere fliehen durch Lwiw. Viele Krankenwagen aller Größen und Formen, vielleicht von Polen gespendet, aber bereits mit ukrainischen Nummernschildern.

Die Straßenreinigungsfahrzeuge sind verschwunden. Ein paar ältere Menschen tun ihr Bestes, um den Schutt und Staub zu beseitigen, indem sie ihn zu Haufen aufschichten, die dann von den Windböen weggeblasen werden.



Ein weiterer Tag, gefolgt von einem Zahnarzttermin. Meine Zahnärzte sind zwei Kumpel mit einer kleinen Privatpraxis in einem Theater aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die klassisch geschnitzten Decken sind eine reine Augenweide und ein besseres Schmerzmittel als eine Spritze. Irgendwann ruft der eine Zahnarzt dem anderen zu:

„Andriy, möchtest du ein Bier?“



„Ich fahre noch, ich kann nicht“



„Dann nimm es für Zuhause, Kumpel. Ich konnte noch ein paar Flaschen von der letzten Brauerei in Ternopil ergattern.“

Es stellt sich heraus, dass sie in Lwiw kein Bier mehr brauen. Alles destillierte Wasser wird in den Osten transportiert, um den katastrophalen Mangel in den Gebieten mit zerstörter Infrastruktur auszugleichen. Das „Trockenheits-Gesetz“ wurde am 1. März eingeführt. Aber ich schätze, hier trinkt eh kaum noch jemand.



Wir sind berauscht mit Wut und Frust.



Wäsche trocknet zwischen den Häusern in Lwiw. Solomia K Foto:

Ein Freund von mir, der in der US-Armee ist, hat mir geschrieben. „Es wird gute und schlechte Tage geben. Man weiß es nie genau. Als ich drei Mal im Irak und zwei Mal in Afghanistan war, gab es viele Tage von Gut und Schlecht.“



Heute war ein guter Tag. Wenn es gute Tage im Krieg gibt.

Mittwoch, 9. März

Zwei Wochen durchhalten haben sie gesagt



Sie haben uns gesagt, wir sollen zwei Wochen durchhalten. Wir haben es geschafft. Jeder und jede hat bessere Laune. Die ukrainische Armee besteht nicht nur aus gut ausgerüsteten Soldaten, sondern auch diesen draufgängerischen Zivilisten, die vorrückende russische Laster und Panzer blockieren.

Besondere, alte Damen zerstören Aufklärungsdrohnen mit eingelegten Tomaten.



Zwei Wochen. Wir haben es geschafft. Direkt nach den ersten Angriffen am Donnerstagmorgen des 24. Februars haben sie gesagt, dass wir zwei Wochen aushalten müssen. Dann haben wir eine Chance auf den Sieg. Überraschend sogar für uns: Wir haben durchgehalten.



Eindrücke aus dem ukrainischen Lwiw: Panzersperren stehen an Checkpoints. Solomia K Foto:

Vor zwei Wochen, als ich mich von Michael (Anmerkung: Ihr Freund, den sie bald heiraten will) verabschiedet habe, hat niemand es für möglich gehalten. Aber hier sind wir.

Die Regierung hat IT-Fachleute aufgefordert, nicht mehr freiwillige Arbeiten zu erledigen, sondern zu programmieren. Der Staat braucht die Kohle dringend. Aber es fühlt sich praktisch unmöglich an, sich auf eine Arbeitsstimmung einzustellen.



Jeder im Team scheint optimistischer zu sein, aber niemand versucht zu verbergen, dass es mental viel einfacher ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, als den eigentlichen Job zu machen.



Eine weitere wunderbare Empfehlung ist, nur ein- oder zweimal am Tag die Nachrichten zu lesen. Wie ist das möglich? Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Menschen das Glück, kein Internet zu haben.

Dienstag, 8. März

Weltfrauentag angesichts des Kriegs: Hübsche, zarte Blumen inmitten der Trauer und Verdammnis

Es ist der Internationale Frauentag, dem zuerst viele Westukrainerinnen (warum wohl zuerst hier?) und dann immer mehr Frauen im Osten trotzig gegenüber gestanden haben.



Bis vor kurzem hat man noch in vielen sowjetischen und post-sowjetischen Ländern den Satz gehört: „Halt deinen Mund, Frau. Dein Tag ist der achte März.“ Wenn ich am achten März Blumen von Männern bekommen habe, war ich zu schwach zu widerstehen, habe „Danke“ gesagt und sie zu der örtlichen Marienstatue gebracht, um meine Schuldgefühle loszuwerden.

Weltfrauentag in Zeiten des Kriegs: Händler verkaufen Blumen Solomia K Foto:

Dann hat sich die allgemeine Rhetorik verändert: aus dem Frauentag wurde das Frühlingsfest, und die sozialen Medien wurden mit „Schönes Frühlingsfest!“-Grußkarten überflutet. Trotz der Proteste ist es immer noch ein Feiertag für staatliche Unternehmen.



Als ich heute nach der Arbeit zum Zahnarzt gegangen bin, habe ich ein paar Männer und Frauen mit Blumen herumlaufen sehen. Zarte, hübsche Blumen inmitten der Trauer und Verdammnis des Krieges.



Der örtliche Markt, der teilweise abgerissen wurde um einem neuen Geschäftszentrum Platz zu machen, hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Ich habe im Vorbeigehen ein paar Handyfotos von den Ruinen gemacht. Mama hat mich gebeten, ihr einen Rollkoffer zu besorgen.

