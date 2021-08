Neuer Schutz: Für wen Impfauffrischungen ab sofort möglich sind

Köln -

Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung gilt als vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Eigentlich. Doch schon seit einer Weile sprechen sich Fachleute in Deutschland – unter anderem nach israelischem Vorbild – für eine dritte Impfung aus. Hintergrund: Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung nach etwa sechs bis zwölf Monaten aus. Jetzt scheint der Startschuss der neuen Impfserie für Geimpfte gefallen zu sein. Was Betroffene jetzt wissen müssen.

Warum eine dritte Impfung?

Am Dienstag hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) es offiziell gemacht: Ab September sollen in den Impfzentren in NRW die Drittimpfungen beginnen. Zu Beginn der Woche hatte schon die bayrische Landesregierung selbiges „ab sofort" angekündigt. Laumanns Hauptargument für diese Entscheidung: 87 Prozent der Covid-Patienten, die gerade in Kliniken behandelt werden, seien ungeimpft. Das verdeutliche nicht nur die Wichtigkeit des Impfens an sich – sondern auch die Relevanz dessen, dass Geimpfte ausreichend geschützt sind.

Wer ist betroffen?

Schon zu Beginn der Diskussionen um eine dritte Impfung hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zunächst bestimmte Gruppen für eine Auffrischimpfung vorgeschlagen – beispielsweise jene mit besonderem gesundheitlichen Risiko. Sofern sechs Monate nach Herstellung des vollständigen Impfschutzes vergangen sind, bezieht sich das laut Beschluss zunächst auf Menschen in Pflegeeinrichtungen, der Eingliederungshilfe und denen anderer potenzieller Risikogruppen. Andere Gruppen sollen die dritte Impfung dann nach und nach, wie auch schon bei ihrer Erst- und Zweitimpfung, über den Hausarzt oder die Hausärztin erhalten. Das gilt allein deshalb, weil es ab Oktober keine Impfzentren in NRW mehr geben soll.

Ab sofort können sich zunächst Personen über 80 Jahren bei ihrem Hausarzt für eine dritte Impfung anmelden – unabhängig davon, welchen Impfstoff sie in den ersten beiden Impfserien erhalten haben. Die niedergelassenen Ärzte kümmern sich darüber hinaus um Alten- und Pflegeheime, auch das entsprechende Personal soll hier die sogenannte „Booster"-Impfung erhalten.

Was gilt bei welchem Impfstoff?

Wer bei der ersten und zweiten Impfung einen Vektorimpfstoff erhalten hat (sprich: Astrazeneca oder Johnson & Johnson), soll bei der dritten Impfung einen mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna) bekommen. Das soll für Astrazeneca-Geimpfte sechs Monate nach der zweiten Impfung möglich sein, für Johnson & Johnson-Geimpfte ebenfalls sechs Monate nach ihrer ersten, einzigen Impfung.

Warum die Kombination aus Vektor- und mRNA-Impfstoff? Studien belegen, dass erstere zwar einen schweren Verlauf mit Covid-19 verhindern können. Die Schutzwirkung gegen die Delta-Variante ist allein mit einem Vektorimpfstoff jedoch deutlich geringer.



Für diejenigen, die eine Kreuzimpfung erhalten haben, ist eine Auffrischimpfung nicht vorgesehen – also etwa für alle, die zuerst Astrazeneca und dann Biontech gespritzt bekommen haben, da sich die Kreuzimpfungen als sehr effektiv erwiesen haben.

Und: Auch für Personen unter 80, die zwei Mal einen mRNA-Impfstoff wie von Biontech oder Moderna erhalten haben, sei zunächst kein Booster geplant, so Laumann.

Ist die dritte Impfung Pflicht?

Immunologe Reinhold Förster sagte schon vor einigen Wochen gegenüber dem Deutschlandfunk: Es wäre sinnvoll, wenn die Impfauffrischung standardmäßig erfolgt. Es gebe Studien, die beweisen, dass eine dritte Impfung die Immunantwort deutlich steigern könne. Eine Pflicht zur dritten Impfung werde es jedoch, genau wie die Impfpflicht an sich, nicht geben. Laumann versprach darüber hinaus, dass zweifach Geimpfte auch ihren Impf-Status nicht verlieren würden – das könnte zukünftig etwa für den Besuch von Veranstaltungen immer wieder relevant werden. Auch ohne dritten Pieks bleibe das Impfzertifikat laut Aussage des NRW-Gesundheitsministers gültig.

Was sagt die Stiko?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) schließt sich aufgrund der geringen Datenlage der dritten Impfung vorerst weiter nicht an. Daten sind hier laut Stiko-Chef Thomas Mertens zu folgenden Fragen gemeint: Lässt die messbare Immunantwort der Covid-Impfung wirklich nach einem gewissen Zeitraum nach? Treten trotz Impfung vermehrt Erkrankungen auf?

Labor-Untersuchungen zu Antikörperspiegeln gebe es zwar bereits. Bislang erlaubten diese aber keine direkte Schlussfolgerung darüber, ob auch die Schutzwirkung beim Menschen nachlasse. Aufgabe der Stiko seien Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis – ganz gleich, was Hersteller wie Biontech und Moderna über die nachlassende Schutzwirkung sagen würden.

Stattdessen aber hat sich die Stiko am vergangenen Montag hinsichtlich der Impfung von 12- bis 17-Jährigen positioniert und eine generelle Impfempfehlung ausgesprochen. Auch diese können sich nun noch bis Ende September an die Impfzentren wenden sowie nach Schließung dieser an ihren Hausarzt. (mit dpa)