Spotify-Kritik: Wie man den Streaming-Anbieter wechselt und seine Playlists mitnimmt

Musiker wie Neil Young und Joni Mitchell haben ihre Musik aus dem Angebot des Streaming-Dienstes Spotify zurückgezogen. Grund ist der umstrittene US-Podcaster Joe Rogan, der international bei Millionen Menschen Gehör findet. Rogan hatte via Spotify Fake News zu Corona verbreitet und ultrarechte Aktivisten in seine Show eingeladen. Nun gibt es sicher noch andere Gründe, dem Streaming-Marktführer den Rücken zu kehren, etwa die unzureichende Bezahlung der Künstlerinnen und Künstler. Auch die reine Marktmacht kann einem Bauchschmerzen bereiten, ebenso wie das ungute Gefühl, dass der Wechsel zu einem Mitbewerber mit steigender Anzahl der Playlists und Kontakte immer schwerer fällt – eine Erfahrung, die man auch mit WhatsApp oder Facebook machen kann. Was im Falle von Spotify die Alternativen wären und wie kann man den eigenen Musikkatalog mitnehmen kann.