Ein Mann, der Trolleys und Koffer verkauft, beschwerte sich: „Sie bringen keine Waren mehr aus Polen mit. Nur noch Panzerabwehrraketen kommen aus dem Westen.“ „Javelins?“, fragte ich. „Ja, Javelins.“ „Wie bringen sie sie dann hier her?“ „Über Land, in Lkw“, lachte er. „Wirklich? Sie sind zu groß.“



Ukrainische Frauen bieten Waren an einer Bushaltestelle an. Solomia K Foto:

Andere Verkäufer, Frauen, die durch die Abwesenheit der Kunden offensichtlich gelangweilt waren, sagten: „Du bist eine Spionin, warum stellst du Fragen über Waffen? Warum hast du den Markt fotografiert? Letzte Woche sind Fremde hier her gekommen und haben die Ruinen gefilmt, um zu zeigen, dass die Russen das Gelände bombardiert haben. Und du sammelst militärische Informationen von uns und gibst sie an die Russen weiter. Warum stellst du Fragen über Javelins?“ „Ich habe das Gerede über Javelins doch gar nicht angefangen“, verteidigte ich mich, „ich habe einfach aus Höflichkeit die Konversation aufrechterhalten.“



Die Frauen haben mich eingekreist, mir mein Handy weggenommen, mich aufgefordert, meinen Ausweis zu zeigen und schließlich die Polizei gerufen. Natürlich hätte ich ihnen meinen Ausweis nicht geben sollen, denn sie hatten kein Recht, überhaupt Fragen zu stellen. Ich war zu schockiert, um vernünftig zu reagieren und war froh, als die Polizei kam, damit sie mich vor diesen offensichtlich verängstigten Frauen beschützen konnten.



Vor ein paar Wochen haben sich Gerüchte verbreitet, dass russische Eindringlinge an verschiedenen Orten der Stadt Zielmarkierungen malen, um die Angriffe einfacher zu machen. Selbst die Regierung hat empfohlen, nach solchen Leuten Ausschau zu halten und sie zu melden. Später hat sich das aber als Falschmeldung entpuppt und wurde offiziell dementiert. Aber die Angst war da.



Die Polizei kam und hat mich auf die Wache mitgenommen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Die Beamten waren sehr nett und sagten, dass sie dem offiziellen Prozedere folgen müssen. Sie haben dann mein Handy und meinen Laptop durchgeschaut und eine Personenüberprüfung durchgeführt.



In ihren Augen sah ich die Entschlossenheit, zu gewinnen und nach einem netten kleinen Plausch bin ich gegangen, überzeugt von unserem Sieg.

Habe mich dafür entschuldigt, dass ich es nicht zum Zahnarzt geschafft habe.



Montag, 7. März

Meine Freunde geben der Reihe nach auf

Meine Freunde, die geschworen haben bis zum Ende zu bleiben, geben der Reihe nach auf und verlassen das Land. Meistens sind es die, die Kinder haben.



Ich bringe das noch nicht fertig. Erstens würde ich die Schuldgefühle nicht ertragen, nicht da gewesen zu sein als mein Land am verletzlichsten war. Zweitens würde es mir das Herz brechen, meine alte Mutter allein zu lassen.

Eine Frau sitzt am Bahnsteig in Lwiw und wartet mit anderen Flüchtenden auf den Zug.

Solomia K Foto:

Und drittens… Meine Großmutter stammte aus der alten Stadt Belz, die vor dem zweiten Weltkrieg eine große jüdische Gemeinde hatte. Sie erzählte meiner Mutter immer Geschichten aus dem Krieg. Als dieser begann, mussten die armen Juden alles zurücklassen und viele schafften es zu flüchten. Doch den reichen fiel es schwer, ihren Besitz zurückzulassen, und sie hofften, im Austausch gegen Gold und Schmuck ihr Leben retten zu können.

Ich gebe es ungern zu, aber der dritte Grund, der mich am Verlassen des Landes hindert, ist sehr materiell: es sind Eigentum und Gegenstände, die meine Großeltern, Eltern, Michael (Anmerkung: Michael ist ihr Freund, den sie bald heiraten will) und ich uns hart erarbeitet haben.



Am Bahnhof in Lwiw sammeln sich hunderte Menschen, um vor dem Krieg zu fliehen. Solomia K Foto:

Es gibt immer noch die schwache Hoffnung, dass den Russen ihre Bomben und Soldaten ausgehen, bevor sie so weit westlich wie nach Lwiw kommen. Trotzdem werden ungefähr 15 Millionen die Ukraine in einer Massenflucht verlassen.

Ein mit Panzern beladener Zug ist vorbeigefahren. Ich kann nicht glauben, dass noch am vorletzten Mittwoch ein prekärer Frieden geherrscht hat und ich für einen Sportkurs ins Fitnessstudio gegangen bin. Heute ist das Fitnessstudio eine temporäre Zufluchtsstätte.



Sonntag, 6. März

Die Schlinge zieht sich Tag für Tag enger zu

Ich bin zu der Datsche außerhalb von Lwiw gefahren, um nachzuschauen, ob sie schon geplündert wurde. Das war zum Glück nicht der Fall. Wir haben sie erst letztes Jahr gekauft und den Kredit dafür noch nicht abbezahlt, es wäre eine große Schande, wenn sie zerstört würde. Im Keller waren immer noch Vorräte und in der Garage lag eine Axt. Puh! Der nahegelegene Wald hat tiefe Schluchten, wo wir uns im schlimmsten Fall verstecken können.



