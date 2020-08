Seit gut sechs Monaten ist Deutschland im Ausnahmezustand: Das Coronavirus hat Grundlegendes verändert.

Wir haben Thomas Preis, den Vorsitzenden der Kölner Apotheken, auf den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie zurückblicken lassen.

Was war sein eindrücklichstes Erlebnis? Was macht ihm Sorgen, was Hoffnung? Welcher Begriff beschreibt die Krise für ihn am besten?

Lesen Sie hier außerdem die Rückblicke sieben weiterer Experten.

Köln -

Die Ängste der Menschen um Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie habe ich zu Beginn sehr eindrücklich wahrgenommen, auch in meiner Apotheke. Diese Ängste waren für mich die intensivste Krisenerfahrung. Beeindruckt hat mich dann aber auch vor allem die Vernunft, von der sich die allermeisten in dieser außergewöhnlichen Situation haben leiten lassen. Wir alle sahen uns ja quasi von einem Tag auf den anderen einer völlig neuen Gefahr ausgesetzt. Auf das, was wir bis heute erreicht haben, können wir alle gemeinsam durchaus ein bisschen stolz sein.