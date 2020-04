Corona macht es möglich: Virtuelles Torte-Backen mit der ganzen Familie

Köln -

Die Familie sitzt über ganz Deutschland verteilt. Es ist gar nicht mal so häufig, dass wir uns treffen. Das war auch vor Corona so. Alle zusammen – das gab es tatsächlich noch nie. Was im normalen Alltag immer an Terminen und Unpässlichkeiten gescheitert ist, hat nun ein Virus geschafft. Wir haben uns alle zusammen versammelt und Torten gebacken. Natürlich nicht in der Großbäckerei, sondern jeder in seiner eigenen Küche, jeder mit Laptop neben der Küchenmaschine. Und alles via Videotelefonie.

Die Familie virtuell vereinen – eine Herausforderung

Es hört sich wunderbar an. In Wirklichkeit war es harte Arbeit. Die Eltern und Schwiegereltern sind schon über 70 und Dinge wie Videotelefonie oder überhaupt Technik gehörten bislang nicht zu ihren Steckenpferden. Die Schwiegermutter hielt wegen sich verschlechternden Gehörs das Mobiltelefon mitsamt Kamera ans Ohr gepresst – weshalb wir nur manchmal einen Haaransatz von ihr sehen konnten. Die Geschwister stritten sich über den besten und günstigsten Videotelefonieanbieter, die Kinder hatten keine Lust, dauernd in die Kamera zu winken und „Hallo“ zu sagen.

Die WLAN-Verbindung erwies sich als so schlecht, dass Opa meist nur eingefroren nach Köln lächelte. Nach einigen ernüchternden Sitzungen hatten wir aber einen guten Anbieter gefunden und die Idee mit dem Tortenbacken versprach frischen Wind im wenig abwechslungsreichen Rufen „Hier Köln“, „Hier Berlin“, „Hier Tübingen“, „Hier Freiburg“, „Hier Franken“. Doch dann gab es doch zunächst Irritationen im vorbereitenden Whatsapp-Chat.

Torte backen mit der ganzen Familie per Video-Konferenz – eine ganz neue Erfahrung. Claudia Lehnen Foto:

Schwiegervater eins: „Kriege Computer nicht hochgefahren. Außerdem fehlt mir den Link.“

Schwester zwei: „Du willst nur nicht backen, Vadder!“

Der Mann: „Haben sonst alle den Link?“

Eltern: „Ja“

Schwester eins: „Ja“

Schwiegermutter zwei: „Ja“

Eltern: „Unser Update hängt immer noch bei 90 Prozent.“

Schwester zwei: „Bei mir steht, ich muss warten, bis der Horst das Meeting beginnt. Wer ist der Horst? Bist du Horst?“

Mann: „Horst?!? Manchmal bin ich auch der Horst, ja. Aber in diesem Fall bin ich der Host.“

Schwester zwei: „Ah ja! Du bist mal wieder der Horst :-)!“

Virtuell ist (fast) alles möglich

Am Ende hatten wir Caracastorte, Himbeerkäsesahne, Corona-Bombe, Eierlikörtorte und Käsespätzle, weil dem Schwiegervater zwei eher nach Herzhaftem zumute war.

Wenn die Küchenmaschinen dröhnten, verstand man kein Wort. Aber lustig war es trotzdem. Nächste Woche spielen wir „Mensch ärgere dich nicht“ – Team Tübingen hat das Sechserbrett, alle anderen einen Würfel.