Um nach Lwiw zu kommen, müssen Checkpoints passiert werden. Solomia K Foto:

Die Kontrollposten an jeder Kreuzung außerhalb der Stadt sind beruhigend und angsteinflößend zugleich. Viele Autos sind unterwegs, vielleicht die Hälfte davon mit Kennzeichen außerhalb des Verwaltungsbezirks Lwiw. Manche fahren zur Grenze, manche nach Lwiw, andere kommen von der Grenze. Letztere sind Männer, die ihre Frauen, Mütter, Schwestern und Kinder zur Grenze gebracht haben und zurückkommen.

Kontrollposten, Ausgangssperre. Die Schlinge zieht sich Tag für Tag enger zu.



Am Nachmittag musste ich in meine Wohnung, um die Pflanzen zu gießen und etwas Kleidung und Ausrüstung mitzunehmen. Ich bin nicht mit dem Auto gefahren um das wertvolle Benzin zu sparen, das den meisten Tankstellen schon ausgegangen ist. In der nächsten Zeit kam kein Bus, weshalb ich ungefähr fünf Kilometer zum Bahnhof gelaufen bin, um eine Straßenbahn zu erwischen.



Bahnhof im ukrainischen Lwiw: Menschen flüchten vor dem Krieg Solomia K Foto:

Eine Familie mit einem kleinen Kind kam an mir vorbei, die Mutter versuchte das Kind zu überreden, seine Schulbücher wieder zu öffnen: „Die Schule wird wieder beginnen, der Krieg wird zu Ende gehen… du musst den Stoff wiederholen, damit du dafür bereit bist.“



Am Bahnhof. Tausende verzweifelte Frauen mit Kindern - Männer dürfen nicht evakuiert werden – Züge, Hunde, Katzen und andere Haustiere. Manche haben 20 Stunden im Zug aus dem Osten gestanden und jetzt sind sie übermüdet und benommen, die Kinder schlafen auf dem Boden. Die meisten werden nach Polen weiterreisen. Um vier Uhr nachmittags waren schon fünf Evakuierungszüge weg. Wie viele werden heute noch abfahren? Niemand weiß es.



Für die Evakuierten gibt es keine Informationen am Gleis. Nur ein paar Betrüger bieten für viel Geld Mitfahrgelegenheiten nach Polen an. Unglaublich. Info-Zentren gibt es außerhalb des Bahnhofs, aber der Weg zum Bahnhofsvorplatz ist nicht ausgeschildert. Verdammt noch mal. Die Leute sind hungrig, müde, und haben keine Ahnung, dass es ein paar hundert Meter weiter Gratisessen für sie und ihre Haustiere, Kleidung, gratis Bustransfers ohne Warteschlangen zur Grenze, und Unterbringungsmöglichkeiten in Lwiw gibt.

Eine Weile habe ich den Leuten den Weg gewiesen, dann konnte ich kein Wort mehr sagen, weil ich nur noch geweint habe.



Panzersperren und Sandsäcke in Lwiw Solomia K Foto:

Ich habe mir vorgenommen, eine Broschüre für die Ankommenden zu erstellen und am Bahnhof zu verteilen. Zu Hause habe ich einer Nachbarin ein Päckchen Walnüsse angeboten. Wir hatten letztes Jahr eine reiche Ernte und Walnüsse sind nahrhaft genug, um einen vor dem Verhungern zu bewahren.



Wir haben hauptsächlich über den Krieg gesprochen, die Nachbarin hat geweint. „Mein Sohn ist gerade achtzehn geworden, er wird Kanonenfutter sein… Solomia, liebst du deinen Freund Michael? Wenn ja, bitte verlass das Land bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Du bist eine Intellektuelle, es gibt nicht viele von deiner Sorte in diesem Land. Du kannst später zurückkommen und es wieder aufbauen.



Bitte versprich mir, dass du so bald wie möglich zu Michael gehst, wir können die Besten unserer Nation nicht einfach sterben lassen…“ Ich musste ihr versprechen, dass ich gehe.

Ich habe es nicht mehr vor der Ausgangssperre zu meiner Mutter geschafft, weil wieder mal keine Busse gefahren sind. Fühle mich erschöpft.

Samstag, 5. März

Wenn der Alltag ruft und keine Antwort bekommt

Heute sind die Sirenen nur einmal losgegangen, was bedeutet, dass heute nur einmal russische Raketen oder Luftangriffe auf die Region gerichtet waren. Das Monster ist viel zu beschäftigt damit, den Osten zu zerstören.

Ab und zu bilden wir uns ein, dass wir die Sirenen hören würden, und eilen ans Fenster, um zu sehen was los ist.

Während meines fünfstündigen Zahnarztbesuches hatte ich heute mehr als genug Zeit, mir um alles Gedanken zu machen. Die fünf Stunden beinhalten auch anderthalbstündiges Gehetze durch die Stadt, um eine Praxis zu finden, die eine Röntgenaufnahme von meinen Zähnen machen konnte. Normalerweise hätten die Kliniken an einem Samstag viel zu tun, aber nicht in diesen unsicheren Zeiten.

Nach einer unbequemen Erfahrung mit traurigen Konsequenzen, die ich während meines Auslandsstudiums in Großbritannien mit dem Zahnarzt machen musste, halte ich jeden ukrainischen Zahnarzt für einen Gott. Sie versuchen nicht, die kurze Zeitspanne bei den Terminen einzuhalten, sondern sie lassen sich Zeit, und es ist ihr ganzer Stolz, auch den verfaultesten Zahn zu retten.

