In Sachen Liebe: 15 Fragen, die verraten, ob Sie in der richtigen Beziehung sind

Was gibt es Schöneres und Wichtigeres im Leben als die Liebe? Wie wir sie finden, pflegen und sie uns erhalten; was geschieht, wenn sie vergeht oder wir sie verlieren – darum geht es in unserer PLUS-Kolumne „In Sachen Liebe“.

Im wöchentlichen Wechsel beantworten die Psychotherapeuten Désirée Beumers, Carolina Gerstenberg und Daniel Wagner sowie die Diplom-Psychologinnen Elisabeth Raffauf und Katharina Grünewald Ihre Fragen rund ums Liebesleben, Sex und Kindererziehung.

Dieses Mal erklärt Daniel Wagner, mit welchen Hinweisen man erkennt, ob eine romantische Beziehung gut oder schlecht für jemanden ist.

Köln -

Ich frage mich schon seit längerem, wie ich wissen kann, ob ich in der richtigen Beziehung bin? Vermutlich gibt es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort. Aber vielleicht gibt es ja doch fachlich fundierte Hinweise?

Claudia, 57

Das ist eine spannende Frage, allein schon deshalb, weil sie tatsächlich recht häufig gestellt wird. Und Sie liegen genau richtig: So eine ganz eindeutige Antwort wird es schwerlich geben. Vielleicht haben Sie paradoxerweise sogar schon die Erfahrung gemacht, dass selbst eine „falsche“ Beziehung wichtige Erfahrungen vermittelt und sich somit rückblickend als wertvoll für Ihr Leben herausgestellt hat.

Ob schon allein die Frage darauf hindeutet, dass es nicht passt, würde ich übrigens verneinen. Die allerwenigsten Beziehungen sind durchgängig so wunderbar, dass sie niemals Zweifel aufkommen ließen. Aber bevor ich hier zu lebensklug werde, komme ich auf die Frage, ob die psychologische Wissenschaft etwas zu bieten hat. Tatsächlich bin ich kürzlich auf einen Artikel gestoßen, der genau dieses Thema aufgreift. Und zwar von Gary W. Lewandowski, Beziehungswissenschaftler und Professor für Psychologie an der Monmouth University in den USA.

Mit 15 Fragen zur Antwort auf die Beziehung

Er hat – basierend auf wissenschaftlich fundierten Daten und Intuition – eine Liste mit 15 Fragen erstellt, mit denen man herausfinden können soll, ob eine romantische Beziehung gut für einen ist. Lewandowski zufolge bedeutet ein ehrliches Ja auf seine Fragen, dass es sich lohnt, in einer Beziehung zu bleiben. Die Fragen habe ich im Folgenden für Sie aus dem Englischen ins Deutsche übertragen:

Macht Ihr Partner Sie zu einem besseren Menschen, und tun Sie dasselbe für ihn?

Sind Sie und Ihr Partner in der Lage, Gefühle zu teilen, sich aufeinander zu verlassen, sich nahe zu sein und sich keine Sorgen zu machen, dass der andere Sie verlassen könnte?

Akzeptieren Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin sich gegenseitig so, wie Sie nun einmal sind, ohne zu versuchen, den anderen zu ändern?

Kommunizieren Sie und Ihr Partner bei Meinungsverschiedenheiten respektvoll und ohne Verachtung oder Negativität?

Teilen Sie und Ihr Partner Entscheidungen, Macht und Einfluss in der Beziehung?

Ist Ihr Partner Ihr bester Freund, und sind Sie es auch?

Denken Sie und Ihr Partner mehr in Begriffen wie „wir“ und „uns“ als in „du“ und „ich“?

Würden Sie und Ihr Partner sich gegenseitig die Passwörter für soziale Medien und Bankkonten anvertrauen?

Haben Sie und Ihr Partner eine gute Meinung voneinander – ohne eine übertrieben positive Sicht?

Sind sowohl Ihre engen Freunde als auch die Ihres Partners der Meinung, dass Sie eine großartige Beziehung führen, die den Test der Zeit bestehen wird?

Gibt es in Ihrer Beziehung keine Anzeichen für Betrug, Eifersucht und Kontrollverhalten?

Teilen Sie und Ihr Partner die gleichen Werte, wenn es um Politik, Religion, die Bedeutung der Ehe, den Wunsch, Kinder zu haben (oder nicht) und die Art der Erziehung geht?

Sind Sie und Ihr Partner bereit, Ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele füreinander zu opfern (ohne ein Fußabtreter zu sein)?

Verfügen Sie und Ihr Partner über angenehme und emotional stabile Persönlichkeiten?

Sind Sie und Ihr Partner sexuell kompatibel?

Was diese Fragen aussagen

Viele Nein-Antworten beinhalten die schlechte Nachricht, dass Ihre Beziehung womöglich nicht lange halten wird, denn „nur weil man etwas gut finden kann, heißt das nicht, dass es eine gute Beziehung ist“, so Lewandowski.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass selbst Trennungen eine gute Sache sein können – denn in einer schlechten Beziehung zu bleiben, sagt Lewandowski, „ist das Schlimmste, was einem passieren kann“.