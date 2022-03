Schon wieder positiv: Kann man innerhalb von kurzer Zeit zweimal an Corona erkranken?

Köln/Bonn -

Immer mehr Menschen aus dem Familien- oder Freundeskreis, selbst geboosterte, berichten davon, sich innerhalb kurzer Zeit zweimal mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Manche sogar mehrfach. Ist das wirklich so? Und wenn ja: woran liegt das? Gemeinsam mit den Infektiologen Christoph Boesecke vom Bonner Universitätsklinikum und Björn Jensen von der Uni-Klinik Düsseldorf geben wir Antworten.

Infizieren sich wirklich Menschen mehrmals mit dem Virus? Oder liegt es an falschen Testergebnissen?

Dass sich selbst geboosterte Menschen zwei- und mehrfach infizieren, beziehungsweise positive PCR-Tests haben können, dafür gibt es laut Christoph Boesecke zwei Gründe: „Wenn die vermeintliche Infektion dicht auf eine vorherige folgt, kann es vor allem bei immungeschwächten Menschen vorkommen, dass der PCR-Test positiv ausfällt, da er das Viruserbgut der vorherigen Infektion aufsammelt, es sich aber streng genommen nicht mehr um ein lebendiges Virus handelt.“ Auch wenn die erste Omikron-Infektion das Immunsystem nicht ausreichend stimuliert hat oder das Immunsystem geschwächt ist, könne eine Reinfektion mit Omikron möglich sein.



Dr. med. Christoph Boesecke ist Oberarzt an der Infektiologischen Abteilung der Uniklinik Bonn. Universitätsklinikum Bonn (UKB) Foto:

Ursache Nummer zwei: Eine Reinfektion mit einer anderen Virusvariante oder Subvariante. Boesecke: „Wer schon einmal an Omikron erkrankt ist, ist nicht zwangsläufig vor Subvarianten wie BA.2 geschützt.“ Zwar hatte der Körper die vorherige Virusvariante bekämpft und neutralisiert, aber das Immunsystem ist dann auf diese eingestellt, die neue Variante könne zumindest in Teilen dem Immunschutz entkommen.

Kann man anhand der Symptome feststellen, um welche Virusvariante es sich handelt?

Boesecke: „Zwar sind die Beschwerden sehr individuell, und die Symptome auch nicht abhängig von der Viruslast, aber generell lässt sich sagen, dass die Alpha-Variante vor allem die Lunge, die Delta- und Omikron-Variante eher die oberen Atemwege betrifft und einer klassischen Erkältung gleicht. Daraus lässt sich allerdings keine Faustregel für einen individuellen Krankheitsverlauf ableiten."

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich mehrfach zu infizieren?

Experten sind sich einig: Auch wenn es so scheint, dass sich immer mehr Menschen mehrfach infizieren, könne von einem Massenphänomen noch keine Rede sein. Boesecke: „Es handelt sich immer noch um Einzelfälle, in der Regel sind es dann auch Menschen, die sich mit einer neuen Virusvariante infizieren." Das Risiko, dass sich zuvor mit der Delta-Variante erkrankte Menschen mit Omikron anstecken, ist laut Björn Jensen zwar kurz nach der überstandenen Infektion für drei bis sechs Monate deutlich reduziert – „ein länger anhaltender Schutz vor Ansteckung besteht jedoch nicht.“



Dr. Björn Jensen ist Bereichsleiter Spezielle Infektiologien und Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie an der Uniklinik Düsseldorf. Universitätsklinikum Düsseldorf Foto:

Ob sich jemand mehrfach infiziert, „hängt sehr stark von verschiedenen Bedingungen ab: Vom Alter, davon, ob man an einer Vorerkrankung leidet, vom Genesenen- oder Impfstatus und wie lange beides her ist“, führt Christoph Boesecke weiter aus. Erste Untersuchungen aber zeigen: Vor allem Ältere und Menschen, die chronisch erkrankt sind und/oder Medikamente einnehmen, die die Immunabwehr herunterfahren, stecken sich leichter an. Auch Personen, die bereits eine Infektion mit Alpha- oder Delta-Variante durchgemacht, aber keinen vollständigen Impfschutz haben, laufen erhöhte Gefahr, an Omikron zu erkranken. Auch mehrfach.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Infektion mit dieser Variante dreimal höher als bei den bisherigen Mutationen. „Der beste Schutz gegen eine (Re-)Infektion bleibt weiterhin die Impfung“, sagt Boesecke, und ergänzt: „Kein Impfstoff dieser Welt bietet einen 100-prozentigen Schutz, erst recht nicht ein Leben lang. Fakt ist aber, dass das Impfansprechen der mRNA-Impfstoffe mit 93 Prozent wesentlich höher liegt als eine Grippe- oder Lungenentzündungs-Impfung mit 60 bis 70 Prozent.“



Woran liegt es, dass sich neuerdings Menschen mehrfach anstecken?



Internationale Studien zeigen: Bei vorangegangenen Corona-Varianten verliefen die Erkrankungen schwerer und Reinfektionen waren eher selten. „Eine Infektion mit Omikron führt dagegen zwar zu milden Verläufen – aber auch zu einer geringeren Immunantwort“, sagt Boesecke. Neben der unterschiedlichen Schwere der Krankheitsverläufe könnte die Anzahl der Kontakte mit dem Virus entscheidend sein. Die aktuelle Studie eines US-amerikanischen Forscherteams, das die Menge neutralisierender Antikörper nach einer Corona-Durchbruchinfektion untersuchte, ergab: Der dreifache Kontakt mit dem Virus scheint den besten Schutz zu bieten. Dreifach Geimpfte reagieren ähnlich auf Omikron, wie Genesene, die zweifach geimpft wurden. Bei Menschen, die nur zwei Impfdosen erhalten hatten, fiel die Immunantwort deutlich geringer aus.