Ein Blick in den Spiegel, ein Lächeln mit einer riesigen schwarzen Lücke zwischen den sonst strahlend weißen Zähnen – und eine 50-jährige, erschöpfte Bauersfrau blickt mich an. Seit dem 24. Februar werde ich jeden Tag ein bis zwei Jahre älter. Ich kann nicht glauben, dass ich vor ein paar Jahren noch meinen Ausweis vorzeigen musste, wenn ich Alkohol kaufen wollte.

Traurigerweise gibt es keinen Fortschritt bei dem Versuch, Fischernetze oder Stoffe aus Polen zu bekommen. Ich fühle mich nutzlos. Die örtlichen Freiwilligen sagen, dass es genug Essen, Kleidung und Spielzeuge gibt. Jetzt brauchen wir Medikamente, kugelsichere Westen, Helme, Taschenlampen, Schaumstoffmatten, Armeestiefel und so weiter. Und, natürlich, Fischernetze und Stoff, um Tarnnetze herzustellen!

Ein Hoffnungszeichen, ein Aufruf zum Durchhalten. Solomia K. Foto:

Die Altstadt von Lwiw ist momentan ein sicherer Hafen für Flüchtlinge, die hier einen Zwischenhalt einlegen bevor sie weiter nach Westen gehen, und ein Sammelplatz für die Freiwilligen. Große und kleine Geschäfte bieten große und kleine Gesten der Freundlichkeit an.

Wir können Leid und Frustration nicht mehr in Alkohol ertränken, denn am 1. März ist eine Prohibition in Kraft getreten. Das Spirituosengeschäft am Marktplatz macht zwei Ankündigungen: „Alkoholverkauf verboten“ und „Gratis Suppe und Tee für das Militär, Frauen und Kinder.“

Die majestätische Architektur von Lwiw erwartet das Schlimmste. Selbst die beiden Weltkriege haben diese über 750 Jahre alte Stadt verschont, und bald ist sie vielleicht für immer fort. Die Russen verschonen auf ihrem Weg nichts. Seit mehr als zehn Jahren habe ich meine Leidenschaft für Lwiw mit Touristen geteilt und dafür gekämpft, dass jedes noch so kleine Stück der alten Architektur vor dem Abriss durch die ortsansässigen Neureichen bewahrt wird. Wenn die Stadt jetzt zerstört wird, wäre das gleichbedeutend mit meiner Zerstörung.

Lwiw ist eine alte Stadt, zwei Weltkriege hat sie überstanden. Jetzt rechnen viele mit dem Schlimmsten. Solomia K. Foto:

Die 400 Jahre alte griechisch-katholische Kirche „St. Peter und Paul“ ist eine beständige Erinnerung daran, dass der Krieg bereits 2014 angefangen und täglich Opfer gefordert hat. Die Soldaten, der Kaplan, Heiligenbilder und das Kreuz aus Birkenholz haben wie durch ein Wunder eine schwere Attacke auf das Militärcamp im Verwaltungsbezirk Luhansk überlebt. Wir haben die Welt seit 2014 vor Putin gewarnt.

Freitag, 4. März

Wenn es Zeit wird, sich Gedanken über Langzeitfolgen zu machen

Heute Abend haben Psychologen angefangen davor zu warnen, dass im Krieg erst die Euphorie und dann die totale Erschöpfung kommt. Wir steuern wohl auf diese Phase zu.

Letzte Nacht habe ich mich dazu entschieden, wieder arbeiten zu gehen, selbst wenn es nur für einen Tag ist, um vor der Realität zu flüchten. Wenn man pro Tag nur vier Stunden schläft, sind die Energiereserven irgendwann erschöpft. Und selbst dieser Schlaf wird oft abrupt unterbrochen, wenn die Sirenen heulen und wir schnell in den Bunker müssen.

Krieg oder nicht, manchmal kommt der Zeitpunkt, an dem man einen Hahn töten muss. Frau Vira, eine Bäuerin aus einem nahegelegenen Dorf, war heute Morgen schon um halb acht mit dem frisch geschlachteten Vogel auf dem Markt. Lang mögen diese unermüdlichen alten Damen leben! So lange es sie noch gibt, werden wir überleben.

Als ich das Treppenhaus hinunterging, konnte ich starkes und zugleich elegantes Parfüm riechen. Es ist beruhigend, dass Frauen selbst in Krisenzeiten nicht den Kopf hängen lassen. Wie sehr ich mir wünsche, dass ich genauso stark wäre…

Das Büro in der Firma war leer, bis auf fünf Leute in dem ganzen großen Raum. Trotzdem ist es den Gang ins Büro wert, selbst wenn es nur ist, um auf die Stadt zu blicken: rechts sind mehrere, an große Schlangen erinnernde Reihen von Zügen, links befindet sich ein Friedhof. Die Züge sind zum Symbol der Hoffnung geworden, und wenn diese Hoffnung fort ist, kommt die Zeit, um in Frieden zu ruhen...

Die Kollegen, die an den Telefonkonferenzen teilnehmen, finden es fast unmöglich, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Trotzdem geben sie zu, dass selbst der praktisch nutzlose Versuch, ein bisschen Arbeit zu erledigen, dabei hilft, nicht verrückt zu werden. Auch die Unterstützung unserer britischen Projektpartner hält die Stimmung hoch.

