Keine Impfreaktion?: Wie Nebenwirkungen und tatsächlicher Immunschutz zusammenhängen

Köln -

Ein Freund und ich bekommen am gleichen Tag unsere erste Impfung gegen Covid-19. Einige Stunden nach dem Piks folgt am Abend ein kurzer Austausch: „Merkst du irgendwas?“, fragt er. Ich fühle mich inzwischen etwas fiebrig, habe Kopfweh, und ganz so, als müsste man nach einem langen Tag dringend ins Bett. Das Gefühl hält auch die kommenden beiden Tage an. Mein Leidensgenosse jedoch – verdient diesen Titel gar nicht. Er scheint rein gar nichts zu spüren von dem Impfstoff, der seinen Körper gerade so gut es geht auf einen möglichen Kontakt mit Coronaviren vorbereitet.

Was heißt das nun?, fragen wir uns. Gleicher Impfzeitpunkt, gleicher Impfstoff, und doch fallen unsere Reaktionen auf die Impfung so unterschiedlich aus. Ist mein Immunsystem jetzt besser als seins? Oder schlechter? Und fällt der Impfschutz bei einem von uns beiden nun kleiner oder größer aus? Antworten auf diese Fragen im Faktencheck.