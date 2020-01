Köln -

Auch für Männer kann der Weg in Vaterschaft steinig sein und vor allem, wenn sie zum ersten Mal Vater werden. Die meisten Männer fühlen sich hilflos, einige entwickeln sogar Depressionen nach der Geburt. Die wenigsten können offen über diese Probleme sprechen, viele fühlen sich nicht ernst genommen und allein gelassen. Benjamin Dittrich hat in Köln im Verein „Schatten und Licht e.V." deshalb eine Selbsthilfegruppe gegründet, in der Männer über alles reden können.