Am Ende haben Arbeit und Sorgfaltspflicht den Kampf aber verloren und ich verbrachte den größten Teil des Tages damit zu versuchen, kaputte Fischernetze und die benötigten Stoffe aus Polen in die Ukraine zu bekommen, damit die Anwohner weiter Tarnnetze daraus knüpfen können. Ich halte die Finger gekreuzt, dass der Plan funktioniert.

Es ist schon 14 Stunden her, dass mein Facebook-Freund, ein Dichter und Rapper aus der zurzeit heftig bombardierten Stadt Bucha nahe Kiew, zum letzten Mal etwas gepostet hat: „Warum haben die uns verlassen? Sind wie Kiews Schutzschild, oder was? Leute aus Kiew, rettet BUCHA… TUT ETWAS!“

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen konnte er der Armee und der Territorialverteidigung nicht beitreten. Die letzte Woche über war er gezwungen, sich in seinem und dann – nachdem er zerstört wurde – im Keller seines Nachbarn zu verstecken. Ich hoffe, es hat einfach nur einen Stromausfall gegeben und der Akku seines Handys ist leer.

Die Russen erlauben keine humanitären oder Rettungsmissionen in den eingeschlossenen Dörfern und Städten. Was für Barbaren.

Es gibt keine Flugverbotszone über der Ukraine und sie sagen, das Schlimmste kommt erst noch.

Wenn sie es nicht schaffen, die Ukraine zu erobern, werden die Russen sie niederbrennen. Nach der Eroberung des Atomkraftwerks in Tschernobyl und dem irrsinnigen Angriff auf das in Saporischschja heute überrascht mich gar nichts mehr. Immerhin haben sie noch um die 400 Flugzeuge und 200 Hubschrauber an der Grenze zusammengezogen.

Ein verrückter Gedanke ist mir in den Kopf gekommen: vielleicht ist die Ukraine ein notwendiges Opfer, damit das Gute am Ende siegt?

Donnerstag, 3. März

Vom Frühling, Tarnnetzen und Zähnen

Der dritte Tag des Frühlings: Die Tage sind kalt, die Nächte noch kälter. In Friedenszeiten hatte ich die neurotische Angewohnheit, mindestens zehnmal täglich die Wettervorhersage zu checken und zu hoffen, dass sie sich zum Besseren wenden würde.

Heute habe ich die Wettervorhersage zum ersten Mal seit der Invasion angesehen. Wenn sie richtig liegt, erwarten wir in zwei Wochen echtes Frühlingswetter. Mir ist gerade bewusst geworden, dass der Frühling hier sein wird, selbst wenn ich es nicht mehr bin. Dieser Gedanke hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert: Es ist gut zu wissen, dass es Phänomene gibt, die über das kurze und flüchtige menschliche Dasein hinausgehen.

Letzte Nacht ist es mir schwergefallen, selbst für eine kurze Zeit einzuschlafen, denn gestern kam mir spontan die Idee in den Kopf, auch in der Schule gegenüber ein Tarnnetz zu knüpfen. Die Schuldirektorin fand die Idee gut und wir vereinbarten ein Treffen für zehn Uhr morgens am nächsten Tag.

Ich machte mir Sorgen, weil wir noch die Materialien besorgen mussten, und die sind im Moment nur schwer aufzutreiben. Ich habe quer durch Lwiw danach gesucht, besonders nach Netzen (Fischernetze eignen sich am besten), aber ich konnte nichts finden. Alle Netze sind weg.

Um zehn Uhr morgens waren Schüler, Frauen und selbst die Schuldirektorin schon damit beschäftigt, Stoffe zu zerreißen.

„Das ging schnell!“, dachte ich. Wir sollten den Prozess ja nur in Gang bringen!

Jemand hatte schon einen ganzen Transporter voll mit Stoffbahnen exzellenter Qualität vorbeigebracht. Das kam überraschend, denn Baumwolle in den passenden Farben und Farbtönen ist in letzter Zeit schwer zu finden. Wir hatten allerdings kein Netz, also nahmen die Männer das Netz vor den Fenstern der Schulturnhalle ab und brachten es in Form. Idealerweise sind die Maschen der Tarnnetze etwa vier mal vier Zentimeter groß – unsere waren ungefähr zehn mal zehn, aber andere Gruppen haben uns gezeigt, wie man die Netze engmaschiger machen kann.

Die Schule hat Flüchtlinge willkommen geheißen. Heute sind ein paar davon aus der kleinen Stadt Boyarka nahe Kiew angekommen. Darunter war auch eine Frau mit vier ihrer Kinder. Das fünfte, ein 23-jähriger Sohn, ist in Kiew geblieben, um das Heimatland zu verteidigen. Der Dame fiel die Entscheidung schwer, ob sie noch ein wenig länger in Kiew bleiben sollte (vielleicht bis zu unserem Sieg), oder ob sie auf direktem Weg nach Italien geht, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Heute Morgen ist mir ein halber Zahn abgebrochen. Da meine Zähne mir sehr wichtig sind, würde ich normalerweise in Panik verfallen. Aber jetzt dachte ich nur: „Ist dann eben so.“ Ich hatte Schmerzen, trotzdem zögerte ich, meinen Zahnarzt anzurufen, denn ich dachte: „Warum mache ich mir Gedanken um einen nutzlosen Zahn, wenn mein Land sich im Krieg befindet und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass so viele von uns in den nächsten Wochen sterben?“

Am Abend rief ich den Zahnarzt aber dann doch an und überraschenderweise hatte er sofort einen Termin frei: Zahnarzt am Tag, freiwilliger Territorialverteidiger bei Nacht. Instinktiv versuchte ich mir einzureden, dass es gar keinen Krieg gab und die Leute einfach ihr Leben weiterlebten und normalen Routinen folgten.

