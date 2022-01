Die Liste der Klassiker: Diese zehn Kinderbücher gehören in jedes Regal

Köln -

Okay, dass sie alle hier auf die Klassikerliste der Kinderliteratur gehören, wissen wir jetzt: „Pippi Langstrumpf“, „Wir Kinder aus Bullerbü“, „Michel aus Lönneberga“, „Die Brüder Löwenherz“ und „Ronja Räubertochter“. Sie sind – mit einigen weiteren Lindgren-Werken – in „Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur“, einem Lexikon der deutschen Professorin Bettina Kümmerling-Meibauer gelistet. Doch was gehört sonst noch ins Regal? Welche Romane sollten Kinder gelesen haben? Welche kann man auch heute noch gut verschenken? Gar nicht so leicht, da einen Überblick zu behalten – bei rund 9000 Neuerscheinungen in dem Bereich pro Jahr.