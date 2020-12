Köln -

Ein Produkt zu verkaufen, über das man eigentlich nicht sprechen möchte, ist schwierig. Max Kersting kennt dieses Dilemma. Er schämte sich. Nicht für sein Produkt. Aber das Thema, um das es geht, ist immer noch ziemlich tabuisiert. Es geht um Erektionsstörungen. Kersting ist 33 Jahre alt, er litt lange unter erektilen Dysfunktionen, wie man es medizinisch ausdrückt. „Ich war bestimmt bei 15 bis 20 Urologen, habe alle möglichen Pillen genommen und mir Spritzen in den Penis geben lassen“, erzählt er. Was ihm letztlich geholfen hat, war aber etwas ganz anderes – und mit seiner App will er genau das anderen Männern zeigen.