Tatsächlich war in der Innenstadt alles ruhig, als ob gar nichts Schlimmes passieren würde. Ich konnte wieder einmal die wunderschöne Architektur des UNESCO-Weltkulturerbes bewundern, aber ich befürchte gleichzeitig, dass sie bald durch einen weiteren barbarischen Luftangriff zerstört wird.

Was persönliche Bedürfnisse angeht, erwarte ich nicht viel vom Leben, nur dass wir es schaffen durchzuhalten und dass ich nächste Woche meinen Zahn überkront bekomme.

Wenn ich mir die Videoaufnahmen von Bombardierungen in anderen Teilen der Ukraine ansehe, kann ich mir kaum vorstellen, wie hart es für bettlägerige Menschen sein muss, die ihre Häuser bei den Luftangriffen nicht verlassen können und bei lebendigem Leib verbrennen. Während der letzten Tage habe ich immer wieder daran gedacht, wie froh ich bin, dass mein bettlägeriger Vater vor zwei Jahren gestorben ist und nicht in seinem Bett von einer russischen Bombe getroffen wird.

Mittwoch, 2. März

Wer hätte gedacht, dass ich jetzt alles über Waffen lernen muss?

Kampfszenen in Filmen, Krieg und Waffen waren noch nie mein Ding, und ich habe die Ausstellungen über Waffen in Museen immer übersprungen. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt alles über mit Raketen bestückte Boote, Flugabwehrgeschütze, selbstfahrende Luftverteidigungssysteme, Vakuumbomben und so weiter lernen muss?

Sich in der Gemeinschaft aufzuhalten, hilft vielen Menschen in der Ukraine. Solomia K. Foto:

Immer mehr Frauen und Kinder in der – bisher sicheren – Westukraine knüpfen Tarnnetze. Aber anscheinend haben nicht alle vernünftig beigebracht bekommen, wie man das macht, denn sie verarbeiten auch synthetische Stoffe, die sich nicht gut für die Tarnung eignen.

Freiwillige helfen in Suppenküchen. Solomia K. Foto:

Während einige Leute Lwiw in eigens dafür eingesetzten Zügen und Bussen über die polnische Grenze verlassen, kommen aus dem Osten neue an. Freiwillige haben Suppenküchen, Informationszentren und so weiter organisiert – für die, die ankommen und für die, die gehen. Von letzteren werden keine Pässe oder Impfnachweise für Haustiere mehr verlangt, und glücklicherweise nehmen die meisten ihre Haustiere mit.

Ein Mann hat ein Klavier gespendet. Solomia K. Foto:

Ein Mann hat gerade ein Klavier gespendet, mit dem Leute am Bahnhof musizieren und dadurch die Motivation aufrechterhalten können. Klaviere inmitten des Chaos sind zu einem Symbol für uns geworden, wie dieses berühmte Klavier auf dem Maidan-Platz 2014.

Andere Züge fahren in Richtung Osten, vollgepackt mit humanitären Hilfsgütern. Viele internationale Journalisten und Reporter sind in Lwiw, sie trauen sich aber nicht, weiter ostwärts zu gehen, weil die russischen Truppen keine Reporter durchlassen.

Dienstag, 1. März

Eine große Enttäuschung

Der erste Tag des Frühlings. Es werden weiter Tarnnetze geknüpft. Momentan gibt es mehr Freiwillige als Rahmen und Fischernetze, die als Basis benutzt werden. Das Ganze erinnert an das alte Ritual, als die Frauen ihre Abende noch damit verbrachten, Garn zu spinnen und Kleidung zu weben, während sie plauderten um sich die Zeit zu vertreiben.

Es ist verständlich, dass es gerade psychisch sehr anstrengend ist, zu Hause zu bleiben, denn dort ist man immer in Versuchung, ohne Pause durch die Nachrichtenmeldungen zu scrollen und Trübsal zu blasen. Sich in der Gemeinschaft aufzuhalten und eine gemeinsame Sache zu unterstützen, hebt die Stimmung der Menschen.

Weniger Leute suchen Schutz im Bunker, wenn die Sirenen heulen, denn nach den ersten drei Tagen hat sich die Lage in Lwiw etwas beruhigt. Seit Sonntag wurden keine Raketen mehr auf die Westukraine gerichtet, keine Truppen der Luftwaffe haben versucht zu landen, feindliche Aufklärung und Spione werden schnell von der Territorialverteidigung entdeckt, die aus Freiwilligen besteht.

Die große Enttäuschung des Tages: Der Geschäftsführer der großen internationalen IT-Firma, für die ich arbeite – notiert an der New Yorker Börse – hat verkündet, dass er die Invasion nicht offiziell verurteilen wird. Das Unternehmen spendet kein Geld an die Armee, sondern nur an das Rote Kreuz; es wird seine Niederlassungen in Russland und Belarus nicht schließen. Auch die bestehenden Verträge mit russischen Kunden, darunter Sberbank und VTB, die gerade von amerikanischen Sanktionen betroffen sind, werden nicht geändert.