Dass ungeimpfte Omikron-Genesene kaum neutralisierende Antikörper gegen andere Varianten aufweisen, zeigt auch eine Labor-Untersuchung des Instituts für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Boesecke: „Deshalb lautet aus infektiologischer Sicht unser dringender Appell, sich boostern zu lassen.“ Die Dritt-Impfung steigere die Abwehr gegen Omikron nämlich sehr deutlich.

Wie lange bleibt man nach einer Infektion und/oder Impfung immun?



Forscher von Public Health England, einer Behörde des britischen Gesundheitsministeriums, haben in einer Studie mit 20.000 Teilnehmenden herausgefunden, dass die Chance, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, nach der ersten Infektion um 83 Prozent sinkt, für mindestens fünf Monate. Noch wenig erforscht sind die Mutationen, die dadurch entstehen, dass Viren nicht mehr genügend Wirte finden, um sich zu verbreiten, und sich deshalb verändern. Inwieweit das durch die steigende Immunität nach überstandenen Infektionen oder Impfungen passiert, wird erforscht.



Eine aktuelle Analyse der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigt: In der Omikron-Phase der Pandemie nahm der Schutz einer Zweifachimpfung vor Behandlungen in der Notaufnahme von 69 Prozent innerhalb von zwei Monaten nach der Impfung auf 37 Prozent nach fünf Monaten ab. Wurde eine dritte Impfdosis verabreicht, konnte der Schutz gesteigert werden. Zwei Monate nach der Auffrischungsimpfung betrug er 87 Prozent und sank nach vier bis fünf Monaten auf 66 Prozent, nach fünf Monaten waren es nur noch 31 Prozent. Was den Schutz vor Klinikaufenthalten betrifft: Nach zwei Monaten lag die geschätzte Wirksamkeit der Zweifachimpfung bei 71 Prozent und ging nach fünf Monaten auf 54 Prozent zurück. Dreifachgeimpfte hatten zwei Monate nach der Impfung einen Schutz von 91 Prozent und nach vier Monaten von 78 Prozent.

Die Ergebnisse der Studie geben erste Hinweise, wie lange die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung anhält. „Und dass die Covid-19-Impfstoffe zwar mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren, aber nicht sofort. Es scheint, dass man in der Regel nach einer durchgestandenen Infektion in den ersten zwölf Wochen geschützt ist“, sagt Boesecke.

Sollten sich also Genese impfen lassen? Und wenn ja, wann?



„Unbedingt“, sagt Boesecke, egal mit welcher Corona-Variante sie sich infiziert hatten. „Da die Immunantwort im Fall von Omikron ohnehin schwächer ist, geht sie auch früher verloren, weshalb man sich entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission impfen lassen sollte.“ Die empfiehlt Jugendlichen ab 12 Jahren und vorerkrankten Kindern zwischen fünf und elf Jahren, sich mindestens drei Monate nach der Covid-19-Erkrankung einmal impfen zu lassen.



Warum gibt es Personen, die in einem Haushalt leben und sich gar nicht infizieren während der Rest der Familie schon mehrfach erkrankt ist?



„Die Immunität ist, wie gesagt, ein individuelles und vielfältiges Geschehen und hängt von vielen Faktoren ab. Da gibt es keine 1:1-Regel. Erste Daten deuten aber darauf hin, dass sich Menschen mit der Blutgruppe 0 seltener anstecken, aber das wird noch erforscht und sollte nicht vom Impfen abhalten“, sagt Boesecke. Auch hänge es davon ab, inwieweit sich das betroffene Familienmitglied isoliert hat und mit welchen Impfstoffen die einzelnen Familienmitglieder immunisiert wurden.



Es scheint, als ob es bei der Omikron-Variante zu vermehrt falsch positiven Schnelltests kommt?



Boesecke: „Prinzipiell können Tests beides: falsch negativ und falsch positiv sein, gerade sehr sensitive, also empfindliche Tests reagieren manchmal über sprich: sind falsch positiv, wenn eine andere Erkrankung oder Infektion vorliegt. Diese Kreuzreaktionen sind bekannt, aber selten und können schnell mit dem Test eines anderen Herstellers oder einem PCR-Test ausgeschlossen werden.“

Was bedeuten Re-Infektionen für den Pandemie-Verlauf?



Vor allem impfskeptische Menschen haben auf eine natürliche Immunität durch Ansteckung spekuliert, die so genannte Durchseuchung. Die ist mit der Tatsache, dass sich Menschen vor allem an der Omikron-Variante mehrfach anstecken können, offenbar passé. Und dient auch als Begründung für die Entscheidung des RKI, den Genesenen-Status von Menschen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, von sechs auf drei Monate zu verkürzen.



Boesecke: „Die so genannte Durchseuchung ist sehr kurz gedacht, und wird nicht den gewünschten Effekt bringen, da die Immunantwort von Omikron zu schwach ist, nicht lange anhält und nicht so effizient wie nach der vollständigen Impfung ist, die einen deutlich höheren und dauerhafteren Schutz bietet als eine Erkrankung.“ Das bestätigt auch Björn Jensen: „Gerade eine Kombination von vollständiger Impfung, idealerweise angepasst an die jeweils vorherrschende Variante, und im Verlauf stattfindenden – nach vorherigen Impfungen milden – Infektionen zu einer Situation führen, in der SARS-CoV-2 nur noch ein Virus unter anderen Erkältungsviren wird, um das wir Ärzte uns kümmern müssen. Derzeit kann keiner von uns genau vorhersagen, was die nächsten Monate bringen – allerdings gibt es sicher im Moment einige Entwicklungen, die uns Grund für einen hoffnungsvollen Ausblick geben!“