Montag, 28. Februar

Putin dachte, er würde in der Ukraine eine Militärparade feiern

Die Sirenen sind heute nur einmal gegen 9 Uhr morgens an gewesen. Ich ging gerade nach Hause vom Netzeknüpfen. Normalerweise würde ich nicht in Panik geraden, aber alleine auf der dunklen Straße? Ich bin gerannt, hektisch.

Menschen in einem Luftschutzbunker unter Lwiw Solomia K Foto:

Die Ukrainer sind wütend, der Schock des Krieges ist längst verflogen. Sie sind wütend. Putin hatte gehofft, er könnte die Ukraine mit seinen Luftangriffen einschüchtern. Mit den Angriffen auf die Militärbasen im Land. Und er hatte gehofft, dass seine Armee eine glorreiche Parade durch unser Land feiert. Sie dachten, es würde nur zwei Wochen dauern, die Ukraine einzunehmen.

Aber wir wehren uns.

Ein Priester in einer lokalen Kirche gibt jetzt einen Kurs, wie man Molotov-Cocktails baut. Die Geist meiner Leute gibt Mut. Ich wurde nur noch kämpferischer als ich die Nachricht von einem italienischen Freund bekam, der jetzt in den USA lebt: „Solomia, wie geht es dir? Ich habe von dem Konflikt in der Ukraine gehört und ich habe mich gefragt, wie die Lage bei dir ist? Sind du, Michael und deine Familie okay?“

Meine Antwort: „Danke für deine Nachricht und deine Sorge. Ich würde sagen, die Lage ist weit mehr als ein Konflikt. Wir erleben hier eine großangelegte Invasion durch Russland und einen Massengenozid der Bevölkerung. Michael war gezwungen zu flüchten, für Ausländer wie ihn war die Situation zu gefährlich. Wir beten beide, dass der Krieg endet. Wir beten, dass die Ukraine siegen wird. Und Michael schnell nach Hause kommen kann. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen kann.

Menschen suchen in Kellern und Bunkern Schutz vor russischen Luftangriffen Solomia K Foto:

Es sind die dunkelsten Tage.

In den sicheren Stunden knüpfe ich Tarnnetze und während der Luftangriffe bleiben wir in Bunkern.

Frauen und Kinder knüpfen Tarnnetze in der Herz-Jesu-Kirche in Lwiw Solomia K Foto:

Wir werden durchhalten. Das ganze demokratische System der Welt steht auf dem Spiel. Und hier, auf unseren Schultern.“

Sonntag, 27. Februar

Ich werde das Land nicht verlassen, was auch immer passiert

Der erste Schock ist vorbei, die Wut wächst. Im Westen des Landes sind wir uns nun auch sicher, dass Kiew fallen wird. Putin wird auch hierher kommen. Und er wird vermutlich noch weiter gehen.

Menschen vor einer Kirche in Lwiw Solomia K Foto:

In Kirchen haben Frauen Tarnnetze für die ukrainischen Verteidiger geknüpft, schon seit 2014. Und jetzt kommen immer mehr Freiwillige, wenn die Not größer wird. In den vergangenen Tagen haben sie dunkle Tarnnetze geknüpft, aber jetzt gibt es Wetterberichte, dass Schnee fallen soll. Die Tarnnetze werden heller.

In der Herz-Jesu-Kirche in Lwiw helfen ungefähr 30 Frauen und Kinder beim Netzemachen. Sie helfen den Geflüchteten, die hier von Tag zu Tag ankommen. Sie versorgen die Armee, während die Männer Molotov-Cocktails bauen. Die Sirenen waren nur einmal kurz an, ein kurzer Aufenthalt im Luftschutzbunker.

Und nein, ich werde das Land nicht verlassen, was auch immer passiert.

Samstag, 26. Februar

Genervt von den Nachrichten aus dem Westen

Das Leben geht weiter. Bauern, die Milchprodukte für Kioske und Supermärkte liefern, kommen an. Und doch sind die Straßen leer. Überall gibt es jetzt Checkpoints aus Betonblöcken, Sandsäcken, Reifen.

Die Nachbarschaft hat gefordert, dass der gemeinschaftliche Luftschutzbunker mehrmals am Tag geräumt wird, wenn die Sirenen ausgehen.

Ich bin genervt von den Nachrichten aus dem Westen: „Kiew wird fallen“. „Die Ukraine gibt auf.“ Und so weiter.

Tatsächlich sind wir organisierter und kämpferischer als je zuvor. Wir sind temperamentvolle Leute, und ihr legt euch besser nicht mit uns an. Ich bin mehr denn je überzeugt, dass der Westen nicht nur Bilder von Kindern in Bunkern zeigen sollte, sondern eine tiefe Analyse schreiben sollten, warum dem Sohn eines KGB-Veterans der „London Evening Standard“ gehört (Anm. d. Red: Evgeny Lebedev).

Freitag, 25. Februar

Wenn die Sirenen heulen

Ein kleine Runde durch die Nachbarschaft. Keine Panikkäufe mehr, leere Straßen, hungrige Straßenkatzen. Ich habe mir den Keller angeguckt, in dem ich Zuflucht finden kann, wenn die Sirenen vor Flugangriffen warnen. Betonhäuser fallen bei Bomben- und Raketenangriffen wie Kartenhäuser zusammen, das hat keinen Sinn, sich dort zu verstecken.

Einkäufe im Kiosk, es geht um das Nötigste Solomia K Foto:

Die meisten Nachbarn, die noch nicht die Stadt oder das Land verlassen haben, bleiben trotzdem in ihren Wohnungen, wenn die Sirenen verstummen. Das Stadtzentrum ist leer, nur eine kleine Schlange vor einem Laden, der alkoholische Getränke verkauft.

Das Backsteinhaus meiner Mutter ist stabiler. Die Leute rennen zu ihr, wenn die Sirenen heulen.

Dienstag, 24. Februar

Sie haben angegriffen

In den letzten Nächten konnten weder mein Freund noch ich gut schlafen. Wir haben einfach nur Nachrichten gelesen und gehört, alle paar Stunden. An diesem Morgen bin ich um 5 Uhr aufgewacht, habe meinen Freund angeguckt, der schon längst wach war und mich gehalten hat.

Sie haben angegriffen.

Aber an diesem Punkt war es keine Frage mehr, ob sie es tun, sondern nur wann.

Luftschutzbunker unter Lwiw Solomia K Foto:

Meine Mutter hat mir unzählige, beeindruckende Geschichten erzählt, wie die Sowjets das Leben von Familien in Sibirien zerstört haben. Im Exil, als mentale und physische Folter. Ich habe all diese Geschichten gesammelt, habe mir alte vergiblte Familienfotos angeschaut und dachte: Es ist vorbei. Lasst uns lieber an die Zukunft denken, die Ukraine ist jetzt ein freies Land, es gibt keine direkte Bedrohung.

Mein Freund Michael hat überlegt, die Ukraine für ein paar Tage zu verlassen. Er könnte zurück zu seinen Eltern nach Großbritannien gehen, sagt er. Sein Herz hat ihm gesagt, zu bleiben, während sein Gehirn flüsterte: „Hau so schnell ab wie möglich“. Wir haben Sorge, dass er als britischer Spion gilt, wenn die Russen hier ankommen. Sorge, dass er gefoltert wird.

Ohne weitere Verzögerung bin ich ins Internet gegangen und habe ihm zwei Zugtickets gebucht, von Lwiw nach Przemysl, eine Stadt an der Grenze. Überraschenderweise waren noch nicht viele Sitze reserviert.

Wahrscheinlich haben die Menschen das Ausmaß dieser künftigen Tragödie noch nicht verstanden.

Wir haben weiter Nachrichten geguckt, haben aus dem Fenster geschaut. Einige Nachbarn fuhren eilig davon. Vermutlich in ländlichere Regionen, die als sicherer gelten. An den Kiosken drängten sich die Menschen, um das Nötigste zu bekommen. Das Leitungswasser ist okay, aber viele bevorzugen das Gefilterte.

Doch kurz bevor wir losgehen wollten, sagte Michael, dass er nirgendwohin gehen will. Aber ich konnte ihn überzeugen, zumindest zum Bahnhof zu gehen und dann zu schauen, wie die Dinge weiterlaufen. Er hat nur seinen Pass und seinen Laptop gegriffen.

Als wir losfuhren, waren die Straßen verstopft, wir haben das Auto stehen gelassen und sind mit einer Straßenbahn weitergefahren.

Volle Züge am Bahnhof in Lwiw Solomia K Foto:

Der Zug kam zu spät. Erst zwei Stunden, dann zweieinhalb, dann drei, vier. Wir hatten Sorge, dass er aus Kiew ankommen würde. Der Hauptstadt, in der die Bomben fielen.

Als er endlich ankam, drückte meine Mutter Michael in den Zug aus Sorge, er würde sonst nicht gehen und fliehen können. Natürlich habe ich an diesem Tag nicht gearbeitet, auch wenn ich keinen Urlaub genommen habe. Ich hatte Angst und Wut, dass der Krieg zu uns kommen würde.

Kurz bevor wir heiraten wollen. Am 19. März. Ich glaube, es wird immer unwahrscheinlicher.

Mittwoch, 23. Februar

Acht Jahre Krieg – und nichts gelernt?

Männer werfen alte Möbel auf eine Wiese zwischen meinem Wohnblock und einer Schule in Lwiw.

Ich frage sie: „Warum macht ihr aus dem Rasen eine Müllhalde?“

Sie antworten knapp: „Wir wurden angewiesen, den Keller der Schule zu räumen.“

Ich: „Aber warum hier? Hättet ihr nicht ein Fahrzeug für die Möbel organisieren können? Das wird hier eine Müllhalde. Ich rufe die Stadt-Hotline an.“

Sie: „Die werden schon irgendwann einen Transporter für die Möbel schicken. Aber solang werde ich die Stadt-Hotline für Sie rufen, Sie stören hier unsere Arbeit.“

Schutt und Möbel auf der Wiese Solomia K Foto:

Ich habe dann Fotos gemacht und bin gegangen. Dabei dachte ich darüber nach, dass unsere Luftschutzbunker und Keller immer bereit sein sollten für Notfälle, nicht nur, wenn es Anweisungen von oben gibt. An diesem Punkt war ich einfach nur wütend, dass wir aus acht Jahren Krieg nichts gelernt haben.

Disclaimer: Der vollständige Name von Solomia K. ist der Redaktion bekannt. Wir verzichten darauf, sie im Foto zu zeigen, um sie vor Angriffen zu schützen. Alle Darstellung sind aus Solomias Tagebuch übersetzt und sollen vor allem ihre subjektive Sicht wiederspiegeln.

Übersetzt aus dem Englischen von Martin Böhmer und Carolin Raab, in Zusammenarbeit mit Stefan Corssen.